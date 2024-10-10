高雄起家超過20年的中山店老四川回歸了

斥資千萬打造，也把高雄中華店老四川創始店一起合併

打造全新沉浸式新升級的 老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店

可以說是從小吃到大的麻辣火鍋就愛 老四川

跟家人朋友都是熟客，每次來用餐都很愛麻辣鴨血、麻辣豆腐可以吃到飽

這次特地來全新改裝<老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店>用餐，用餐環境大提升

不變的暖心熱情服務，多了自助吧有開胃小菜、飲料、霜淇淋可無限續加

麻辣南霸天就是老四川巴蜀麻辣燙

想到麻辣鍋絕對就是老四川首選

。即日起到10/31，晚上9:30入場用餐全面88折，限定 老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店

。感恩祭為即日起~10/31(四)，全時段那麼多水果茶享有半價優惠(小壺$138/大壼$198元)

老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店

位置：高雄市苓雅區中山二路416號

營業時間：11:30-07:00

電話號碼： 07 335 1717

最低消費：$850元/桌

Line官方帳 https://reurl.cc/8p9ngo

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老四川搬家全新改裝，把創始店中華店一起合併

提升用餐環境，老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店營業到早上七點

下班、晚餐宵夜隨時都可以吃一波熱呼呼熟悉滋味的老四川巴蜀麻辣燙

創立於2003年，高雄人最熟悉的麻辣火鍋

甚至過年過節都會特地來打包麻辣湯底回家圍爐過節

多人用餐還有包廂式用餐環境可以選

公司聚餐、大型聚會都可以提早洽詢訂位

老四川巴蜀麻辣燙 新中山店，改裝回歸

高達三樓層的用餐環境，2F保有原始中華店創始店的中式風格

加入時下最新潮的優雅用餐環境、隱密式的包廂

三個樓層都有不同的風格，讓每一間老四川都是旗艦店的概念

讓中式典雅跟新潮時尚融合為一體，多了自助吧

有沾醬調料、開胃小菜、熱茶、白飯、霜淇淋，都可以無限取用

點完餐點就可以先取用配料、沾醬、開胃小菜

多種沾醬、辣椒可使用

還有一款香辣乾碟粉，獨門調配，可以加入麻辣鍋底提味、可以當沾醬

開胃小菜有毛豆、柚香蘿蔔

對了!有多種茶葉可沖泡來喝，可解膩、解辣、解渴

川味涼粉

招牌川味涼粉，每次來老四川一定要吃過川味涼粉，才覺得味蕾有開胃

酸辣開胃、滑溜順口彈牙，整個麻辣層次香氣都湧上來

酸度會緩解辣度，每次一盤都不夠分享還要加點，老公最愛的川味涼粉

可以單點湯頭、可以選鴛鴦鍋

絕選麻辣鍋、養生白味鍋

吃不膩的好味道，麻辣三香三椒三料．七滋八味九雜

正宗四川風味，辣度可以再加碼調整

經典麻辣湯，內用鍋底都可以無限續加

每次來老四川都會瘋狂吃麻辣鴨血、麻辣豆腐，很入味

用餐後沒吃完外帶，還會貼心把鍋底加滿再打包，回家又是滿滿一大鍋

麻辣鴨血滑嫩順口入味，引出麻辣與鴨血香甜

豆腐更是軟嫩入味，香麻層次超好吃

養生白味鍋

這鍋也是我的愛，不吃辣就選經典養生白味鍋

湯底不僅有數十種食材用料熬煮，還有大量的蒜頭

蒜頭已經熬煮到軟嫩，入口即化的綿密香氣好好吃

老油條

吃麻辣鍋不可少的老油條，我個人喜歡帶有酥脆口感吸附辣油香麻唰嘴

花枝蝦漿

每一口都可以吃到花枝、蝦肉

黃金板栗雞

使用豬大骨、雞骨架、豬肚、雞腿肉、栗子等食材燉煮

帶有溫馴湯頭香醇風味的黃金板栗雞

帶長輩吃或者不吃辣的饕客就可以挑選這款

帶有雞湯香氣，香醇夠味的暖心湯頭

湯頭很溫和不躁口，帶出尾韻的栗子甘甜

使用雞腿肉，湯底都會有雞腿、大顆栗子

栗子保有香甜、綿密口感很好吃

雞腿肉嫩中帶有Q度，不用沾醬享用原味就好吃

丸子拼盤(豬肉川丸子、花椒海鮮丸、花枝丸、花枝干貝丸)

滷水拼盤(大腸頭、牛肚、牛筋)

有吃麻辣燙一定要點滷水拼盤，熬煮麻辣鍋最好吃

菇蔬拼盤(季節性)

肉品都是現點現切，隨著餐點陸續上桌

牛肉盛拚(雪花牛肉、五花牛肉、頂級梅花牛肉)

牛肉控一次大滿足

好吃無腥味的豬肉

像我老公孩子都不吃牛肉，一定都會點肉盤

帶有獨特香氣與豬肉本身香甜，完全無腥味

油花相當多，完全不擔心油膩唷!

帶出香甜度，有Q度不柴的優質

雪花牛肉的油花相當多

熬煮麻辣燙超對味，整個吸附精華麻辣香氣

不用沾醬可以先感受香麻夠味的麻辣燙，引出牛肉的嫩與香甜

還可以沾上經典的辣醬增加層次風味

沾醬都可以讓肉品引出不同麻辣香氣

搭配黃金板栗雞湯也好吃

頂級梅花牛肉

這款我最喜歡，口感好、牛肉味道相對也比較渾厚

味道好香濃，牛肉的口感也比較多層次

不斷的續加麻辣鍋底狂吃，老四川就是要吃麻辣鴨血、麻辣豆腐

記得把滷水加入麻辣燙熬煮，絕對好吃

老油條我喜歡熬煮一下就好，吸附精華紅油帶出麻辣香氣，咬下還有酥脆度

花枝干貝丸還帶有絲絲干貝香甜風味

花椒海鮮丸口感超豐富，引出甜味

黃金板栗雞湯熬煮大量食材、肉品，湯頭香氣會更加渾厚、越喝越好喝

不吃麻辣重口味，就很推薦這款 黃金板栗雞鍋

那麼多水果茶

新推出的那麼多水果，滿滿的季節性水果、手工特製粉粿，冰涼酸甜解膩、解辣

可以吃到新鮮水果，帶出水果茶酸甜滋味引出茶香

很讚ㄟ~水果量很多，好喜歡!

可燃綠茶(一壺)

是以愛爾蘭威士忌酒再調和綠茶的調酒，最近茶酒是很熱門的酒類

這杯可燃綠茶調酒卻不算清淡，有威士忌酒的濃郁花果香混搭著辛香料香氛

可燃綠茶(單杯)

調入了清澀綠茶，餘韻是溫和木質調茶果香盈滿喉嚨

食用肉品油膩食物時，非常解膩還可以清新口腔

中山新店新推出的特調，可以跟朋友吃鍋小酌

18禁烏梅汁(一壺)

以白葡萄酒為基底再加入老四川人氣招牌烏梅汁的調酒

喉韻微微花椒香氣令人感到驚豔，口感溫潤圓滑不衝突

18禁烏梅汁(單杯)

白葡萄酒自身帶有沁甜白果香風味

漢方烏梅護腸胃幫助消化，搭配重口味麻辣鍋生津解渴又增進食慾

連廁所的標示都帶有中式風格，很逗趣可愛

桌子旁都有貼心的餐具、衛生紙濕紙巾、插頭可充電

老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店，全新用餐環境新感受

還推出了限定特調可以約起來吃鍋小酌

不僅可以外帶鍋物，還推出了 宅在家就可以吃的桃喜烤魚禮盒(有川風椒麻、藤椒番茄兩種口味)

烤魚套餐份量約為3-4人份，直接可以放在火爐上烤唷~很方便

很多熟客都會買來當伴手禮送親朋好友~

高雄新中山店營業到早上7點，越晚越熱鬧

老四川特引進正宗講究「三香三椒三料．七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙

晚餐宵夜場都會挑選老四川

【來店消費滿$2,500元】

📆活動期間 ： 2024.9.9 (一) ~ 10.31 (四) 止

📌兌換期限-即日起至2024/12/31（二）前

老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店

位置：高雄市苓雅區中山二路416號

營業時間：11:30-07:00

電話號碼： 07 335 1717

最低消費：$850元/桌

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