到日本的高山有幾個重要景點

要看歷史文物請去高山陣屋

要逛街就是要去高山老街

要吃美食當然就去宮川朝市

這次跟大家一次分享宮川朝市的美食和值得買的東西喔！

本篇依次分享交通位置，早餐飯糰，好吃布丁，五平餅，超酥可頌以及 相關網站連結

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

宮川朝市有日本三大早市之稱

從江戶時代開始延續至今

也已經有將近兩百年的歷史

是全年無休的營業時間

不過如果不是要買蔬果倒是真的也不用剛開始擺攤就來

高山陣屋前的朝市反而更早收

如果會買蔬果可以先到陣屋前朝市再到宮川朝市

宮川朝市得名當然就是旁邊的宮川

水非常的清澈還可以看到有魚

首先要吃早餐就到 日々是好日飯糰

可以看到這家店很有人氣

我們約九點到有小排隊一下下

如果不熟悉要怎麼點餐的話

還可以看著櫥櫃中的飯糰用手指就可以了喔

下方還有湯可以選擇

組成套餐也會有一點點的折扣

我們直接拿著木盆到宮川開始食用

明太子雖然微辣但是非常好入口

但也許因為不是現包的

所以海苔會有一點濕軟

另外有包蛋的紫蘇飯糰非常推薦喔

紫蘇葉的香味真的讓人意外驚喜

味道也不會過重

到高山當然也要吃飛驒牛食品

也就要來一個飛驒牛飯糰

吃起來比較沒有筋但是肉質是比較厚實

不會感覺過於油膩

味道最重的反而就是湯

無論是哪一種口味都有點過鹹

みだらしだんご Tocco

無論是高山或是合掌村都可以看到五平餅

這裡還有賣糯米團子

五平餅也有分鹹味醬油味

或是甜的芝麻味

這次吃的就是鹹的糯米糰子

以及甜的五平餅

五平餅吃起來很像是有一點咬勁的米餅

中間還帶著一點米粒的顆粒感

感覺很特別

接下來是有得過獎的多層次口感布丁

ノア ド ココ

雖然這不是我常用的詞

但如果來這已經有點飽但想要吃東西

這個布丁就是最佳選擇

一個布丁可以吃到三種不同口感及味道

上層比較像是乳酪蛋糕

中層則是比較緊實的布丁

最下方則是最像平常吃的布丁口感

Ander-sen外帶咖啡可頌



原本已經吃飽飽

但是這家店真的太香

再看到麵包看起來真的金黃誘人

那就來試試看了喔！

吃起來還真的是不讓人失望

有分裡面沒包餡的

還有包巧克力的都讓人可以感受到幸福感

另外當然也還有很多土特產店可以逛

還有飛驒牛壽司可以選擇

但因為前一天晚上已經好吃飛驒牛就沒有選吃壽司了

要下結論了喔！

宮川朝市有許多種美食

攤位旁邊也很容易可以找到座位

旁邊也有商店可以逛

如果想要邊吃邊逛邊休息

直接排個兩個小時也不為過喔！

店家基本資料=>

地址：Shimosannomachi, Takayama, Gifu 506-0841日本

營業時間：12月~3月8:00~12:00，4月～11月7:00~12:00

宮川朝市官方網站請點我(有中文)