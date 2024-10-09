不用到機場在國內就可以體驗偽出國，讓人彷彿身臨其境的航空體驗，
就位在台中的中央公園遊客中心-航空主題特色飛航館，
旁邊是全家便利商店，也有提供免費停車場。
中央公園占地很大有許多體驗館，總共有9個體驗館，
地圖的標示也是很用心也仔細，航空主題特色飛航館是2023年2月開放的，
吸引了許多家庭和航空愛好者的目光，
讓我們在不必出國的情況下，體驗到飛行的樂趣。
一進入飛航館的時候，仿佛置身於真正的機場，
大廳的設計極具真實感，
出境辦理櫃台讓小朋友們可以體驗出境的過程，
還有個行李箱，拍照打卡都非常好看。
候機區的設計同樣用心，舒適的椅子和休息區讓人可以放鬆身心。
館內還有趣味的互動設施，例如可以列印自己的登機證作為紀念，
或是一些電子的互動遊戲，讓孩子們玩得不亦樂乎。
還有許多飛機的圖文詳細的介紹。
以及台中水湳機場的歷史介紹
最吸引人的當然是737客機的座艙和機師控制飛行室，
讓航空迷們有機會親自感受駕駛飛機的樂趣。
此外，飛航館還精心設計了空姐的食物備用區，
讓人對航空服務有更深刻的認識。
走出去737客機的座艙外，
映入眼簾的是彩繪的3D機場牆，拍照效果極佳。
館內還展示了許多航空公司的飛機模型，
對於航空迷來說，這無疑是一場視覺盛宴。
最讓人驚喜的是一面巨大的投影牆，展示了各國的著名建築，
甚至還有奧斯卡紅毯的畫面，
可讓人感受到不同國家文化的初步認識。
除了航空體驗之外，還有一些彩繪的牆面，
像是現在最危險的全球款暖化，
讓孩子知道要愛護我們居住的地球。
整體來說，台中水湳中央公園的航空主題特色飛航館是
一個非常適合全家人一起來玩的地方。
不僅能讓孩子們開心體驗航空知識，還能讓大人實現飛行的夢想。
重點是免門票又有冷氣可以吹，能讓孩子了解到相關知識Ruby真的滿推薦的。
【店家資訊】
👉台中水湳中央公園航空主題特色飛航館
🏠台中市西屯區中科路2966號
☎️ 04 3704 8955
⏰AM09:00~PM17:00
圖片皆為Ruby拍攝與完成
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