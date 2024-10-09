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桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

旅美小姐 人氣：37
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窩客好文

旅美小姐

發表篇數：60篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

Chiu Chiu Thai Cafe 泰式料理
place桃園市桃園區中寧街12巷10號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大家想到泰式料理，會不會通常想到要呼朋引伴點一大桌菜那種?! 如果一個人也想來點泰味，去哪裡吃呢?

帶大家來藝文特區周邊巷弄裡來吃一家溫馨可愛的【Chiu Chiu Thai Cafe】

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

這家可愛的店【Chiu chiu Thai cafe】泰式料理/ 泰式甜品

店址:桃園市桃園區中寧街12巷10號1樓

電話: 03-356-0555

營業時間: 11:30-14:30 17:00-20:00 ( 週四公休 )

這家店就在有名的【福森院子】旁邊，附近有收費停車場也有一些機車格，停車還算方便

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

餐廳裡的裝潢風格簡單舒服，自己用餐或是多人聚餐都合適

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

入座之後掃桌邊的QRcode點餐，再到櫃台付款結帳

帶大家來看一下菜單有什麼好吃的

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

有主打【一個人也能吃泰式】的部分，主餐選擇打拋豬，綠咖哩，黃咖哩通通有，單價在135~215之間

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

可以加價做各種套餐，這種安排很好，各取所需，喜歡時蔬，喜歡飲料，喜歡甜品的都可以做選擇

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

泰式甜品的菜單好可愛，有一些特別的品項，價位也不算太貴

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

如果是家庭或是朋友，多人聚餐的話，也有這種單點熱炒餐單可以選擇，這些名稱看起來都好開胃好好吃

大家一起去聚餐一次點很多道分享，整個桌上擺得滿滿的,一定超級過癮!!

可惜我今天是一個人去用餐踩點，只能點單人套餐囉!

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

第一道送來的是【打拋豬肉販】，這個組合看起來簡單，可是很開胃

打拋豬肉部分算有誠意，不是肉末或是絞肉，都是肉塊喔! 調味也很不錯! 超級下飯，會一口接一口那種

這個飯粒是不是看起來很泰!

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

我加了85元點時蔬套餐，所以會有一盤青菜，這個現炒的高麗菜也好好吃喔! 都是白飯殺手!

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

套餐可以選一杯55元以內的飲料，超過55的部分就補差價，我點了泰式鮮奶茶，就再補30元

這杯泰式鮮奶茶大概是微糖等級，不會太甜我喜歡，味道算是蠻剛好的，道不道地我不知道，但是是好喝的

桃園市桃園區【桃園泰式】藝文特區巷弄裡的泰式好滋味!【Chiu chiu cafe】餐點選擇多價位平實

今天花了250元吃了這一套覺得很滿足，還沒吃完已經在想下次來要吃什麼囉!

跟大家分享喔! 一個人也能享受泰式美味的【Chiu chiu Thai Cafe

 

 

 

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