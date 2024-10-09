我個人滿愛去吃到飽餐廳，本身食量算大加上有在健身，吃到飽我會覺得比較划算。通常價位我會抓在500元左右，以CP值高的中價位吃到飽為主！

▼二鍋壽喜燒火鍋，是我比較常來的其中一家吃到飽。因為食材以價位來說我認為很豐富，加上肉類至少也有6種以上的選擇，火鍋烹調方式也簡單，於是就變成我和朋友常來的愛店。（台南二鍋在FOCUS八樓）

▼吃到飽價位368元起。

▼壽星活動滿佛的，直接5折！65歲以上長輩也有85折優惠，難怪當天看到滿多長輩也來吃。

▼二鍋尾牙季！開放預訂2024.11.16-2025.01.19。

尾牙大家一起吃火鍋也很讚，而且是個人鍋，享受圍爐氛圍又能吃自己喜歡的！

▼價位區別在於肉品選擇多寡，挑自己適合的，小吃一頓的話我認為368就很足夠了，但我們今天直上老饕特選，犒賞自己健身達標！

▼想吃海鮮可以加點。

▼帶大家逛一下自助區，有蔬菜區、冷食區、熟食區、水果區、冰品區、飲品區等等，很多時候光自助區東西吃一吃就半飽了XD

▼蔬菜區種類很多，補貨速度也滿快的，看阿伯很熱衷夾各種鮮蔬，吃菜吃到爽！

▼冷食區有生菜沙拉、日式冷麵、涼拌小菜(四種會不定時更換)。

▼冰品有四種，我覺得很讚！有剉冰、霜淇淋、冰淇淋，還有新提供的雪花冰！愛吃冰的人絕對會輪著都吃一遍如我XD

▼雪花冰機可以DIY小雪山！

▼霜淇淋機，原本想挑戰能擠多高，但好難！一半就歪掉了XD

▼法柏蓮機能冰淇淋，享受冰淇淋也能沒負擔！添加數種機能性天然素材，例如膳食纖維和植物營養素，也運用大豆卵磷脂和寒天乳化技術取代合成乳化劑和色素等等，比市面上冰淇淋脂肪含量低10-30%、甜度低20-30%，但還是保有冰淇淋濃郁綿密的口感！讓我不小心也吃了兩三球！

▼熟食也是有四道菜色，不定時更換，而且還有肉菜，用心度滿高的。

▼麻辣鴨血魚蛋，夜市現在一碗好像要6、70了，這裡吃到飽！

▼肉燥飯，油蔥酥好香喜歡！有下飯！

▼咖哩很濃稠，混著很多料，很有誠意的一鍋咖哩醬。

▼炸物區，今天有米血、甜不辣、洋蔥圈、薯條。

▼水果吃一吃清爽換個口味。

▼麵類也是吃到飽！

▼飲品區，一整排飲料機任君選擇，我當然是可樂配火鍋，爽啦！

▼高湯區可以自己加湯。（加價的湯底則是要請店員加湯）

▼醬料區自行取用。

▼把整個自助區拿一輪，我們預定的大仙肉盤也送來了！煙霧飄飄，果然很仙～XD（四位大人以上可以電話預訂大仙肉盤）

▼拍照超吸睛，打卡打起來！

▼煙霧散去之後，整盤都是滿滿的肉，好適合用來測試戰鬥力的一盤肉山XD

▼然後這是我們升級的肉品，等級再高一點的肉！光看肉的紋理就覺得很不錯！

▼會依照每種肉的特性，切的厚薄度也會不同，這樣涮起來熟度才剛剛好。

▼薄牛肉涮3-5秒就很好吃，鮮嫩！

▼其他肉類就豪邁放下去煮到全熟，一大盤肉吃下去有夠滿足！

就介紹到這裡，分享這家CP值很高的火鍋吃到飽給大家！接下來是我們的快樂吃到飽時間！

二鍋壽喜燒

地點：台南市中西區中山路166號（focus8樓）

電話：06-2263168

營業時間：11:00-22:00

粉專：https://reurl.cc/ERxNZK