【南投食記】二坪冰店

我們來到明潭水力發電廠吃冰拉！沒有聽錯這裡的發電廠也賣冰，而且一賣就是60年，二坪冰店使用二坪山自流水製做冰品，冰品口味眾多價格實惠，最便宜的清冰一支只要8塊！來到這還能欣賞制高點的風景，每到假日總是擠了滿滿的遊客，算是水里最熱門的旅遊景點了吧？
二坪冰店附近的二坪大觀冰店也是老字號名店，下次再來收集介紹給大家。
冰店前有停車場，如果滿位了附近也有店家提供的停車場非常好停。
▲當天選在快打烊時造訪人潮果然少很多，除了現場吃零買外，現場也有許多人是一箱一箱大量購買。
▲大量購買需填申購單再抽號碼牌。
▲二坪冰店菜單：如果不知道要怎麼點，也可以買店家配好的綜合每種口味都能吃到。
▲座位區在遮雨棚的走廊內，附近有廁所和販賣機，是個旅遊途中很好的休息站。
▲二坪冰店位在水里制高點，可以欣賞白石牙山形成的臥觀音景色，整個水里市區盡收眼底。
▲百香果冰10元：使用百香果原汁製作不是化學濃縮果汁，可以吃到百香果子，吃起來酸酸甜甜清爽消暑。
▲花生冰12元：有濃濃的花生香氣，可以吃到花生顆粒很真材實料，這樣一支12元真的有夠便宜。
雞蛋糕短評：發電廠販售的古早味冰棒，價格合理公道，最便宜的清冰一枝才8塊，冰店位在水里制高點view很不錯，許多觀光客都是一箱一箱在買生意非常好。
用餐環境★★★
餐點★★★★☆
服務★★★★
CP值★★★★★
【二坪冰店美食資訊】
地址：南投縣水里鄉二坪路20號
電話：0492774267
官網：facebook
營業時間：09:00–18:00
外送：無
線上預定：無
停車場：有
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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