最近晚上開始有點秋意，這家位在南京東路三段介於捷運南京復興站和松江南京站之間九月新開幕的一桶薑母鴨，除了傳統的薑母鴨以外還有秋天必吃的紅蟳螃蟹，沒想到放到薑母鴨裡超美味以及我最愛的泰國蝦，還有新鮮的鴨血、鴨心、鴨肝等，以及各種火鍋配料，整體環境也很寬敝不擁擠, 是吃薑母鴨的好選擇



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1.一桶薑母鴨︱交通、營業資訊

一桶薑母鴨

住址：台北市中山區南京東路三段89巷5之4號

電話：0225090857

營業時間：17：00~00：00



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2.一桶薑母鴨︱餐廳環境

一桶薑母鴨就位在南京東路三段的巷子裡，淺藍色的建築物十分醒目

整體的用餐環境很寬敝，桌跟桌之間也有保持一定的距離，用餐起來蠻舒適的

愈晚用餐人潮愈多

旁邊的冷凍櫃有火鍋配料可以自已拿取，每盤都還有用封膜包起來，衛生又乾淨

3.一桶薑母鴨︱菜單價位

一年四季都有營業，秋冬提供薑母鴨，春夏則是有酸菜鴨

4.一桶薑母鴨︱一桶薑母鴨$350

一桶薑母鴨可供2~3人享用，一進門就能聞到撲鼻而來的薑母鴨香氣，讓人食指大動。湯頭熬煮得非常入味，喝起來溫潤順口，帶有淡淡的薑辣味，非常暖身，鴨肉質經過長時間的燉煮也不會變柴，而是更加軟嫩

搭配店家的自製辣椒更是美味

5.一桶薑母鴨︱活紅蟳$680

到一桶薑母鴨必點的活紅蟳，秋天來吃螃蟹正是季節，蟹膏滿滿，煮之前可倒入店家附的米酒

第一次吃紅蟳薑母鴨，沒想到好好吃，原本以為薑母鴨會蓋過紅蟳的味道，結果吃起來更香甜

6.一桶薑母鴨︱鮑魚$80/扇貝

喜歡吃海鮮跟薑母鴨的很適合來這裡，跟一般薑母鴨店不一樣，也有提供美味的海鮮

7.一桶薑母鴨︱栗子/鴨血/鴨肝/鴨心/鴨胗$60

第一次在薑母鴨店吃到栗子煮到湯裡栗子還是好甜，不用吃白飯可以吃栗子，還有好新鮮的鴨血、鴨肝、鴨心、鴨胗

8.一桶薑母鴨︱手工拌麵線$50

到薑母鴨的必點之一手工拌麵線，一份50元份量蠻多的，因為還要吃鴨肉跟火鍋料，所以適合兩個人分食

9.一桶薑母鴨︱胡椒泰國蝦

除了紅蟳薑母鴨以外這邊還有賣我最愛的泰國蝦，因為剛開幕所以老闆免費招待，胡椒蝦鹹香夠味也很適合當下酒好菜

10.一桶薑母鴨︱冰鎮無糖老人茶$100/可爾必思蘇打$80/烏梅汁氣泡飲$100

用啤酒杯裝的飲料，無糖是要控制熱量的我喝的，可爾必思則是給女兒喝，烏梅汁氣泡給開車不能喝酒的爸爸飲用，這裡也有提供酒類飲料可以選擇

11.一桶薑母鴨︱個人評價

對於愛吃海鮮的我愛吃薑母鴨的老公，一桶薑母鴨是我們用餐的好選擇，一次滿足全家的需求，而且紅蟳現在正是季節真的好好吃，喜歡吃薑母鴨和海鮮的人很適合到一桶薑母鴨享用美食

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