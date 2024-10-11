新店區美食推薦【七張米粉湯】，想吃米粉湯、麵類、魯肉飯或是蚵仔煎都可以來，餐點選擇豐富，是新店在地人氣小吃店家，外帶內用客人都很多

鄰近捷運新店區公所站，營業時間至凌晨3點，也是新店區宵夜好選擇！

新店區美食「七張米粉湯」，營業至半夜3點，米粉湯配黑白切，新店區宵夜推薦!

七張米粉湯位於北新路一段上，鄰近捷運站，附近還蠻熱鬧，新店區公所捷運站步行約三分鐘即抵達，附近有收費停車場

生意很好，服務人員也很多，上餐速度快

ADD:新北市新店區北新路一段239號

TEL:02 2911 4446

營業時間:10:30-03:00

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用餐空間寬敞明亮，還有冷氣吹及電視可以看，要比一般小吃店舒適

用餐時間客人很多，但吃米粉湯不需要太多時間，就算滿座也不需要等待太久，也有很多在地人都來外帶

七張米粉湯菜單及價格

米粉湯跟黑白切真是絕配，也充滿著濃濃古早味

餐點選擇豐富，價格也標示的清楚，主食有飯有麵有米粉湯也有蚵仔煎可以選擇，滿足大家的味蕾

點餐採自助式，自行劃單後再至櫃台點餐結帳！

桌上有提供多種調味料，辣椒醬油很不錯，香辣帶勁，加在麵裡或是沾小菜都好好吃

米粉湯

來到七張米粉湯當然要來一碗米粉湯，有大小碗可選擇，這是小碗的，份量很足，米粉量很多，還可以免費加湯

是偏粗的米粉，Ｑ彈帶脆，加入油蔥酥、芹菜末增添香氣的湯頭喝起來清甜爽口，很鮮美！

乾意麵

喜歡吃麵類的就可以來一碗意麵、陽春麵或是切仔麵，這碗是小碗的$50，麵量也是讓人感覺滿足，吃飽飽沒問題

麵上淋上大量的滷肉汁還有青菜，味道香噴噴，攪拌過程香氣逼人，滑溜的意麵讓人一口接一口

滷肉飯

有瘦肉也有肥肉的滷肉飯是最受人喜歡的，味道很香沒有油膩感，口感較為清爽，吃起來不膩口

綜合煎

一次就可以吃到蚵仔與蝦仁的綜合煎很大一盤，端上桌時讓我們相當驚艷，綜合煎都快要衝出盤外了

蝦仁及蚵仔的量都很足，也都很新鮮，吃起來完全無腥味，外層焦脆加上鹹甜醬汁口感風味很有層次，很推薦

五味魷魚

吃小吃就是要配滿滿的小菜，七張米粉湯的小菜也讓人感覺滿足，這魷魚很多耶

Ｑ脆的魷魚跟酸甜的五味醬很搭，好吃開胃

冷筍沙拉

季節限定的冷筍口感鮮美爽脆，搭配美乃滋入口簡單美味，兒子超愛，一個人幾乎整盤吃光光

紅燒肉

帶點肥肉的紅燒肉外層酥脆，吃起來沒有油膩感，肉質軟嫩，甜鹹夠味

嘴邊肉

軟嫩中帶有嚼勁的嘴邊肉，建議可以沾辣椒醬油入口，風味更上一層樓

荷包蛋

可以指定全熟或是半熟，半熟蛋跟滷肉飯超搭，有點滷肉飯的建議可以加點半熟蛋，半熟蛋搓破後蛋液流下畫面超邪惡

燙青菜

青菜份量很也足，青菜淋上滷汁吃起來有肉汁香氣，鹹香爽脆

三色蛋

雞蛋、鹹蛋、皮蛋三種蛋一次滿足，色澤層次分明，看著很有食慾，第一次吃三色蛋沾美乃滋還挺合口，喜歡美乃滋帶甜的口感

脆骨

吃肉時我很喜歡帶骨的口感，七張米粉湯的脆骨讓我很驚豔，特別的嫩口，肉非常嫩，脆骨部分也不會太硬，很好入口，爽脆帶勁

貢丸湯

除了兩顆貢丸外，還有多塊白蘿蔔，感覺很划算！

湯頭清甜，喝完還可以免費續湯，真的很不錯

紅糟排骨酥湯

紅糟排骨跟白蘿蔔都給得很大器，排骨的粉不會裹得太厚，肉的比例多，吃起來很滿足

七張米粉湯菜 菜單上每樣小菜都好吸引我們，忍不住就點了滿滿一桌，美味好吃，吃完有滿滿幸福感與飽足感

吃過很多美食，我其實蠻喜歡吃小吃，米粉湯＋黑白切推薦新店區七張米粉湯，平價、餐點選擇豐富，用餐環境也很舒適，而且宵夜時間也可以來用餐！

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