南投鹿谷旅遊小朋友說想去妖怪村，於是順便安排了鄰近妖怪村的【竹林秘境】，雖說是秘境但就在馬路旁，停好車後步行一分鐘就進入竹林秘境裡，即可以感受臥虎藏龍的竹林美景

沿著竹林秘境步道繼續往裡邊走還有溪谷美景可以欣賞，夏天還可以順道玩水喔！

南投鹿谷「竹林秘境」，轉個身遇見拍片場景，溪頭妖怪村順遊景點!

這片竹林秘境入口處雖然不明顯，但就在溪頭竹軒渡假木屋停車場旁，由停車場走進來就是了，斜對面則是溪頭美學山莊

導航直接搜尋”竹林秘境”即可抵達，距離妖怪村約五分鐘車程，可以安排順遊，附近也有許多民宿及餐廳可以選擇

ADD:南投縣鹿谷鄉興產路號55842

讓人特別驚豔的是這樣一整片竹林場景就在大馬路旁，轉身走進來就可以開始拍照了！

竹林小徑還蠻好走，是水泥路面，推車或是輪椅也可以進來，要注意的是戶外空間蚊蟲比較多，防蚊措施要做好

這片竹林美景就叫做＂竹林秘境＂，不是孟宗竹林古戰場，比較多人去的是後者，原本我以為兩個地方是同一個，結果不一樣喔

置身清幽靜謐竹林裡，怎麼拍都美，要注意的是青苔易滑，要小心腳步，要踩穩喔！

很喜歡陽光穿透進竹林裡的畫面，宛如仙境

進入竹林裡就可以開啟拍照模式，不需要走太遠就能拍大片，不喜歡走路的人也很適合前來

像我們有帶小朋友就不適合走太久，不然小朋友就會開始哇哇叫了

當天因為時間有點趕，所以我們只有走了小小一段，很可惜沒有見到溪谷美景

接著，我們就前往小朋友想去的妖怪村走走，車程只要五分鐘左右，行程可以安排一起！

如果，你也喜歡親近大自然或是喜歡拍照，很推薦來 竹林秘境 走走喔！

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