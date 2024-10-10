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這家位於新竹市東區勝利路20號，堅持手工製作傳統的豆花 甜品 專賣店「好豆味薑汁冰沙豆花東門店」，提供豐富多選的豆花 、 甜品與飲品，每天營業時間從 11:30 到 21:30 ，一年到頭天天都營業，店家就位在護城河旁左側，一看到全家便利超商，華燈初上，低調的店家招牌就亮起，但其實只要看滿滿的客人排到店外來，就知道再走幾步就抵達，平常傍晚經過好幾次，吃豆花的客人都是從店內溢出來到室外騎樓，不管內用外帶都得等上一段時間才能享用到店家真材實料的傳統豆花美食。

店內豆花包括「招牌豆花」、「綜合豆花」、「紅豆紫米豆花」、「紅豆紫米湯圓豆花」、「珍珠豆花」「芋圓地瓜豆花」、「湯圓豆花」、「花豆豆花」、「花生豆花」、「綠豆豆花」、「薏仁豆花」與「原味豆花」12種豐富多選的豆花口味，單價落在NT$55 ~ NT$65之間，還不包括甜品類的選項。

先選完想吃的豆花或甜品的口味，再選湯底、有冷熱糖水、薑汁、漿冰沙等多樣選擇，標準就是兩球，每多加一球冰沙多NT$15，因為店內提供冷熱選項，所以一年四季都能做生意，來店的客人依個人口味偏好，自行搭配任選，豐儉由人! 今年一月特別挑了店家快打烊人潮散去的時間，才能避開洶湧吵雜的聲浪，安安靜靜享用一碗個人特別偏愛的「花豆豆花」(NT$55/碗) ，因為是冬天造訪湯底就選了熱糖水，先在櫃台口點完餐結帳後，等候叫號到取餐區自行取餐，因為店員都是年輕人，非尖峰時間前往時， 店家上餐點的速度其實還蠻快的!

這碗「花豆豆花」(NT$55/碗)一端上桌，就被碗裡滿滿的花豆與大片的豆花所驚艷， 花豆顆顆煮得軟嫩香氣四溢，入口幾乎不太需要咀嚼，豆花大片吃起來又香又軟， 糖水甜得恰到好處，整碗「花豆豆花」(NT$55/碗)真材實料吃起來很過癮，下回再去再點別的口味來品嚐!

喜歡傳統風味豆花風味的朋友，不管寒暑， 呼朋引友找一天造訪這家位於新竹市東區勝利路20號的「好豆味豆花」 ，挑喜歡的口味來感受在地超過30年老字號薑汁冰沙豆花的美妙滋味!

好豆味薑汁冰沙豆花東門店

營業地址：300新竹市東區勝利路20號

營業時間：週一到週日11:30~ 21:30

營業電話：(03) 522 - 2860

FB粉絲頁 : 好豆味薑汁冰沙豆花東門店





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