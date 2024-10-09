大家想到泰式料理，會不會通常想到要呼朋引伴點一大桌菜那種?! 如果一個人也想來點泰味，去哪裡吃呢?

帶大家來藝文特區周邊巷弄裡來吃一家溫馨可愛的【Chiu Chiu Thai Cafe】

這家可愛的店【Chiu chiu Thai cafe】泰式料理/ 泰式甜品

店址:桃園市桃園區中寧街12巷10號1樓

電話: 03-356-0555

營業時間: 11:30-14:30 17:00-20:00 ( 週四公休 )

這家店就在有名的【福森院子】旁邊，附近有收費停車場也有一些機車格，停車還算方便

餐廳裡的裝潢風格簡單舒服，自己用餐或是多人聚餐都合適

入座之後掃桌邊的QRcode點餐，再到櫃台付款結帳

帶大家來看一下菜單有什麼好吃的

有主打【一個人也能吃泰式】的部分，主餐選擇打拋豬，綠咖哩，黃咖哩通通有，單價在135~215之間

可以加價做各種套餐，這種安排很好，各取所需，喜歡時蔬，喜歡飲料，喜歡甜品的都可以做選擇

泰式甜品的菜單好可愛，有一些特別的品項，價位也不算太貴

如果是家庭或是朋友，多人聚餐的話，也有這種單點熱炒餐單可以選擇，這些名稱看起來都好開胃好好吃

大家一起去聚餐一次點很多道分享，整個桌上擺得滿滿的,一定超級過癮!!

可惜我今天是一個人去用餐踩點，只能點單人套餐囉!

第一道送來的是【打拋豬肉販】，這個組合看起來簡單，可是很開胃

打拋豬肉部分算有誠意，不是肉末或是絞肉，都是肉塊喔! 調味也很不錯! 超級下飯，會一口接一口那種

這個飯粒是不是看起來很泰!

我加了85元點時蔬套餐，所以會有一盤青菜，這個現炒的高麗菜也好好吃喔! 都是白飯殺手!

套餐可以選一杯55元以內的飲料，超過55的部分就補差價，我點了泰式鮮奶茶，就再補30元

這杯泰式鮮奶茶大概是微糖等級，不會太甜我喜歡，味道算是蠻剛好的，道不道地我不知道，但是是好喝的

今天花了250元吃了這一套覺得很滿足，還沒吃完已經在想下次來要吃什麼囉!

跟大家分享喔! 一個人也能享受泰式美味的【Chiu chiu Thai Cafe】