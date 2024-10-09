上回去吃了粉絲推薦，位於蘆洲區長安街上的東家三寶快餐店(蘆洲人氣美食小吃⎜在地人都推薦的便當店！【新北市蘆洲區】東家三寶快餐店)。回家時途經這間同樣位於長安街上的「九洲排骨飯」，門口大排長龍的人潮讓我禁不住好奇心，當晚就在關注其評價，今天立刻來排隊、吃看看！
我買了一個控肉便當、加排骨、加雞腿，總共是220元，這價錢和東家三寶快餐店有得拼啊！
九洲排骨飯招牌的排骨醃得比較甜，是裹漿那種皮。口感雖然不脆，但香氣十足。雞腿同樣醃製得較偏甜口一點，控肉雖然散架了，但因為店家有先告知，所以個人認為沒毛病。便當配菜可以選，但要先喊。外帶便當不選配菜，是5樣菜，自選4樣，不過份量給的多多多，一定吃得飽！
九洲排骨飯的便當讓我覺得很像金仙，差了滷汁應該就87分像了！口味上可以接受，但我私心比較愛上回的東家三寶快餐店。上次的便當有驚艷到我，也可能是因為是粉絲推薦的關係，哈！「九洲排骨飯」分享給大家~
地址: 新北市蘆洲區長安街109號
電話: (02)2847-6685
營業時間: 週一-週六11:00-14:30，17:00-20:30；週日公休
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
加入LINE@-https://page.line.me/wjf3859x
文章標籤