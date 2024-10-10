3月初安排兩天一日來台中找捲 #孤獨的潤餅獵人

同時也有找幾家從Google map上看起來不錯、有眼緣的大餛飩

準備搭回程車前的最後一吃就是找到在台中火車站後站附近、大智市場內的鮮蝦餛飩攤

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餐廳名稱：大智鮮蝦餛飩(台中市東區大振街13-2號，大智市場內)

營業資訊：0919671617 週五至三7:00-13:30；週四休

餐點介紹：鮮蝦餛飩/湯/乾拌/麵類/小吃

用餐日期：2024.03



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▲大智鮮蝦餛飩 店面

位於大智市場內，建新街和大振街口處

雖然當天是週一(市場公休日)，還是有不少攤位有營業

大智鮮蝦餛飩跟旁邊的肉焿麵線有共用的內用餐區，但看起來兩攤是各自經營、有各自的桌位

(客串演出: J哥、Na哥)

大智鮮蝦餛飩 菜單(拍攝日期：2024.03)

▲菜單寫的比較簡略，湯類都可以換成乾的，價格不變

隔間肉(乾) NT 40

配薑絲、榨菜和醬油膏

醬油膏甜鹹濃郁，少量蘸著吃還蠻美味的! 榨菜乾爽，有幾根很硬

間隔肉就是肝連肉，筋膜的部分Q脆不韌，肉的部分雖然不乾澀但偏硬，需要多咀嚼

鮮蝦大餛飩湯 NT 80

內容：鮮蝦餛飩五顆、小白菜、豆芽菜、芹菜、紫菜片、油蔥肉燥醬

湯面蠻多浮油，應該都是來自外加的肉燥，湯本身很清且沒什麼味道的，嚐到的味道都是來自看喝到什麼料(油蔥、紫菜或芹菜)；肉燥多肥少瘦，肥肉也軟糊不會顆粒感

▲餛飩塊頭算大，餡呈圓餅形，包的樣子類似水餃；皮薄但不會太大片(不會在湯中漂來漂去)也不易破

▲整體餡不多，加上有蝦仁，豬肉比例很少，感覺大多還是在吃皮；豬肉目測是六肥四瘦，且把蝦仁埋在裡面，不會蝦仁和豬肉餡分離；豬肉味道不重，會被蝦仁的鹹味掩蓋

我個人喜歡瘦肉為主的純豬肉餡，所以這家的餛飩，外觀我喜歡，不過口味我沒有很愛

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