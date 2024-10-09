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台中市西屯區山鯨本家·HONKE燒肉｜台中燒肉餐廳再出新招! 讓你免費體驗穿和服 還有夢幻的和牛寶箱 能吃又能拍~~網美們的最愛

愛吃鬼維尼 人氣：40
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窩客好文

愛吃鬼維尼

發表篇數：177篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

山鯨本家．HONKE
phone04-27063000
place台中市西屯區寶慶街67號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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cover

山鯨燒肉台中深耕許久! 這次祭出『免費體驗穿和服』，打造場景讓你一秒到日本!

菜色也變得更加豪華浮誇~~~讓大家能吃好又能拍好!

難怪在台中這麼競爭的燒肉市場裡

還能在google評論上保有4.9顆星的高分肯定!

這次的升級我個人是滿喜歡的! 菜色豐富不會只有單吃燒肉這麼的無趣

尤其「財富自由吐司」大推台中市西屯區山鯨本家·HONKE燒肉｜台中燒肉餐廳再出新招! 讓你免費體驗穿和服 還有夢幻的和牛寶箱 能吃又能拍~~網美們的最愛   一定要點起來! 令人回味無窮

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山鯨燒肉在台中有兩家店

一間在北區漢口路上 ，另一間就是我來吃的西屯區

目前已更名為「山鯨本家．ＨＯＮＫＥ燒肉」

這棟本身有停車場，所以來吃飯也不用擔心西屯路這邊難找車位的窘境

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一樓的日式塌塌米區域超適合穿和服在這邊拍攝的~~

二樓的用餐區座位空間滿舒適的

還有包廂式的設計，讓大家享有自己的空間

最大容納人數為16位，平日不限時，低消$2000/人  ，假日2.5小時，低消$2500/人  

享有專人桌邊代烤及獨立的包廂空間!

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 山鯨本家·HONKE燒肉菜單除了有五款套餐也有提供單點！

針對現在不吃牛的人也有提供無牛套餐（維尼這次就是吃這個）

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不得不說山鯨燒肉的雙人套餐份量根本是三人份~~~

這次新版菜單的豪華升級真的很有感

份量非常多!而且肉的品質也不錯

難怪在台中這麼競爭激烈的燒肉市場裡能一直屹立不搖

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這一道『財富自由吐司』拜託大家一定要加購點起來!

真的太太太太太好吃~~~~台中市西屯區山鯨本家·HONKE燒肉｜台中燒肉餐廳再出新招! 讓你免費體驗穿和服 還有夢幻的和牛寶箱 能吃又能拍~~網美們的最愛台中市西屯區山鯨本家·HONKE燒肉｜台中燒肉餐廳再出新招! 讓你免費體驗穿和服 還有夢幻的和牛寶箱 能吃又能拍~~網美們的最愛台中市西屯區山鯨本家·HONKE燒肉｜台中燒肉餐廳再出新招! 讓你免費體驗穿和服 還有夢幻的和牛寶箱 能吃又能拍~~網美們的最愛

每一口都有鮮嫩又多汁的炸肉包覆在烤過後的香酥吐司內

最後再加上海膽、魚子醬、魚卵、松露醬 等高級食材

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真的太滿足太好吃了~~~

這一道也是讓我現在寫文章的時候

一直念念不忘的滋味

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有別於一般燒肉店的沙拉

山鯨本家HONKE燒肉走的是優美精緻的創意蔬菜沙拉

滿有印月料理的風格~~~

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很推薦大家食事可以加價$199升級為櫻花蝦石鍋拌飯

而且他的升級版是雙人份!不是像別家燒肉店的一人份石鍋拌飯唷!

份量超足吃不完帶回家也依舊超好吃

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光是他們在桌邊拌炒

整個香氣撲鼻而來~~~還有我最愛的鍋巴

就讓人愛不釋手

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拌炒後再加上新鮮海膽及魚卵

粒粒分明的石鍋拌飯加上鍋巴及拌炒後的櫻花蝦香氣

及海膽及魚卵的多重享受

整個視覺及味覺再提升!　豪華又美味台中市西屯區山鯨本家·HONKE燒肉｜台中燒肉餐廳再出新招! 讓你免費體驗穿和服 還有夢幻的和牛寶箱 能吃又能拍~~網美們的最愛

肉

我吃的是無牛的雙人套餐 $2780 多達七種肉

伊比利梅花豬＋伊比利豬肋條＋伊比利豬松坂＋精選在地豬梅花＋櫻谷鴨胸＋異火香草雞腿＋壺漬伊比利豬肋條

肉量多到要三人才吃得完！

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無牛系列的豬肉，都是嚴選豬肉界的王，最高等級的『伊比利豬』

口感吃起來軟嫩又帶點肉的甜味

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LINE_ALBUM_山鯨燒肉_240920_52 豬肋條的口感就比較脆口有嚼勁

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伊比利豬梅花可以不用烤到全熟

這樣八分熟左右的口感最為軟嫩

有點像是在吃牛肉的感覺

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LINE_ALBUM_山鯨燒肉_240920_51 他們家的伊比利松阪豬很特別

有別於一般的松阪豬吃起來是脆口

山鯨本家·HONKE燒肉的松阪豬是油花豐富，吃起來嫩口的

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嚴選在地的梅花豬雖然油花豐富度沒有伊比利梅花豬來的多

但口感上也不會乾柴

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雖然我個人沒有很喜歡吃鴨胸肉

但是山鯨本家·HONKE燒肉的櫻谷鴨胸烤起來不會乾柴，口感軟嫩！  

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 壺漬伊比利豬肋條這個我也大愛台中市西屯區山鯨本家·HONKE燒肉｜台中燒肉餐廳再出新招! 讓你免費體驗穿和服 還有夢幻的和牛寶箱 能吃又能拍~~網美們的最愛

浸泡在主廚特調的醬汁裡頭

完全不用再加任何的沾醬就很有味道

軟Ｑ又脆口的多汁豬肋條！　讓我吃到了驚豔感十足！

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 異火香草雞腿的出場是火力十足

烤完再經過火焰炙燒後，香氣整個被逼出來

本身是有醃漬過的雞腿肉，所以不再沾醬也很好吃!肉質Q彈鮮嫩

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這個煙燻北海道圓鱈是加價購的 ( +399元 )

非常的值得!也很推薦

愛吃海鮮的應該都知道圓鱈價格不便宜

而且煙燻後的圓鱈肉質好Ｑ嫩又綿密也很夠味，還帶點甜度

也是令人回味無窮的滋味～～～

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磯煮鮑魚湯　＋＄３９８

湯的基底是滿滿的蜆湯，鮮味十足！

而且每一碗是一人一塊完整的鮑魚，還有蔬菜的清甜

整碗熱呼呼的鮑魚蜆湯，讓我就算已經飽到吃不下，也硬是要喝完！

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炙燒

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箱稻草燻美國極上自然牛 +399元

先在烤爐上烤熟後放進寶箱裡頭透過草燻的方式

讓肉品可以吸收稻草燻後的香氣

這一道會由服務人員桌邊服務

還會幫你切成一塊一塊的好入口

視覺、味覺、嗅覺通通照顧到

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甜點我選了五葉松在地森林密冰棒

以及堂本馬卡龍帕菲 +$199

五葉松冰棒超特別!有種懷舊感～～吃起來像是帶點甜的草為！還挺好吃的

堂本馬卡龍帕菲整個很豐盛～～

除了有堂本的馬卡龍還有濃郁的一大球抹茶冰淇淋及一些小麥片等增添其口感的豐富度

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飲品有可樂雪碧烏龍可以選

也可以任選飲品折抵４０元

我選的是水蜜桃可爾必思冰沙，酸酸甜甜的滋味很解膩！

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還有提供解膩的香荔醋冰沙～～可以隨時去除燒肉的油膩感～～喝完還可以免費續壺唷！

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這次來山鯨本家·HONKE燒肉最期待的就是可以免費體驗穿和服

他們還提供多款配飾、木屐、包包等

除了有女生的還有男生及小孩的!

服務人員還會幫你更衣打扮並插上美麗的頭飾

讓你在這邊盡情體驗一秒飛日本的感覺

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不管是一樓的室內還是戶外的鳥居造景

都是穿和服拍攝的最佳背景

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《維尼食後心得》

有被這次山鯨燒肉的升級菜單給驚豔到

除了肉品份量多!還有視覺嗅覺等的絕佳體驗

最令人喜歡的就是還有免費的和服體驗

能滿足我們女生愛拍照

是個棒的用餐體驗！

 

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電話:   04-2706-3000

營業時間:    平日:11:30~24:30 (23:10最後進場一次性點餐)

假日:11:30~24:30 (23:10最後進場一次性點餐)

地址: 台中市寶慶街67號(店門口旁邊即是停車場)

線上訂位:   https://reurl.cc/QENdzq

臉書粉絲團:   山鯨本家

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