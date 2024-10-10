中秋節悄然剛過，就職在餐飲業的胖達好像有種被連假炸到一樣的感覺，

難道大家都放假嗎！？

隔天，直接跟同事相約去吃一頓好料的，來犒賞犒賞這麼辛苦的我們～～！

聽同事推薦他有一間很棒的口袋名單，遲遲沒有去吃，剛好揪我去補一下心裡的願。

今天讓同事帶著胖達一起來開箱這家～

在網路上有著被「被美式餐廳耽誤的甜點店」「eat enjoy 意享美式廚房」-新店店。

*eat enjoy 意享 新店店～近期有搬到新的地址喔！

最新的地址以google map & 官網上的資訊為主喔！*

eat enjoy 意享美式廚房 新店店

eat enjoy 意享美式廚房新店店的位址離離捷運站非常的近，

從新店區公所二號出口出來後，左轉步行約30秒左右就可以抵達喔！

胖達跟同事約晚上在這邊碰面，走到附近就可以看見那繽紛的燈光，富有美式的氣息。

eat enjoy 意享美式廚房 環境介紹

胖達來之前也有稍微在網上看過許多人分享的文章，

對比之前eat enjoy 意享新店的環境整體上大了許多，

有著輕工業風的裝潢，那盞盞垂吊的黃燈打下來的燈光愈晚愈迷人。

用餐區更不止一進門所看到的4-6人座的幾張用餐桌，

往裡一探還有著更寬敞的用餐空間，位置不僅多且走道空間都安排得很好，

走起來、坐著都很舒適，真的很棒。

*還有類包廂的用餐區域喔～！

*點餐區旁邊有提供久負盛名的「千層蛋糕」！每一個看起來都很欠吃～！

(每日以現場有的品項提供)

*自助區也有提供粉罐、飲用水、分享盤等。

*座位上也都會先是先擺放好餐具、水杯等。 牆上的燈光感讓令人也有種在餐酒館的氛圍。

eat enjoy 意享美式廚房 菜單型錄

翻開菜單一看~琳瑯滿目的餐點選擇，一時之間還真無從下手，

可以單點各式主食、開胃鹹食與雙人、四人套餐可以挑選，

其他還有咖啡、飲品、甜點。若按自己想吃的餐點來加加減減～

真的是建議直接點雙人套餐，套餐中還有例湯、沙拉、鹹食、飲品、甜點～

算下來很划算。

*有一個很棒要推廣的是eat enjoy 意享不僅僅是寵物友善，

甚至還有提供狗狗餐喔！讓毛小孩也可以一起在旁邊共餐～感覺超棒～！

最後讓服務人員久候我們的點餐，雙人套餐直接點好點點滿～

從主餐的挑選中加價選了「滿滿炙燒牛肝菌痛風燉飯」、「龍蝦蛤蜊痛風義大利麵」、

開胃鹹食中的「炸蘇格蘭蛋」、沙拉升級「凱薩烤雞沙拉」、「例湯」、

飲料選了「鐵觀音拿鐵」、「鮮煮奶茶」、甜點「鐵觀音千層」、「海鹽焦糖千層」，

怕吃不飽的我們還加價購了一份「辣味脆雞披薩」～點起來的感覺真的是餓到了～～！！

eat enjoy 意享美式廚房 雙人套餐

餐點其實上的超快，就在胖達去拍完一圈之後，

沒想到就快陸陸續續的上齊了～！！

擺起滿滿一整桌～超級澎湃。

滿滿炙燒牛肝菌痛風燉飯

超豪邁的各式海鮮鋪陳在燉飯上面，鮭魚、干貝、比目魚、壽司蝦、

鮭魚卵看起來好豪奢，

再由綠捲、蛋黃綴飾在其上視覺豐富度滿滿。

比目魚刷在身上的甜醬搭配炙燒在表皮成一股脆口的甜感、

鮭魚卵更是有著嗶嗶波波的口感與大海的鮮味、鮭魚的滑嫩鮮甜、

干貝Q彈多汁、壽司蝦吃起來細緻軟嫩，搭配下方的牛肝菌燉飯～

那蕈菇的風味沁入飯中，整個非常提香，入口風味很足。

龍蝦蛤蜊痛風義大利麵

一整隻龍蝦放在義大利麵上真的是蔚為吸睛，龍蝦旁邊環繞著超多蛤蜊，

再附上一根玉米筍與綠捲、炸過的義大利麵作為裝飾。

麵體口感略硬，吃起來更富有嚼勁，扮上奶油蒜味的佐醬，

入口滑順味濃;而其中絞肉的部分是由「牛肉」、「豬肉」的混合絞肉，

吃起來少了油膩感，留有口感、更富肉香。而主角龍蝦食用也很方便，

已經有被從中破開，取出食用真的是肉質細緻緊實、鮮甜;蛤蜊也新鮮、粒粒飽滿。

炸蘇格蘭蛋

切開的橫剖面是很漂亮的溏心蛋，在高溫的油炸之下，

還可以讓裡面的蛋呈現的如此漂亮～真的是滿厲害的！

最外層的麵一咬下非常的酥脆，且讓肉汁很完整的保留在其中，

讓絞肉的部分吃起來非常的多汁鮮甜。而溏心蛋的蛋黃更讓整個口感更添滑順濃郁。

*最外圈有意享自製的優格醬唷～，蘸一口吃會有著酸甜口感～有不錯的解膩效果喔！

凱薩烤雞沙拉

沙拉由小番茄、麵包丁、美生菜、紫包心、紫洋蔥等等所組成，

上方放著顏色金黃的烤雞，看起來非常可口。

生菜們脆口清甜，烤雞的肉質鹹香、柔嫩、外皮Q彈。隨餐附的凱薩醬，

吃起來有著滿濃的黃芥末風味與生菜搭配起來，風味層次也著不錯的呈現喔！

辣味脆雞披薩

披薩的餅皮烤的脆脆的，在上方還有起司、海苔絲與炸雞，

直接趁熱拉開還會有拉絲感喔！

入口也滿令人驚艷，其下方蘊藏的紅醬沒想到吃起來會有一點辣度，

搭配脆雞吃起來很是唰嘴。

鐵觀音千層＆海鹽焦糖千層

光看外觀，說是從精品甜點店拿出來的胖達都相信！被美式餐廳耽誤的甜點店～～。

胖達當天是吃鐵觀音千層，鐵觀音的茶味融入於可麗餅餅皮、鮮奶油之中，

讓未品嚐之前就可以聞到其豐郁的鐵觀音的茶香。

入口那柔嫩的滋味與層層的口感，真的不錯吃，

挾著茶韻讓整體吃起來口味最後也不會太甜膩。

鮮煮奶茶也很不錯，奶香濃郁且紅茶的茶香也有被呈現出來，口味上不會太甜且入口滑順。

eat enjoy 意享美式廚房活動

另外要加碼分享eat enjoy 意享美式廚房的雙十節活動跟萬聖節活動啦!!!

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eat enjoy 意享美式廚房 結語

吃完一圈下來真的大滿足，跟同事香看了一下覺得前面四天的疲憊感頓時消失，

靠著這一頓美好的餐點撫平我們前四天的辛苦啦～哈哈哈！

eat enjoy 意享美式廚房不僅位置多、氣氛良好、甜點也很讚！

諸多很棒的地方都是很推薦來這邊吃吃的理由誒～！

這邊胖達也分享給各位朋友～可以來這邊聚聚餐、約會、犒賞自己都很棒～

新店店

地址 : 新北市新店區北新路一段88巷1-1號 *新位址～千萬不要走錯囉！！*

電話 : 02-2910-9179

林口店

地址 : 新北市林口區文化三路一段390-1號

電話 : 02-2600-5881

營業時間:週一至週五 11:30-21:30 週六、週日 11:00-22:00

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