

今天要來介紹一家位於台北東區新開的餐酒館—調味品串酒坊。雖然外觀看起來比較像是西式的餐酒館，但在外面看了一下菜單，你會發現這裡的餐點菜色相當豐富，偏向日式串燒居酒屋的風格。實際用餐過後，發現他們每道餐點的份量都非常多，完全不怕多人聚餐吃不飽。



調味品串酒坊就位於忠孝復興捷運站安東街出口附近，從安東街一路走到底大概七分鐘左右 雖然餐廳位於街尾後端，但它面對著公園，整體氛圍相當靜謐，讓人感到很放鬆。這裡的交通也非常方便，搭捷運就能到是喝酒聚餐或約會的理想選擇 。



餐廳內部採用溫暖的木質調裝潢，營造出濃厚的啤酒屋氛圍 。不是傳統的串燒居酒屋氛圍整體也不會太吵雜，反到能更放鬆的小酌吃飯。座位數也算蠻多的大約可容納三十人左右。



餐廳內還設有大螢幕，如果有球賽直播，可以一邊享受美味的餐點，一邊觀看比賽，非常熱鬧，很適合喜歡運動賽事的人們。



牆面的酒櫃佈置看起來很溫韾，也有種過節的感覺。



冰箱內也有很多種精釀啤酒可以挑選，仔細看原來還有柚子酒跟梅酒，選擇種類也很多元。



菜單上已經幫你選出店內十大精選菜色，如果不知道要點甚麼菜色可以先從十大菜色開始選擇。每一道感覺都很特別。



酒單的選擇相當豐富，提供各式各樣的精釀啤酒，每種風味都很有特色，可以喝看看搭配不同餐點不同感受。

點的菜還在準備，店家先送上贈送的梅酒跟毛豆讓我們先解解饞。



這次我們兩個人用餐，本以為串燒居酒屋應該就是少少的份量，所以點了五道，沒想到很多道的份量都非常多，CP值很高



松露干貝炒飯-因為很喜歡松露的味道就點了，這道炒飯聞起來有淡淡的清香味，米粒也是粒粒分明，整體吃起來有一點黑胡椒的焦香味，後味有米飯的甘甜，吃了別的餐點會再想回來吃幾口的回味感。



老闆大隻冰卷拿來烤 450元-因為吃這道原本以為就是普通的烤小卷，但是送上來的時候驚呼好大一尾喔!冰卷就是在船上現捕處理後急速冷凍的小卷，但這小卷也太大尾了，吃起來很新鮮Q彈，烤的熟度也很剛好不會太乾，雖然只有沾胡椒鹽跟淋一點金桔汁，也是很美味吃的到冰卷本身的甘甜味跟鮮美。



燉牛筋-這道要熱熱的吃因為放涼後容易結凍 ，不過店家服務很好可以請他們復熱一下，燉牛筋吃起來軟嫩而有彈性，鹹香的味道十分入味，口味偏重，非常適合搭配白飯或啤酒。



香根娃娃菜 170元 - 雖然這道他的外表看起來只是一道很普通的炒青菜，但是我跟朋友竟然把這道菜全部吃光，娃娃菜吃起來爽脆度很適中，而且他有炒辣很入味，香辣好吃又新鮮搭配啤酒很涮嘴。



聚會必點蛤蠣SHOT 250元-這道很特別用酒壺來裝蛤蠣湯，然後已經幫你分好一杯一杯的蛤蠣，喝起湯來別有風味，上面放的蛤蠣都很新鮮彈牙，咬下去時能感受到肉質的緊實 ，湯喝起來鮮味十足，朋友喝完之後還想來上一壺



飄香一口軟殼蝦 480元-這道份量也很多總共有十隻蝦，料理作法有點像避風塘炒蟹但又有點像泰式的作法，一蝦兩吃，你可以淋醬上去吃，也可以單吃鹹酥蝦，喝啤酒的時候來上鹹酥蝦就是個美味享受，鹹酥蝦單吃不用剝殼很方便香酥好吃，淋上醬後瞬間成為另一道料理，吃起來很下飯，可惜不是咖哩味道不然就變成泰式料理了。



宮城縣生蠔 250/2顆- 我個人覺得以它生蠔那麼大顆又新鮮，價格上來說相當划算 ， 每顆生蠔都十分肥美，吃起來滑順古溜，一顆上面放了類似泰式的酸辣醬汁， 口感上更增添了不同風味完美地平衡了海味的鮮甜，看一下鄰桌都有點，這道算是店家必點菜色推推。



QQ雞心大串串 - 這道送上來的時候很誘人，外觀烤得很油亮，香氣十足，醬燒雞心吃起來很脆口，醬香味道也很不錯恰到好處，不會過鹹。



美味又下飯的菜色當然少不了啤酒，這邊提供的精釀啤酒種類也很多，像是塞繆爾史密斯 Samuel Smith's 的有機啤酒口味就有好幾種，都是餐酒搭配的不錯選擇，當然也有提供一般生啤的選擇，一邊享用串燒炒物搭配啤酒真的是一大享受。如果正在尋找聚會餐廳調味品串酒坊是個不錯的選擇，餐點份量都很多，多人聚餐可以點更多樣吃起來飽足感十足。



看影片>>>點連結





餐廳資訊

......................................................................

調味品串酒坊

電話:0928233583

地址:台北市大安區忠孝東路三段251巷13弄6號

INLINE訂位:https://reurl.cc/YqbmdO