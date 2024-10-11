火鍋霸主馬辣集團新品牌「 問鼎·皇上吉祥 」頂級宮廷鍋物，慶祝10週年，問鼎快閃優惠「 平日午餐最低$888吃到飽 」，享有70 種頂級食材無限供應，還有 16 種哈根達斯任你吃。店內氣派宮廷風裝潢、還可以免費換古裝讓你一秒穿越千年～連外國遊客來台灣都指定要吃！提供按摩椅讓你吃飯還能桑一下。小孩遊戲室更讓父母可以好好休息吃飯很貼心

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問鼎西門店環境介紹

▼ 問鼎在全台有多家分店 ，近期改成全新的吃到飽模式，直接先說結論「 整體品質真的很不錯 」吃完直接放到口袋名單。這次用餐的西門店交通非常方便，捷運六號出口步行三分鐘就到了， 開車可以停在對面萬年大樓附近停車場。樓上是同一餐飲集團的馬辣火鍋

▼問鼎是以宮廷風為主的火鍋店，門外還有一比一的兵馬俑超吸睛，是店裡熱門打卡拍照點XD

▼問鼎的其中一大亮點就是鍋具都使用仿造西周的餐具，鍋子前龍後鳳、還有龍勺和鳳勺，細節感滿滿。

▼西門店生意很好，建議一定要先提前訂位避免久候喔！等候區還有貼心提供茶水和小點。

▼問鼎提供多款 宮廷華麗服飾可以免費更換拍照 ，有清朝皇帝龍袍、鳳袍，不論今天要當皇上還是皇后都可以ＸＤ真的一秒穿越到古代。坐在富麗堂皇的龍椅，保證讓你大拍特拍超殺記憶體

▼我媽拍的超快樂～帶長輩來他們真的都會很開心。發現很多韓國人也會來耶！看來問鼎也是很多外國遊客必來的打卡餐廳。

▼最扯的是問鼎竟然還有提供 Tokuyo 零重力紓壓按摩椅 ，可以免費體驗桑一下～瞧我媽那舒服的表情XD

▼問鼎西門店相當寬敞舒適，座位區間距很大，宮廷裝潢有濃濃的中國風。另外還有展示多種中國歷代重要玉器、瓷器及工藝精品。就像是在美術館用餐

▼還貼心設置兒童遊戲區，讓小孩快樂放電，爸媽可以好好休息吃飯安心用餐（連我自己都想下去玩XD）

▼吃過很多間吃到飽，問鼎的肉質真的都很不錯。都是用原肉塊現點現切，肉品的油花紋分布也很均勻漂亮

▼最狂的是問鼎竟然有一整排的哈根達斯耶😍16種不同口味連近期最新口味都有！我跟媽媽直接吃了六大球超快樂🍦女生果然都是有甜點胃的XD

▼到底哪間火鍋店的醬料會給這麼多的啦！竟然超過20種，絕對可以調出你最愛的那一味

▼白飯也是台灣在地越光米，粒粒分明想當飽滿。

問鼎 ‧ 皇上吉祥菜單

吃到飽分三種價位：$888、$1288、$1688。最低$888就有8 種頂級原肉、10 款海鮮還有多種時蔬、火鍋料、近70種食材無限享用，真的非常超值！

$1288吃到飽價位餐點介紹

▼推薦大家直上$1288價位的，食材更頂 可以吃到美國澳洲和牛、牛舌、松阪豬、天使紅蝦、北海道生干貝、九孔鮑 ，真的超級豐富根本吃不完XD

▼鴛鴦鍋可以選兩種湯底。問鼎的湯底有六款，每一款都各有特色，我身為湯控認證他們的湯頭很優秀非常夠味！必點「皇上宮廷麻辣鍋」，大量上選美國牛，搭配十餘種秘製香料加上青花椒、大紅袍、朝天椒炒製慢燉而成燉煮。湯頭爽辣麻而香辣很夠味

▼鍋底本身就有豆腐和布丁鴨血，吸飽湯汁後很夠味。我很愛裡頭的鴨血相當軟嫩Ｑ滑。涮肉不用沾醬就很夠味。不要忘記點盤美國牛肉滷三寶：滷肥腸、滷牛筋、滷牛肚 加入鍋底一起煮，

▼超推「王爺胡椒豬肚雞湯」，湯頭濃郁鮮美很溫潤好喝，帶點胡椒的微辣

▼現在點$1288價位的 加碼送一隻超巨大手臂蝦 ！這蝦子根本是蝦界中的巨巨耶～超扯真的跟我手臂一樣長XD 肉質緊實Q 彈相當美味。原本單點一隻要$388現在免費送超爽超過癮！

▼細節控一定會發現連餐具都超講究，是 仿造西周 的鍋子、龍鳳勺，餐盤還是知名藝術家「楊莉莉」專門為問鼎創作的「 皇帝青花龍紋 」餐瓷，很有質感。一秒跨越三千年的貴族用餐儀式感。

▼和古代帝王用同款爵杯喝玫瑰荔枝冰沙醋，超級解膩清爽開胃，喝一口又可以再多吃好幾片肉XD 傳聞說爵杯上的兩根小柱子是防止喝太快，非常有趣。

▼問鼎的海鮮食材都很不錯相當新鮮。$1288價位還多了北海道生干貝、九孔鮑……等等多種，最爽的是干貝每顆都超大超厚，這種大小在外面吃一顆就要台幣$50了吧～絕對是要吃爆！

▼在這裡不論你愛吃肉、還是愛吃海鮮通通可以滿足你！品項超多～

▼魚肉有鯛魚、鱸魚、鮭魚

▼點$1288價位的還可以吃到美國、澳洲和牛、松阪豬、牛舌。問鼎的肉片都是用原肉塊現點現切，好的肉質真的吃得出來

▼我很喜歡美國Choice無骨牛小排，肉片油花分布均勻細緻，吃起來口感相當軟嫩油脂平衡，涮個3-5秒還是粉嫩嫩顏色時最好吃！

▼美國牛胸腹肉，富含油脂，吃起來口感也相當軟嫩。

▼美國CAB安格斯黑牛，肉質結實帶點油，口感細嫩多汁。牛肉香氣明顯、肉香味十足

▼牛舌薄切肉片保有Ｑ彈脆口的口感

▼吃到飽我本來都不太吃火鍋料的，但是問鼎的你一定要試試看，尤其是 三種手工丸 ，每顆都好吃讓我很驚艷。我很愛芋角鮮肉丸，其中一顆牛肉丸還有會爆漿的起司！花枝滑、蝦滑也大推～每一口都可以吃到海鮮的Ｑ脆彈牙

▼蔬菜品項也很多、新鮮翠綠。

(因拍攝效果，餐點擺盤及餐點呈現可能與現場不同，實際餐點均已店內供應為準)

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【問鼎 ‧ 皇上吉祥 宮廷火鍋-西門店】資訊＆其他

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地址：台北市萬華區西寧南路157號1樓

交通：捷運西門站

電話： 02-2311-1721

營業時間：11:30-02:00

全台其餘門市店址：

【問鼎‧皇上吉祥 台北忠孝店】

台北市大安區忠孝東路四段210號

電話：02-27312107

【問鼎‧皇上吉祥 桃園藝文店】

桃園市桃園區同德五街61號4樓

電話：033558901

【問鼎‧皇上吉祥 高雄義享店】

地址：高雄市鼓山區大順一路115號A棟7樓

訂位電話：07-5565630

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