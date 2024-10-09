不用到機場在國內就可以體驗偽出國，讓人彷彿身臨其境的航空體驗，

就位在台中的中央公園遊客中心-航空主題特色飛航館，

旁邊是全家便利商店，也有提供免費停車場。

中央公園占地很大有許多體驗館，總共有9個體驗館，

地圖的標示也是很用心也仔細，航空主題特色飛航館是2023年2月開放的，

吸引了許多家庭和航空愛好者的目光，

讓我們在不必出國的情況下，體驗到飛行的樂趣。

一進入飛航館的時候，仿佛置身於真正的機場，

大廳的設計極具真實感，

出境辦理櫃台讓小朋友們可以體驗出境的過程，

還有個行李箱，拍照打卡都非常好看。

候機區的設計同樣用心，舒適的椅子和休息區讓人可以放鬆身心。

館內還有趣味的互動設施，例如可以列印自己的登機證作為紀念，

或是一些電子的互動遊戲，讓孩子們玩得不亦樂乎。

還有許多飛機的圖文詳細的介紹。

以及台中水湳機場的歷史介紹

最吸引人的當然是737客機的座艙和機師控制飛行室，

讓航空迷們有機會親自感受駕駛飛機的樂趣。

此外，飛航館還精心設計了空姐的食物備用區，

讓人對航空服務有更深刻的認識。

走出去737客機的座艙外，

映入眼簾的是彩繪的3D機場牆，拍照效果極佳。

館內還展示了許多航空公司的飛機模型，

對於航空迷來說，這無疑是一場視覺盛宴。

最讓人驚喜的是一面巨大的投影牆，展示了各國的著名建築，

甚至還有奧斯卡紅毯的畫面，

可讓人感受到不同國家文化的初步認識。

除了航空體驗之外，還有一些彩繪的牆面，

像是現在最危險的全球款暖化，

讓孩子知道要愛護我們居住的地球。

整體來說，台中水湳中央公園的航空主題特色飛航館是

一個非常適合全家人一起來玩的地方。

不僅能讓孩子們開心體驗航空知識，還能讓大人實現飛行的夢想。

重點是免門票又有冷氣可以吹，能讓孩子了解到相關知識Ruby真的滿推薦的。

【店家資訊】

👉台中水湳中央公園航空主題特色飛航館

🏠台中市西屯區中科路2966號

☎️ 04 3704 8955

⏰AM09:00~PM17:00

圖片皆為Ruby拍攝與完成

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