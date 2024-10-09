老井燒肉雖已在台北展店，但Ruby來台中依然是必訪的燒肉餐廳之一，
Ruby已經在台中的崇德店及新竹的竹北店用餐過，
這次選擇到美村店用餐，
老井燒肉有一個小遺憾就是沒有提供免費停車場。
美村店的裝潢設計十分大氣又舒適，讓人一進門就感到放鬆。
雖然是下午三點多，
並非用餐高峰期，候位區仍然人滿為患。
等位的時候，店內提供按摩服務，
但當天Ruby想按摩時，師傅已經下班，真是可惜。
用餐的位子有特別加高設計，
這樣用餐起來比較有隱私。
每一桌都會有一壺的白桃醋冰沙，喝完都可無限續。
小菜和生菜可以無限續，唯一需要加購是泡菜$45。
線上菜單請點此
我們點了饕客專業和牛三人套餐 $4390，
這個套餐包含多道美味的前菜與主餐。
【湯品】
餐廳提供的主廚精選湯品，讓人在燒肉之前先感受到暖心的味道。
醬汁桌上都會附上三種有燒肉醬、檸檬汁和昆布鹽都可以搭配肉品。
【前菜-老井主廚沙拉-胡麻口味】
主廚沙拉很清爽，搭配著生洋蔥和番茄非常開胃。
鮭魚炙燒壽司和干貝壽司
鮭魚與干貝炙燒壽司都非常新鮮，
真的是有一點被握壽司耽誤的燒肉店。
老井特選白米飯，加價128元換了海鮮蛤蜊粥
鮮蛤粥的味道很鮮，但當天粥品的水分偏少，稍微有點乾。
附上的油條和蔥也可無限供應，
讓人可以增加吃粥的口感及味道。
【主餐】
紐西蘭牛舌佐鹽蔥
安格斯反手拍、安格斯厚切牛
安格斯手切金磚燒
日本A5和牛腰瘦姬、日本A5雪花和牛片面燒
每一種肉品的處理都非常到位，無論是豬肉的鮮嫩，
還是牛肉各部位的獨特風味，尤其是安格斯和日本A5和牛，
肉質不僅滑嫩，還帶有濃郁的肉香，
讓人一口接一口，欲罷不能。
松阪豬菱角
表面烤的微微焦香恰恰的最美味了。
老井燒肉的肉品質量始終如一，無論是豬肉還是來自不同部位的牛肉，
每一次用餐都讓Ruby感受到高水準的美味。
【海鮮】
生食級大干貝及精品蛤鮑盅
把海鮮本身的鮮甜味都帶出來，味道真的很新鮮。
海味大草蝦，店員會代烤代剝蝦，真的是只要動口就好。
老井提供了多樣化的飲品選擇，
Ruby當天點的是可爾必思氣泡飲，搭配餐點恰到好處。
井緻烤布蕾 $60、井緻紅豆紫米粥 $60
甜點的味道都令人驚豔。
我們還單點了澳洲極品和牛 $520
蝦卵軍艦 $60/二入、鮭魚卵軍艦 $100 /二入
黃金蝦卵手卷 $60
雖說是燒肉店，但日式的握壽司及手卷味道也是水準之上，
喜愛日式握壽司絕對值得品嚐。
現在加入會員還有送他們的昆布鹽一小包。
老井現在也有推出許多周邊商品可購買，
像是餅乾或是筷子、酒類等都有販售喔。
用餐的整體來說，老井燒肉美村店無論是環境還是料理，
都讓Ruby還算滿意。如果你在喜愛燒肉老井，
絕對不容錯過一間燒肉店，可以得獎也算是實至名歸。
【店家資訊】
👉老井極上燒肉 美村店
🍽 FB官方粉絲團請點此 / ig官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此
🏠台中市西區美村路一段289號
☎️04-23015511
⏰AM11:00~PM01:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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