我買了一個控肉便當、加排骨、加雞腿，總共是220元，這 價錢和東家三寶快餐店有得拼啊！

九洲排骨飯招牌的排骨醃得比較甜， 是裹漿那種皮。口感雖然不脆，但香氣十足。雞腿同樣醃製得較偏甜口一點， 控肉雖然散架了，但因為店家有先告知，所以個人認為沒毛病。便當 配菜可以選，但要先喊。外帶便當不選配菜，是5樣菜，自選4樣，不過份量 給的多多多，一定吃得飽！

九洲排骨飯的便當讓我覺得很像金仙，差了滷汁應該就87分像了！口味上可以接受，但我私心比較愛上回的東家三寶快餐店。上次的便當有驚艷到我，也可能是因為是粉絲推薦的關係，哈！「九洲排骨飯」分享給大家~