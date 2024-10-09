【南投食記】二坪冰店

我們來到明潭水力發電廠吃冰拉！沒有聽錯這裡的發電廠也賣冰，而且一賣就是60年，二坪冰店使用二坪山自流水製做冰品，冰品口味眾多價格實惠，最便宜的清冰一支只要8塊！來到這還能欣賞制高點的風景，每到假日總是擠了滿滿的遊客，算是水里最熱門的旅遊景點了吧？

二坪冰店附近的二坪大觀冰店也是老字號名店，下次再來收集介紹給大家。

冰店前有停車場，如果滿位了附近也有店家提供的停車場非常好停。

▲當天選在快打烊時造訪人潮果然少很多，除了現場吃零買外，現場也有許多人是一箱一箱大量購買。

▲大量購買需填申購單再抽號碼牌。

▲二坪冰店菜單：如果不知道要怎麼點，也可以買店家配好的綜合每種口味都能吃到。

▲座位區在遮雨棚的走廊內，附近有廁所和販賣機，是個旅遊途中很好的休息站。

▲二坪冰店位在水里制高點，可以欣賞白石牙山形成的臥觀音景色，整個水里市區盡收眼底。

▲百香果冰10元：使用百香果原汁製作不是化學濃縮果汁，可以吃到百香果子，吃起來酸酸甜甜清爽消暑。

▲花生冰12元：有濃濃的花生香氣，可以吃到花生顆粒很真材實料，這樣一支12元真的有夠便宜。

雞蛋糕短評：發電廠販售的古早味冰棒，價格合理公道，最便宜的清冰一枝才8塊，冰店位在水里制高點view很不錯，許多觀光客都是一箱一箱在買生意非常好。



用餐環境★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★★



【二坪冰店美食資訊】

地址：南投縣水里鄉二坪路20號

電話：0492774267

官網：facebook

營業時間：09:00–18:00

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

桃園美食懶人包，請點我↓↓↓

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團