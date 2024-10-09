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台中西屯｜傳承經典的平價國民美食，大塊肉嫩入味的爌肉滿足你的口腹之慾｜鹿港洪爌肉飯 逢甲店

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發表篇數：271篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鹿港洪爌肉飯（逢甲店）
place台中市西屯區河南路二段302號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中西屯｜傳承經典的平價國民美食，大塊肉嫩入味的爌肉滿足你的

 

說到台灣國民美食你會想到什麼？想必爌肉飯應該佔有一席之地吧！今天來到逢甲吃看看在台中連鎖已有四家門市的「鹿港洪爌肉飯」，不只招牌爌肉飯，滷排骨、虱目魚、滷肉乾拌麵，各個令人食指大動！

台中西屯｜傳承經典的平價國民美食，大塊肉嫩入味的爌肉滿足你的

「鹿港洪爌肉飯 逢甲店」位於河南路上，鄰近逢甲夜市商圈，店面蠻寬大的！而且很醒目~

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紅燈籠非常有懷舊感~

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店內採紅磚壁紙裝潢，雖然店內沒有冷氣，但有水冷扇也不會太熱！

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採餐具自助，若要加辣一旁也有辣油可以加~

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點餐採自助點餐機，讓選擇障礙社恐人安心點餐！

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鹿港洪爌肉飯 逢甲店 菜單

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不管是吃飯吃麵吃便當，甚至素食都有！價位也是很親民可以日常吃的！

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爌肉飯$70+滷蛋$15

怎麼能不來一份招牌爌肉飯再加一顆滷蛋，看看那肥美的肥瘦各半的爌肉，超大一顆！肥肉部分帶有彈牙膠質感，而瘦肉嫩到入口即化，鹹度剛好~

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而滷蛋滷得油亮入味！真的很不錯

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滷排骨飯$70+滷蛋$15

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這個排骨超大塊！滷得入味~又不會太鹹，搭配白飯一口口超滿足！

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滷肉乾拌麵$35

便當店竟然也有賣麵！選用較粗的麵條，吃起來富有嚼勁，淋上滷肉醬汁拌勻後香氣四溢~

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滷油豆腐$20／滷豆皮$40／筍干滷$30

他們的滷汁真的恰到好處，不管是油豆腐、豆皮或是筍干滷都滷得很香~與主食一起搭配太涮嘴！

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燙青菜$40

那天吃到的燙青菜是油菜，脆軟度剛好~40元來說份量也不少

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虱目魚$70

看到評論也很推他們的虱目魚，真的是幸好有點！魚肉巴著魚皮富有彈牙感，入口即化，鮮甜美味！

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綜合湯$60

不知道要點什麼就點綜合湯就對了！裡面有豬血、大腸、粉腸、貢丸、油豆腐、白蘿蔔，湯底是經過長時間熬煮的大骨湯，料豐味美真的很不錯！

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整體來說，鹿港洪就是那種開在你家巷口會常去光顧的店！不只價位親民、份量很足、口味上也很不錯！目前他們在台中除了逢甲以外還有大墩、東興、太原店，大家可以去試試！

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【 鹿港洪爌肉飯 逢甲店 】
店家FB https://www.facebook.com/yi.ciou.tang/
地址｜台中市西屯區河南路二段302
營業時間｜10:00-23:30


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