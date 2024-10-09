老井燒肉雖已在台北展店，但Ruby來台中依然是必訪的燒肉餐廳之一，

Ruby已經在台中的崇德店及新竹的竹北店用餐過，

這次選擇到美村店用餐，

老井燒肉有一個小遺憾就是沒有提供免費停車場。

美村店的裝潢設計十分大氣又舒適，讓人一進門就感到放鬆。

雖然是下午三點多，

並非用餐高峰期，候位區仍然人滿為患。

等位的時候，店內提供按摩服務，

但當天Ruby想按摩時，師傅已經下班，真是可惜。

用餐的位子有特別加高設計，

這樣用餐起來比較有隱私。

每一桌都會有一壺的白桃醋冰沙，喝完都可無限續。

小菜和生菜可以無限續，唯一需要加購是泡菜$45。

線上菜單請點此

我們點了饕客專業和牛三人套餐 $4390，

這個套餐包含多道美味的前菜與主餐。

【湯品】

餐廳提供的主廚精選湯品，讓人在燒肉之前先感受到暖心的味道。

醬汁桌上都會附上三種有燒肉醬、檸檬汁和昆布鹽都可以搭配肉品。

【前菜-老井主廚沙拉-胡麻口味】

主廚沙拉很清爽，搭配著生洋蔥和番茄非常開胃。

鮭魚炙燒壽司和干貝壽司

鮭魚與干貝炙燒壽司都非常新鮮，

真的是有一點被握壽司耽誤的燒肉店。

老井特選白米飯，加價128元換了海鮮蛤蜊粥

鮮蛤粥的味道很鮮，但當天粥品的水分偏少，稍微有點乾。

附上的油條和蔥也可無限供應，

讓人可以增加吃粥的口感及味道。

【主餐】

紐西蘭牛舌佐鹽蔥

安格斯反手拍、安格斯厚切牛

安格斯手切金磚燒

日本A5和牛腰瘦姬、日本A5雪花和牛片面燒

每一種肉品的處理都非常到位，無論是豬肉的鮮嫩，

還是牛肉各部位的獨特風味，尤其是安格斯和日本A5和牛，

肉質不僅滑嫩，還帶有濃郁的肉香，

讓人一口接一口，欲罷不能。

松阪豬菱角

表面烤的微微焦香恰恰的最美味了。

老井燒肉的肉品質量始終如一，無論是豬肉還是來自不同部位的牛肉，

每一次用餐都讓Ruby感受到高水準的美味。

【海鮮】

生食級大干貝及精品蛤鮑盅

把海鮮本身的鮮甜味都帶出來，味道真的很新鮮。

海味大草蝦，店員會代烤代剝蝦，真的是只要動口就好。

老井提供了多樣化的飲品選擇，

Ruby當天點的是可爾必思氣泡飲，搭配餐點恰到好處。

井緻烤布蕾 $60、井緻紅豆紫米粥 $60

甜點的味道都令人驚豔。





我們還單點了澳洲極品和牛 $520

蝦卵軍艦 $60/二入、鮭魚卵軍艦 $100 /二入

黃金蝦卵手卷 $60

雖說是燒肉店，但日式的握壽司及手卷味道也是水準之上，

喜愛日式握壽司絕對值得品嚐。

現在加入會員還有送他們的昆布鹽一小包。

老井現在也有推出許多周邊商品可購買，

像是餅乾或是筷子、酒類等都有販售喔。

用餐的整體來說，老井燒肉美村店無論是環境還是料理，

都讓Ruby還算滿意。如果你在喜愛燒肉老井，

絕對不容錯過一間燒肉店，可以得獎也算是實至名歸。



【店家資訊】

👉老井極上燒肉 美村店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / ig官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台中市西區美村路一段289號

☎️04-23015511

⏰AM11:00~PM01:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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