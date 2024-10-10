台中三井OUTLET美食吃什麼？市區知名的斐得蔬食終於來插旗囉，不僅是台中海線少見的蔬食餐廳，這次還打造全新品牌花巷疏香樓入駐，整體以宮廷概念為主軸，將桌宴精髓工藝結合西式料理手法，不管在用餐氛圍或菜色呈現上都細膩雕琢，提供更具質感的蔬食體驗！喜歡蔬食料理的朋友一定要放入口袋名單

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斐得蔬食台中三井店｜45秒影片搶先看

斐得蔬食台中三井店在哪裡？

三井OUTLET這麼大，斐得蔬食在哪裡呢？首先從南一口進入，看到這座摩天輪，從它前方入口進去就對了

二樓都是餐廳美食區

斐得蔬食就在上樓後右手邊第一間，店面裝潢有種獨特韻味，經過會讓人想多看一眼！那天跟家人是平日離峰時間來訪，沒想到一直陸續有客人上門用餐

斐得蔬食台中三井店｜店內環境

斐得蔬食全新品牌 花巷蔬香樓，帶點中國宮廷風的復古意象，連名字都取得特別美！

店內裝潢偏復古又透點現代風，牆上畫作也是特別創作的意象畫，品牌字樣還請到有名的書法家來題字，不管在整體視覺或是餐點的呈現都讓人覺得很用心

店內有好幾張大圓桌，很適合聚餐需求，甚至還提供兒童椅，帶小朋友來三井用餐也不用擔心呦！

斐得蔬食台中三井店菜單

斐得蔬食 花巷蔬香樓的餐點以中菜跟港點居多，但調味上用法式手法作呈現，味道上偏多層次風味！部份菜色還有分大、小份，點餐時依人數做調整更有彈性

菜單的呈現也有種置身宮廷用膳的感覺，蠻有意思的

斐得蔬食台中三井店｜松露魚子三餃州

第一眼看到這道餃子，覺得也太可愛了吧！自家做的純手工餃子，連內餡也都自己調味，看起來就像很精緻的港點

一顆顆渾圓剔透的西米露來代替魚子裝飾，讓餐點看上去更有質感，而這西米露也不是我們印象中的甜味，它有先泡過醋，吃起來是偏酸的風味

我喜歡外皮薄而Q彈的口感，內餡也十分飽滿，不同風味層次堆疊，美味不輸真的港點！

斐得蔬食台中三井店｜ 蔗香蓮子燒蹄膀

在這裡也能吃到燒蹄膀，有別於傳統的筍絲蹄膀，這道菜以甘蔗跟蓮子來慢燉素蹄膀，在鹹味的基礎上，還能嚐到食材的甜，調味又帶點微辣，整體香氣很有層次，也是店裡賣很好的招牌菜呦

以手工捏製的植物肉蹄膀，加入白木耳去模仿豬皮QQ的口感，裡面還有黑木耳、甘蔗、蓮子、紅棗、巴西蘑菇，鹹香又帶點辣度很下飯，會讓人覺得越吃越好吃

蹄膀一夾起來彷彿要撕裂般，有做出那種燉了很久的軟嫩感

斐得蔬食台中三井店｜冷壓橄欖油蔥雞

這道油蔥給得非常多，愛吃蔥的朋友很推薦！使用冷壓橄欖油來取代傳統油品跟麻油，吃起來就是清爽版的油蔥雞，份量也很有誠意

代替油蔥雞的植物肉也特別挑過，有別於傳統素料，它的紋理和口感真的很像在吃雞肉

斐得蔬食台中三井店｜峰迴九轉炸肥長

素食肥腸蠻少見的，而且餐廳把這道家常菜做得很精緻，乍看還真以為是葷食炸肥腸

用麵腸做成肥腸的樣子，裡面還塞了蔥，如果不吃蔥也可以換成碧玉筍！炸過後外皮香酥，裡面口感則相當Q彈

醬料有點類似胡麻醬但帶點酸度，應該是想讓整體味道更有層次

斐得蔬食台中三井店｜ 甘蔗淮山奶煲湯

愛喝熱湯的推薦甘蔗淮山奶褒湯，這名字聽起來就有點厲害(笑~)！用植物奶跟味增調製的湯頭，裡面還加了甘蔗跟山藥，讓湯頭喝起來除了濃郁奶香，還多了食材的甜味，加上味噌鹹甜鹹甜的風味，口感豐富又滑順！湯裡配料也很多，脆脆的山藥、嫩Q的小熱狗，還有大白菜、木耳、巴西蘑菇…等等，是一道養生又好喝的褒湯，長輩應該會喜歡

斐得蔬食台中三井店｜ 花椒皮蛋豆腐花

花椒皮蛋豆腐花是餐桌上第一道吃完的！不要看它紅通通的，其實辣度不高，主要是有麻香，加上底部的小黃瓜絲和豆腐花，吃起來清爽開胃

他們連豆腐花都自己做耶，口感介於豆腐跟豆花之間，比一般的嫩豆腐更滑嫩，入口即化真的很好吃，花椒也是自己調配的，搭配皮蛋很下飯！

斐得蔬食台中三井店｜飲料

我們選的三款飲品：夜息香、冰翠、白鶴梅，都是名字很美的無酒精飲品！以蔬果去調製，喝起來有調酒的質感但沒有酒精負擔，夜息香是檸檬風味氣泡飲，喝起來很清爽像mojito，白鶴梅以梅子醋為基底，加入特調配方，喝起來像梅酒氣泡飲也好喝，冰翠則是椰奶加豆漿的組合，入口有濃郁椰奶香

斐得蔬食台中三井店｜明爐蜜叉燒濃起司比薩

斐得的招牌披薩推出新口味，以自製叉燒肉為主角，將中式食材以西式料理呈現，味道鹹甜鹹甜的不膩口，但起司控私心覺得加點起司絲會更好ＸＤ

餅皮類似墨西哥餅那種薄Q口感，吃起來比較沒負擔，不像厚片披薩每次料吃完了，還留下一堆餅皮

斐得蔬食台中三井店｜ 雪花豆酥魚

上面是用海苔做成的魚皮，油炸後味道很香

底下魚片也是自製的，不是去買素料現成的魚片，一挖起來視覺就像真的魚肉，底下還襯了嫩豆腐！一般常做成豆酥魚的鱈魚肉質比較細緻，而素魚片則是偏Q彈

斐得蔬食台中三井店｜ 醋溜鮮蔬西紅柿

這道也很特別，本來以為西紅柿會是主角，結果甜菜根卻有更獨特的存在！盤子裡四四方方帶點粉色的，入口我還以為是筍子，沒想到它居然是甜菜根！醋溜風味酸酸甜甜，又吃得到蔬菜本身的鮮味，搭配各種時蔬料理，整體顏色也很好看

斐得蔬食台中三井店｜ XO醬Omu方糕

這道是以西式蛋包結合中式蘿蔔糕的創意發現，不僅好看也很特別！

不要看蘿蔔糕白白的，直接單吃味道就很夠，喜歡辣的再沾XO醬！這個XO醬也是店家特製的，吃起來很香但不會非常辣

斐得蔬食台中三井店｜ 紹子豆腐

最後是紹子豆腐，以植物肉作為肉燥的口感來搭配嫩豆腐，這道除了以醬油為基本調味，還融入了梅子風味，吃起來帶點酸度更開胃，也非常下飯，是大人小孩都會喜歡的家常菜！

斐得蔬食全新品牌 花巷疏香樓，不僅菜色多元，口味製作也很用心，還是三井台中港難得的蔬食餐廳！甚至看到有人說是海線吃過最好吃的蔬食餐廳，在菜色發想都比傳統中菜多了些創意元素，不管是聚餐或是帶長輩來用餐都很適合，提供大家不同以往的用餐選擇！

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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斐得蔬食 花巷疏香樓

▋地址 : 台中市梧棲區台灣大道十段168號二樓（櫃號21900）

▋電話 : (04) 2656-5992

▋營業時間 : 週一~週五 11:00~21:30、週六~週日 10:30~21:30

▋粉絲團 : 斐得蔬食 花巷疏香樓

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