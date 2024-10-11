「潮肉」是間連鎖餐廳，在台北擁有3間壽喜燒店，在桃園有2間炭火燒肉店。今天帶著老婆大人和岳岳來到位於桃園市中壢區新生路上的「潮肉炭火燒肉-新生店」，為的就是一品名號響亮的和牛燒肉！和牛燒肉光聽就流口水，迫不急待馬上開吃！

踏入潮肉炭火燒肉新生店，映入眼簾的是寬闊的用餐區。自助吧提供許多佐料、各式飲品、日本明治冰淇淋，還有白飯和咖哩，超級豐盛。岳岳說單憑自助區，他就可以吃一頓飽飯了呢！

潮肉炭火燒肉用餐時間120分鐘，點餐時間90分鐘。計價方式為一人599元/ 799元/ 1388元吃到飽，另加10%服務費。4歲以下不收費，4-7歲幼兒酌收100元清潔費，7-12歲兒童收取成人之半價，12歲以上依成人收費。如有浪費食材者，需酌收清潔費200元/人。另有提供全素/方便素食材，以399元計算，另加10%服務費。

吃飽也要吃好，我們選的價位是1388元。由於潮肉炭火燒肉生意火爆，我強烈建議各位先訂位，才不會白跑一趟！線上訂位請點我或點我，餐廳保留座位十分鐘，逾時餐位將自動取消。因桌型限制，網路訂位可接受2-8位訂位，1人或9人以上的餐位，請於營業時間致電(03)425-5455，將由訂餐專員為您安排。

岳粉們不用多說都知道，炭火燒肉有用炭火就是無敵。我超愛這種火紅炭火，烤出來的食材香氣就是令人感到舒服。潮肉炭火燒肉有VIP級的專業代烤服務，除了餐桌上有立牌教學如何烹煮，服務人員更是會細心的教學，告訴我們如何燒烤。老婆大人有特地詢問是不是因為我們的價位比較高，所以才有這樣的服務。但服務生說，只要有空他們都會教學、包會，要讓每位來潮肉炭火燒肉的客倌都變成「烤肉達人」。在燒肉的過程中邊享用美味的餐點，同時能學習達人傳授的知識點，值啊！

潮肉炭火燒肉潮吃法不藏私，肉品淋上柴魚醬油、或蘸烤肉沾醬，可以增加肉本身的風味與口感，讓美味加分！

🔥牛舌

相比起外面燒肉店一般常見的圓形牛舌，潮肉炭火燒肉的牛舌是一整片，那種橫切的超長型厚切牛舌！牛舌整片放上烤網，單面出血水後翻面剪開，拿起前半段、後半段，再多烤個幾秒。牛舌舌尖脆口，適合烤3-5分熟；舌根較厚，適合烤5-7分熟。烤好的牛舌入口又脆又嫩，再搭配上潮肉炭火燒肉特製的蔥鹽，簡直美味升級，等等要再多點幾盤！

🔥日本和牛霜降/ 日本和牛赤肉/ 日本和牛角切

潮肉炭火燒肉日本和牛有三種部位：霜降、赤肉、角切，口感都不同。霜降建議熟度5分，口感軟嫩，入口即化，油脂風味濃郁。赤肉建議熟度3分，肉感偏重，嫩度是有保證的。赤肉使用玫瑰鹽、胡椒粉調味即可，但配上芥末會更讚！角切建議熟度7分，兩面烤至金黃上色即可。角切肥瘦均勻，吃起來是日本和牛裡口感最紮實的部位，但依然很嫩啊！

🔥澳洲和牛M9前腿芯

澳洲和牛M9前腿芯油花分布漂亮，肉質軟嫩，油脂香氣逼人。入口咀嚼油脂慢慢化開，甜味漸漸飄散，還帶有絲許澳洲牛特有的鮮味，是很棒的享受!

🔥澳洲橫隔膜

澳洲橫隔膜服務生有特別交代，肉品要烤得多汁嫩香是不能太熟的，桌上的立牌也有肉品建議熟度和烹煮教學。橫隔膜烤至7分熟，可以吃到肉的咬勁和甜美的肉汁。這部位對我來說是極品，我超愛的啦！

🔥美國牛小排

美國牛小排沒有骨頭，口感軟嫩，不乾柴，是繼和牛之後的不二選擇！

🔥天使紅蝦

潮肉炭火燒肉海鮮很新鮮，服務生說都是現退的。天使紅蝦幫忙去殼後上烤網，這樣才能將蝦整個烤熟，又不會粘殼(這是服務生教的喔)。最重要的是口感不會粉粉的，岳粉們懂的都懂！

🔥生食級花枝/ 生食級干貝

生食級花枝、生食級干貝顧名思義都是可以直接生食的，上烤網烤一下就可以吃，不上烤網也可以直接品嚐。生食級花枝比較少見，烤過後的花枝看起來像奶雞(荔枝)，咀嚼後那海鮮的鮮美噴發在口腔內，相當舒爽。干貝肉質彈牙，鮮甜又多汁，令人愛不釋手！

🔥鮮甜生蠔

生蠔都有先幫忙去蓋，肉質肥美飽滿，加點醬汁跟蔥花，能不好吃嗎！看著一顆顆的生蠔在眼前散發出「拜託，快吃我」的訴求，諒誰都禁不住這樣的誘惑，鮮美爆開，爽啦！

🔥秋刀魚

看著服務人員夾起夾落，將秋刀魚稍微烤過後去皮，再橫切去骨。一整套行雲流水的操作驚掉我們的下巴，怎麼會看起來像是完全沒難度一般，小弟實在佩服！秋刀魚噴點檸檬水、撒上胡椒，超超超好吃(好吃到結巴)，希望等會自己烤的時候也可以這麼順利~

🔥潮肉捲餅

將餅先吸附柴魚醬油後放上烤網，服務人員說這一步是為了待會放起司的時候，起司才會黏在餅上，不會掉落。簡單烤過後，一面放上起司，捲起來就完成囉！捲餅入口奶味十足，鹹香拉絲。對我們這一家子起司控來說，簡直欲罷不能，一整個停不下來！

🔥老饕松阪豬

松阪豬給超大一整片，吃起來有嚼勁，相當帶勁。原味就很好吃了，灑上鹽巴調味，再來點胡椒後，松阪豬入口又脆又鮮甜，敲棒der！

🔥雞松阪

雞松阪算是特殊部位，好像是脖子後面連結雞胸的那一塊肉。因為需要經過特殊處理，所以一般很少看到。將雞松阪外皮烤至焦香，肉質還是軟嫩的。放入嘴中，脆口緊緻、有彈性，老婆大人一口接一口，讚！

潮肉炭火燒肉的食材不僅讓人驚呼連連，還很新鮮，重點是相當美味！VIP級的專業代烤服務不是一般燒肉店能達到的水準，服務生不單單只是把食材烤熟而已，而是在燒肉的過程中，經由交談讓你的烤功不斷得到加強。除此之外，每次只有一樣食材上烤網，在不會造成食材串味的同時，也能專心品嚐每一樣食材的美味。在美味和服務的雙管齊下，潮肉炭火燒肉生意火爆，想吃就趕緊手刀預約去吧！「潮肉炭火燒肉-新生店」推薦給大家！