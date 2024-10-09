說到台灣國民美食你會想到什麼？想必爌肉飯應該佔有一席之地吧！今天來到逢甲吃看看在台中連鎖已有四家門市的「鹿港洪爌肉飯」，不只招牌爌肉飯，滷排骨、虱目魚、滷肉乾拌麵，各個令人食指大動！

「鹿港洪爌肉飯 逢甲店」位於河南路上，鄰近逢甲夜市商圈，店面蠻寬大的！而且很醒目~

紅燈籠非常有懷舊感~

店內採紅磚壁紙裝潢，雖然店內沒有冷氣，但有水冷扇也不會太熱！

採餐具自助，若要加辣一旁也有辣油可以加~

點餐採自助點餐機，讓選擇障礙社恐人安心點餐！

鹿港洪爌肉飯 逢甲店 菜單

不管是吃飯吃麵吃便當，甚至素食都有！價位也是很親民可以日常吃的！

▼爌肉飯$70+滷蛋$15

怎麼能不來一份招牌爌肉飯再加一顆滷蛋，看看那肥美的肥瘦各半的爌肉，超大一顆！肥肉部分帶有彈牙膠質感，而瘦肉嫩到入口即化，鹹度剛好~

而滷蛋滷得油亮入味！真的很不錯

▼滷排骨飯$70+滷蛋$15

這個排骨超大塊！滷得入味~又不會太鹹，搭配白飯一口口超滿足！

▼滷肉乾拌麵$35

便當店竟然也有賣麵！選用較粗的麵條，吃起來富有嚼勁，淋上滷肉醬汁拌勻後香氣四溢~

▼滷油豆腐$20／滷豆皮$40／筍干滷$30

他們的滷汁真的恰到好處，不管是油豆腐、豆皮或是筍干滷都滷得很香~與主食一起搭配太涮嘴！

▼燙青菜$40

那天吃到的燙青菜是油菜，脆軟度剛好~以40元來說份量也不少

▼虱目魚$70

看到評論也很推他們的虱目魚，真的是幸好有點！魚肉巴著魚皮富有彈牙感，入口即化，鮮甜美味！

▼綜合湯$60

不知道要點什麼就點綜合湯就對了！裡面有豬血、大腸、粉腸、貢丸、油豆腐、白蘿蔔，湯底是經過長時間熬煮的大骨湯，料豐味美真的很不錯！

整體來說，鹿港洪就是那種開在你家巷口會常去光顧的店！不只價位親民、份量很足、口味上也很不錯！目前他們在台中除了逢甲以外還有大墩、東興、太原店，大家可以去試試！

【 鹿港洪爌肉飯 逢甲店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/yi.ciou.tang/

▸ 地址｜台中市西屯區河南路二段302號

▸ 營業時間｜10:00-23:30



檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com