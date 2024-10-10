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這家離東門圓環不遠。距離位於新竹市東區中正路96巷26號的「川六刀削牛肉麵」，主打「刀削木須炒麵」、「牛肉炒麵」、「酸辣湯」、「水餃」、一般大家熟悉的乾湯麵飯(牛肉麵、醡醬麵，大滷麵、雞絲湯麵與牛肉燴飯)與豐富多選的小菜，是間典型的北方麵館，店內裝潢偏向傳統中式餐館， 擺了好多張大圓桌與方桌，顯然目標客群以家庭親子客與上班族為主，店內生意很好。今年二月造訪時是週五晚上店家已打烊，隔天中午再前往點了我很愛的「刀削木須炒麵」(NT$130/盤)，與一大盤包括大豆乾、豆皮、滷蛋等的小菜(NT$70/盤)，合計NT$200，經濟實惠又美味。

首先品嚐的是這盤小菜，盤內的大豆乾、豆皮與其他滷味，味道都滷得通透，入口微香又不會過鹹。

接著享用這盤店家招牌的「刀削木須炒麵」(NT$130/盤)，炒得香氣十足的刀削麵，入口Q彈有咬勁，搭配炒蛋與其他配料，吃起來口感層次豐富又有飽足感，一整個讓人心滿意足!

喜歡吃北方麵食的朋友， 逛到新竹東門圓環時， 不妨到這家位於新竹市東區中正路96巷26號的「川六刀削牛肉麵」一嚐為快!

川六刀削牛肉麵

營業地址：300新竹市東區中正路96巷26號

營業時間：週一到週日 10:00 ~21:00

電話：(03) 522 - 9393



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