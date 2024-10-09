為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還提供免費按摩，多次用餐肉品質量始終如一｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ru…

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還提供免費按摩，多次用餐肉品質量始終如一｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

Ruby說美食享受旅行 人氣：63
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：518篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

老井極上燒肉(美村店)
place台中市西區美村路一段289號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

組合圖.jpg

老井燒肉雖已在台北展店，但Ruby來台中依然是必訪的燒肉餐廳之一，

Ruby已經在台中的崇德店及新竹的竹北店用餐過，

這次選擇到美村店用餐，

老井燒肉有一個小遺憾就是沒有提供免費停車場。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

美村店的裝潢設計十分大氣又舒適，讓人一進門就感到放鬆。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

雖然是下午三點多，

並非用餐高峰期，候位區仍然人滿為患。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

等位的時候，店內提供按摩服務，

但當天Ruby想按摩時，師傅已經下班，真是可惜。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

用餐的位子有特別加高設計，

這樣用餐起來比較有隱私。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

每一桌都會有一壺的白桃醋冰沙，喝完都可無限續。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

小菜和生菜可以無限續，唯一需要加購是泡菜$45。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

線上菜單請點此
我們點了饕客專業和牛三人套餐 $4390，

這個套餐包含多道美味的前菜與主餐。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【湯品】
餐廳提供的主廚精選湯品，讓人在燒肉之前先感受到暖心的味道。

醬汁桌上都會附上三種有燒肉醬、檸檬汁和昆布鹽都可以搭配肉品

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【前菜-老井主廚沙拉-胡麻口味】
主廚沙拉很清爽，搭配著生洋蔥和番茄非常開胃。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

鮭魚炙燒壽司和干貝壽司
鮭魚與干貝炙燒壽司都非常新鮮，

真的是有一點被握壽司耽誤的燒肉店。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

老井特選白米飯，加價128元換了海鮮蛤蜊粥
鮮蛤粥的味道很鮮，但當天粥品的水分偏少，稍微有點乾。

附上的油條和蔥也可無限供應，

讓人可以增加吃粥的口感及味道。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【主餐】

紐西蘭牛舌佐鹽蔥

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

安格斯反手拍、安格斯厚切牛
安格斯手切金磚燒

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

日本A5和牛腰瘦姬、日本A5雪花和牛片面燒

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

每一種肉品的處理都非常到位，無論是豬肉的鮮嫩，

還是牛肉各部位的獨特風味，尤其是安格斯和日本A5和牛，

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

肉質不僅滑嫩，還帶有濃郁的肉香，

讓人一口接一口，欲罷不能。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

松阪豬菱角
表面烤的微微焦香恰恰的最美味了。

老井燒肉的肉品質量始終如一，無論是豬肉還是來自不同部位的牛肉，

每一次用餐都讓Ruby感受到高水準的美味。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【海鮮】
生食級大干貝及精品蛤鮑盅

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

把海鮮本身的鮮甜味都帶出來，味道真的很新鮮。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

海味大草蝦，店員會代烤代剝蝦，真的是只要動口就好。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

老井提供了多樣化的飲品選擇，

Ruby當天點的是可爾必思氣泡飲，搭配餐點恰到好處。

井緻烤布蕾 $60、井緻紅豆紫米粥 $60
甜點的味道都令人驚豔。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還
 

我們還單點了澳洲極品和牛 $520

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

 

蝦卵軍艦 $60/二入、鮭魚卵軍艦 $100 /二入

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

黃金蝦卵手卷 $60

雖說是燒肉店，但日式的握壽司及手卷味道也是水準之上，

喜愛日式握壽司絕對值得品嚐。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

現在加入會員還有送他們的昆布鹽一小包。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

老井現在也有推出許多周邊商品可購買，

像是餅乾或是筷子、酒類等都有販售喔。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

用餐的整體來說，老井燒肉美村店無論是環境還是料理，

都讓Ruby還算滿意。如果你在喜愛燒肉老井，

絕對不容錯過一間燒肉店，可以得獎也算是實至名歸。

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

【台中燒肉】老井極上燒肉美村店，點了饕客專業和牛，專人剝蝦還

 


【店家資訊】
👉老井極上燒肉 美村店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / ig官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台中市西區美村路一段289號
☎️04-23015511
⏰AM11:00~PM01:30 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

文章標籤
老井極上燒肉美村店 老井極上燒肉美村店的評論 台中燒肉 台中燒肉推薦 台中燒肉老井 台中燒肉推薦ptt 燒肉推薦 燒肉推薦台北 專人剝蝦 Taichung Taichung餐廳
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#老井極上燒肉
morechevron_right
文章關鍵字
老井極上燒肉 台中美食 台中餐廳 燒肉餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

【大安區美食】超甲組海鮮丼飯，不用到漁港就可
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up