此食記為花見團子造訪「海九澎湖海鮮餐廳」 (造訪日期 : 2024/10)



「韓國日出峯比目魚 x 海九澎湖海鮮餐廳」尚青呷澎湃

刺身酥炸紅燒煲湯活比目魚四吃







海九澎湖海鮮餐廳



地址 : 台北市中山區長安東路二段170號

電話 : （02）2751 7272



團子以前去過韓國濟州島遊玩，對其景色、人文、美食著迷不已。濟州島環境清新宜人，島上東邊的城山日出峰海拔高180公尺，是由5000年前海底火山爆發而形成的高聳巨岩，2007年被聯合國教科文組織指定為世界自然遺產，濟州島因四面環海，擁有豐富水產資源，也出產許多海鮮，肉質細緻營養豐富的比目魚特別深受許多老饕喜愛。

「韓國日出峯比目魚」外銷公司特別從韓國攜來，搭機來台的活比目魚與台灣海鮮控分享，並特地與「海九澎湖海鮮餐廳」合作，推出美味的比目魚料理。「海九澎湖海鮮餐廳」除使用澎湖水生海產，不選用養殖的海產，呈現原味道地的海鮮料理。加上交通方便，離捷運松江南京站、南京復興站都很近，也是很多政商名流聚餐好所在。

「韓國日出峯比目魚」的主飼料是南極磷蝦，比其他比目魚更健康，魚脂流量更豐富，也不會有魚腥味，有豐富的蛋白質、鈣質、維他命E和骨膠原等營養，肉質更可蒸煮炒炸等，這次品嚐的桌菜包含「活比目魚四吃」加上「海九澎湖海鮮餐廳」的招牌料理，豐盛又澎湃，接下來就一一品嚐吧！

綜合刺身

豪華的「綜合刺身」一上菜就讓我們目不轉睛，團子立刻被透明如玉的活比目魚吸引住，魚肉薄如蟬翼，晶瑩剔透，入口後鮮甜Q彈滋味立刻在口中蔓延，不用沾醬就十分夠味，單吃最能感受到比目魚的帝王極美味，另外還有鮪魚、旗魚、鮭魚和覆蓋著醬料調味的活生蚵，每一口都像是在享受一場海洋盛宴！

酥炸活比目魚

「酥炸活比目魚」外皮炸得金黃酥脆，內裡的魚肉保有著濕潤的鮮嫩，瞬間感受大海鮮美滋味，配上些許胡椒鹽或是美乃滋，味道瞬間更顯提味濃郁，鹹香又味美，越吃越刷嘴！

薑蔥燒活比目魚

「薑蔥燒活比目魚」比目魚先炸過再加入薑、蔥、蒜頭、辣椒、醬油進行紅燒，魚肉燒得火侯剛剛好，肉質滑嫩順口，散發著濃郁的醬香，每一口都讓我回味無窮，吃過就會立刻愛上。

活比目魚昆布蔬菜鍋

「活比目魚昆布蔬菜鍋」湯底使用昆布加上澎湖特有的酸高麗菜慢慢熬煮，清新酸香又暖心，比目魚厚薄度恰恰好，柔滑又鮮美，菜盤也很豐盛，包含多種鮮蔬時蔬、鮮菇，以及來自馬祖的淡菜還有狗母魚丸，讓湯頭更添層次，微涼天氣裡來上一碗，讓人幸福感倍增！

酥炸丁香魚

「酥炸丁香魚」炸得金黃酥脆，魚肉裡面依然保有鮮嫩，每一口都是「卡滋卡滋」的爽快口感，讓我們一口接著一口，停不下來！

薑蔥炒澎湖大明蝦

「薑蔥炒澎湖大明蝦」店家很貼心，大明蝦特別經過去殼開背處理，蝦肉飽滿，Q彈有嚼勁，帶著微微的薑蔥香味，口感絕佳，是海鮮愛好者們不能錯過的頂級享受！

油燜大連活鮑魚

「油燜大連活鮑魚」活鮑魚經過油燜處理後，釋放出鮑魚最原始鮮甜，且口感更加柔嫩滑順，一口咬下肉質彈性十足，展現了濃郁的海洋風味，我們全桌人都大聲叫好，吃完立刻會回味再三的好味道！

紹興酒蒸芙蓉活蟹

「紹興酒蒸芙蓉活蟹」展現主廚的真功夫，將鮮甜的活蟹與滑嫩的芙蓉蒸蛋完美結合，再加入濃郁醇香的紹興酒提味。一上桌就先聞到淡淡的紹興酒香味便撲鼻而來，入口後蟹肉肥美鮮甜，還有豐盈香滑的蟹黃，芙蓉蒸蛋吸滿活蟹及紹興酒的精華，柔滑彈嫩，整道菜口感層次豐富迷人，每一口都能感受深度和千變萬化的味道。

XO烏魚子炒飯 / 紫菜炒冬粉

「XO烏魚子炒飯」XO醬的微辣和烏魚子的鹹香相輔相成，主廚火侯剛剛好，飯粒炒到顆顆分明，鑊氣十足。「紫菜炒冬粉」冬粉吸收了紫菜鮮味，吃起來微酸清爽，滑順有嚼勁，很令人驚喜。

清炒花菜干

「清炒花菜干」澎湖有名的花菜干清脆爽口，營養滿分，非常適合海鮮大餐來後補充滿滿纖維質，也是來此必吃的一道特色佳餚。

時令水果

「時令水果」包含芭樂、西瓜、葡萄、鳳梨，鮮甜爽口，為一餐畫下美好句點。

這次的用餐經驗，每道菜都讓我們驚喜連連！刺身、酥炸、紅燒、煲湯的活比目魚四吃，完美展現「韓國日出峯比目魚」的多元風味，還有許多新鮮的海鮮和澎湖家常菜，不僅味道一流，口感也絕對是一級棒！緊接著就是秋冬了，喜歡吃海鮮的朋友，不妨來到「海九澎湖海鮮餐廳」品嚐道地旬味，來場味蕾的豪華的海鮮盛宴！





【相關連結】

海九澎湖海鮮餐廳 官網 : http://www.hijo.com.tw/





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