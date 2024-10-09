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【電影首映會】李善均最後遺作 #愛殺特攻隊，搞笑女神李荷妮，不計形象演出今年韓國動作喜劇電影【電影欣賞】【電影推薦】

～17七公主的小天地～ 人氣：24
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～17七公主的小天地～

發表篇數：410篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #愛殺特攻隊

【電影首映會】李善均最後遺作 #愛殺特攻隊，搞笑女神李荷妮，2-愛殺特攻隊_主海報_10月在臺上映 (1)

劇情：大明星如來（李荷妮 飾）為逃離現實生活，在某個島嶼遇見救了自己一命的財閥喬納森（李善均 飾），如來也宣布引退並和喬納森結婚展開全新的生活。就在如來厭倦了當喬納森擴展事業的傀儡時，遇到了隔壁鄰重考生範宇（孔明 飾），他們一起謀劃了殺人計畫……。

3-愛殺特攻隊_新聞稿照01_《機密同盟》團隊打造動作喜劇鉅獻！李善均大展驚人演技！4-愛殺特攻隊_新聞稿照03_《愛殺特攻隊》劇本太有趣！李善均赴美參加奧斯卡後決定參演！5-愛殺特攻隊_新聞稿照05_《雞不可失》孔明在本作中飾演李荷妮的死忠粉絲！

#愛殺特攻隊，以歌舞劇的方式呈獻，並以Rain的歌曲〈唯雨獨尊（Rainism）所改編而成的〈如來主義〉，更是李善均最後的遺作，並與首爾小姐李荷妮及雞不可失的孔明搞笑演出！

6-愛殺特攻隊_新聞稿照06_李善均在本作中飾演島國財閥7-愛殺特攻隊_新聞稿照04_李善均大讚李荷妮：開創喜劇新時代！

搞笑殺人大作戰的#愛殺特攻隊，全台10月10日（四）上映！

8-愛殺特攻隊_特別版海報_10月在臺上映【電影首映會】李善均最後遺作 #愛殺特攻隊，搞笑女神李荷妮，

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