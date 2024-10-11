可以享受在竹林裡用餐的美好氛圍感【竹棧餐廳】，位於南投鹿谷，就在前往溪頭的路上，是到鹿谷、溪頭旅遊用餐不錯的選擇

鹿谷溪頭這一帶有很多值得推薦的山野菜餐廳，出發旅遊前我也收了好幾家進入口袋名單，最後坐擁竹林美景的竹棧餐廳脫穎而出，成為我們鹿谷旅遊的第一餐

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南投鹿谷竹林餐廳「竹棧餐廳」，在竹林裡用餐的美好，白斬雞好鮮嫩，搭配地瓜飯!

竹棧餐廳位於和雅村，抵達餐廳前也有好多餐廳可以選擇，還看到了幾家都是我有收進名單內的，餐廳就在大馬路旁，導航可直接搜尋＂竹棧餐廳＂

ADD:南投縣鹿谷鄉和雅村愛鄉路39-50號

TEL:04 92750587

營業時間:11:00-19:00 (週三及週四公休)

餐廳有點神祕感，被綠意給包圍，餐廳前空地可停車，另外餐廳旁邊也有停車場，來竹棧用餐不怕沒地方停車

長型的餐廳空間寬敞，擺放好幾桌大圓桌，很適合家庭朋友聚餐

假日尖峰時間用餐建議訂位，我們是在下午三點左右來這時用餐人潮不多，但陸續也都有遊客來用餐

餐廳是開放式的，周圍盡是竹林美景，環境讓人感覺清幽，很療癒

但也因為如此會比較熱，也會有蚊蟲，雖然店家會提供紋香但多少還是會被叮咬，怕熱怕蚊蟲務必三思再前往用餐

竹棧餐廳菜單及價格

有山產、野菜、魚蝦類、筍類及土雞可選擇，餐點價格不貴，白飯每人10元吃到飽，另外還有筍飯可選擇

紅色星號不是招牌喔，代表季節菜

（菜單等資訊僅供參考，請依店家為主）

當天提供的是地瓜飯，現在在外面用餐很少見到地瓜飯了，充滿古早味的地瓜飯讓人回憶滿滿

好喜歡加入香甜地瓜的地瓜飯，一個人10元就能吃到飽

白斬土雞

這盤應該是半隻雞400元，店家也有烏龍茶雞可選擇，一開始不知道烏龍茶雞是什麼就沒有點了，選擇比較常見的白斬雞

雖然竹棧的白斬雞很鮮嫩，但建議大家也可以點烏龍茶雞，因為隔天我們有在別家餐廳吃烏龍茶雞，很好吃，烏龍茶雞也是鹿谷這裡的特色，別的地方可能吃不到

白斬雞肉質真的很鮮嫩，沾點蒜頭油膏就很美味

鮮筍扣肉

覺得竹棧餐廳的餐點CP值都挺高的，這樣一份扣肉好多還有滿滿的筍只要250元

扣肉半瘦半肥，我個人很喜歡這樣的口感，但不愛肥肉的可能就要特別詢問一下是否有比較瘦的部位可以選擇，超級下飯，光這道就能吃掉整碗飯

甜菜

野菜類都有大小份可以選擇，這盤是小份250元，竹棧的野菜有很多都是我們沒見到的名稱，所以當時我們還遲疑了一下

原本決定要點豆苗，但當天沒有，後來就就點這道店家自己種的甜菜，這我是第一次吃，吃起來不澀不苦，但以菜類而言口感稍硬些，我個人是可以接受，後來上網查發現甜菜對健康方面很不錯

山香蛋

一盤一百元的山香蛋，點的時候特別詢問店家山香蛋是什麼，原來是加入山野菜的煎蛋，就是類似蔥蛋，但蔥花換成了山野菜

沒想到挺好吃的耶，而且味道很香，很像烘蛋的感覺，蛋香味十足

蜜汁地瓜

在網路上就看到這道很多人推薦，所以我們也是要點的，結果店家說這道會招待，不需要點，真的很棒耶，餐後直接送上想吃的蜜汁地瓜

店家取為名蜜汁地瓜，也就是一般常見的拔絲地瓜，但炸法稍有不同，感覺有裹上少許的粉以及大量芝麻，外皮香酥地瓜香甜，口感很不錯也很好吃

我們兩大兩小無法點太多道，這樣吃下來加上白飯也才930元真的很划算，在台北絕對破千啊！

好喜歡的用餐氛圍，被滿滿竹林包圍的感覺真的很美好， 竹棧餐廳 餐點價格也平易近人，一桌吃下來不會覺得荷包大失血，但怕蚊蟲的防蚊措施記得要做好喔！

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