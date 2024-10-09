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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #愛殺特攻隊

劇情：大明星如來（李荷妮 飾）為逃離現實生活，在某個島嶼遇見救了自己一命的財閥喬納森（李善均 飾），如來也宣布引退並和喬納森結婚展開全新的生活。就在如來厭倦了當喬納森擴展事業的傀儡時，遇到了隔壁鄰重考生範宇（孔明 飾），他們一起謀劃了殺人計畫……。

#愛殺特攻隊，以歌舞劇的方式呈獻，並以Rain的歌曲〈唯雨獨尊（Rainism）所改編而成的〈如來主義〉，更是李善均最後的遺作，並與首爾小姐李荷妮及雞不可失的孔明搞笑演出！

搞笑殺人大作戰的#愛殺特攻隊，全台10月10日（四）上映！

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