二連霸宜蘭勁好十大好食餐廳獎項的百匯窯烤雞快炒餐廳，假日來用餐請記得先訂位。因為，這間之前從羅東轉運站搭國光客運去逛綠舞日式主題園區，還有到綠舞國際觀光飯店泡溫泉時，在車行途中看到的宜蘭五結美食餐廳，門口懸掛的布條說明窯烤雞、五更腸旺分別榮獲第一屆與第二屆宜蘭勁好Top 10好食餐廳組獎項肯定，當時就想說有機會要來嚐嚐看。而前幾天跟朋友假日來宜蘭一日小旅行，午餐就決定選擇百匯窯烤雞快炒餐廳，至於當天實際點來享用，包含窯烤雞與五更腸旺在內的全部菜色，都很合大家的口味呢！

這次假日宜蘭一日小旅行中午來用餐，連續入選宜蘭勁好十大好食餐廳的百匯窯烤雞快炒餐廳，店面位置是在宜蘭縣五結鄉五結路三段上，餐廳後面有設置大停車場可供停車。

停車場入口這裡懸掛的大型布條，介紹百匯窯烤雞經過網路投票，還有米其林三星主廚江振誠先生在內評審團肯定，榮獲第一屆宜蘭勁好Top 10好食餐廳組獎項肯定，現在當然也是百匯窯烤雞快炒餐廳招牌餐點。

進到餐廳時，整個用餐空間滿滿都是人，所以如果是假日要來這裡享用美食的話，最好事先電話訂位，免得現場候位要等很久。

吃合菜，有可能遇到吃不完情況，因此百匯窯烤雞快炒餐廳在店內設置了好幾個打包自助區，可以讓用餐客人很方便地自行打包沒吃完想帶走的餐點。

百匯窯烤雞快炒餐廳出餐還蠻快的，大家所選的餐點，點完餐之後沒多久就幾乎都送來了，因此先幫這些餐點拍張大合照，接著就正式開動，而接著就來分享部分自己有吃的菜色給大大參考囉…

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