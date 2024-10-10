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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄起家超過20年飄香老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店，全新升級改裝旗艦店 X 麻辣鍋底吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄起家超過20年飄香老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店，全新升級改裝旗艦店 X 麻辣鍋底吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：19
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1733篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

老四川巴蜀麻辣燙-高雄中山店
phone07-3351717
place高雄市苓雅區中山二路422-424號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄起家超過20年飄香老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店，全新升級改裝旗艦店 X 麻辣鍋底吃到飽 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄起家超過20年的中山店老四川回歸了
斥資千萬打造，也把高雄中華店老四川創始店一起合併
打造全新沉浸式新升級的 老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店

可以說是從小吃到大的麻辣火鍋就愛 老四川
跟家人朋友都是熟客，每次來用餐都很愛麻辣鴨血、麻辣豆腐可以吃到飽
這次特地來全新改裝<老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店>用餐，用餐環境大提升
不變的暖心熱情服務，多了自助吧有開胃小菜、飲料、霜淇淋可無限續加

麻辣南霸天就是老四川巴蜀麻辣燙
想到麻辣鍋絕對就是老四川首選

。即日起到10/31，晚上9:30入場用餐全面88折，限定 老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店
。感恩祭為即日起~10/31(四)，全時段那麼多水果茶享有半價優惠(小壺$138/大壼$198元)

老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店
位置：高雄市苓雅區中山二路416號
營業時間：11:30-07:00
電話號碼： 07 335 1717
最低消費：$850元/桌
Line官方帳  https://reurl.cc/8p9ngo
粉絲團：Facebook

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老四川搬家全新改裝，把創始店中華店一起合併
提升用餐環境，老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店營業到早上七點
下班、晚餐宵夜隨時都可以吃一波熱呼呼熟悉滋味的老四川巴蜀麻辣燙

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創立於2003年，高雄人最熟悉的麻辣火鍋
甚至過年過節都會特地來打包麻辣湯底回家圍爐過節

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多人用餐還有包廂式用餐環境可以選
公司聚餐、大型聚會都可以提早洽詢訂位

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老四川巴蜀麻辣燙 新中山店，改裝回歸
高達三樓層的用餐環境，2F保有原始中華店創始店的中式風格
加入時下最新潮的優雅用餐環境、隱密式的包廂

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三個樓層都有不同的風格，讓每一間老四川都是旗艦店的概念

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讓中式典雅跟新潮時尚融合為一體，多了自助吧

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有沾醬調料、開胃小菜、熱茶、白飯、霜淇淋，都可以無限取用

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點完餐點就可以先取用配料、沾醬、開胃小菜

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多種沾醬、辣椒可使用
還有一款香辣乾碟粉，獨門調配，可以加入麻辣鍋底提味、可以當沾醬

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開胃小菜有毛豆、柚香蘿蔔

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對了!有多種茶葉可沖泡來喝，可解膩、解辣、解渴

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川味涼粉
招牌川味涼粉，每次來老四川一定要吃過川味涼粉，才覺得味蕾有開胃

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酸辣開胃、滑溜順口彈牙，整個麻辣層次香氣都湧上來
酸度會緩解辣度，每次一盤都不夠分享還要加點，老公最愛的川味涼粉

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可以單點湯頭、可以選鴛鴦鍋

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絕選麻辣鍋、養生白味鍋
吃不膩的好味道，麻辣三香三椒三料．七滋八味九雜
正宗四川風味，辣度可以再加碼調整

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經典麻辣湯，內用鍋底都可以無限續加
每次來老四川都會瘋狂吃麻辣鴨血、麻辣豆腐，很入味

用餐後沒吃完外帶，還會貼心把鍋底加滿再打包，回家又是滿滿一大鍋

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麻辣鴨血滑嫩順口入味，引出麻辣與鴨血香甜
豆腐更是軟嫩入味，香麻層次超好吃

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養生白味鍋
這鍋也是我的愛，不吃辣就選經典養生白味鍋
湯底不僅有數十種食材用料熬煮，還有大量的蒜頭
蒜頭已經熬煮到軟嫩，入口即化的綿密香氣好好吃

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老油條
吃麻辣鍋不可少的老油條，我個人喜歡帶有酥脆口感吸附辣油香麻唰嘴

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花枝蝦漿

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每一口都可以吃到花枝、蝦肉

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黃金板栗雞
使用豬大骨、雞骨架、豬肚、雞腿肉、栗子等食材燉煮
帶有溫馴湯頭香醇風味的黃金板栗雞
帶長輩吃或者不吃辣的饕客就可以挑選這款

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帶有雞湯香氣，香醇夠味的暖心湯頭
湯頭很溫和不躁口，帶出尾韻的栗子甘甜

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使用雞腿肉，湯底都會有雞腿、大顆栗子

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栗子保有香甜、綿密口感很好吃
雞腿肉嫩中帶有Q度，不用沾醬享用原味就好吃

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丸子拼盤(豬肉川丸子、花椒海鮮丸、花枝丸、花枝干貝丸)

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滷水拼盤(大腸頭、牛肚、牛筋)
有吃麻辣燙一定要點滷水拼盤，熬煮麻辣鍋最好吃

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菇蔬拼盤(季節性)

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肉品都是現點現切，隨著餐點陸續上桌

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牛肉盛拚(雪花牛肉、五花牛肉、頂級梅花牛肉)

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牛肉控一次大滿足

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好吃無腥味的豬肉
像我老公孩子都不吃牛肉，一定都會點肉盤

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帶有獨特香氣與豬肉本身香甜，完全無腥味

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油花相當多，完全不擔心油膩唷!

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帶出香甜度，有Q度不柴的優質

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雪花牛肉的油花相當多

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熬煮麻辣燙超對味，整個吸附精華麻辣香氣
不用沾醬可以先感受香麻夠味的麻辣燙，引出牛肉的嫩與香甜

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還可以沾上經典的辣醬增加層次風味

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沾醬都可以讓肉品引出不同麻辣香氣

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搭配黃金板栗雞湯也好吃

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頂級梅花牛肉
這款我最喜歡，口感好、牛肉味道相對也比較渾厚

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味道好香濃，牛肉的口感也比較多層次

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不斷的續加麻辣鍋底狂吃，老四川就是要吃麻辣鴨血、麻辣豆腐

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記得把滷水加入麻辣燙熬煮，絕對好吃

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老油條我喜歡熬煮一下就好，吸附精華紅油帶出麻辣香氣，咬下還有酥脆度

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花枝干貝丸還帶有絲絲干貝香甜風味
花椒海鮮丸口感超豐富，引出甜味

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黃金板栗雞湯熬煮大量食材、肉品，湯頭香氣會更加渾厚、越喝越好喝

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不吃麻辣重口味，就很推薦這款 黃金板栗雞鍋

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那麼多水果茶
新推出的那麼多水果，滿滿的季節性水果、手工特製粉粿，冰涼酸甜解膩、解辣

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可以吃到新鮮水果，帶出水果茶酸甜滋味引出茶香
很讚ㄟ~水果量很多，好喜歡!

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可燃綠茶(一壺)
是以愛爾蘭威士忌酒再調和綠茶的調酒，最近茶酒是很熱門的酒類

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這杯可燃綠茶調酒卻不算清淡，有威士忌酒的濃郁花果香混搭著辛香料香氛

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可燃綠茶(單杯)
調入了清澀綠茶，餘韻是溫和木質調茶果香盈滿喉嚨

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食用肉品油膩食物時，非常解膩還可以清新口腔

中山新店新推出的特調，可以跟朋友吃鍋小酌

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18禁烏梅汁(一壺)
以白葡萄酒為基底再加入老四川人氣招牌烏梅汁的調酒

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喉韻微微花椒香氣令人感到驚豔，口感溫潤圓滑不衝突

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18禁烏梅汁(單杯)
白葡萄酒自身帶有沁甜白果香風味
漢方烏梅護腸胃幫助消化，搭配重口味麻辣鍋生津解渴又增進食慾

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連廁所的標示都帶有中式風格，很逗趣可愛

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桌子旁都有貼心的餐具、衛生紙濕紙巾、插頭可充電

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老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店，全新用餐環境新感受
還推出了限定特調可以約起來吃鍋小酌

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不僅可以外帶鍋物，還推出了 宅在家就可以吃的桃喜烤魚禮盒(有川風椒麻、藤椒番茄兩種口味)
烤魚套餐份量約為3-4人份，直接可以放在火爐上烤唷~很方便

很多熟客都會買來當伴手禮送親朋好友~

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高雄新中山店營業到早上7點，越晚越熱鬧
老四川特引進正宗講究「三香三椒三料．七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙
晚餐宵夜場都會挑選老四川

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【來店消費滿$2,500元】
📆活動期間 ： 2024.9.9 (一) ~ 10.31 (四) 止
📌兌換期限-即日起至2024/12/31（二）前

老四川巴蜀麻辣燙 高雄新中山店
位置：高雄市苓雅區中山二路416號
營業時間：11:30-07:00
電話號碼： 07 335 1717
最低消費：$850元/桌
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