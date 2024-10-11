免出國，在台也有像巴里島度假的氛圍，集夢幻於一身的度假聖地就在頭城凱渡，旁邊就是頭城衝浪盛地蜜月灣，飯店內有各種大大小小海水游泳池、SPA區、漂漂河、水床、巨大戲水池、滑水道等，洐然就像一座水上樂園，以及一整排休閒躺椅任你選，光住飯店就是一種享受，這裡超有度假風，到處都設有景觀座位，不管你要躺著看、坐著看、盪鞦韆、搖椅等應有盡有，前方就是海天一色的海景，成為宜蘭度假的夢幻首選。

在我心目中：南部最美的渡假飯店為夏都，東部最美的渡假飯店非凱渡廣場酒店莫屬。

有陽光、沙灘、大海、游泳池、大片草皮、椰子樹、躺椅等集夢幻因子於一身的渡假村。

這裡超有度假風，到處都種植棕櫚樹，坐擁海景第一排，擁有全台唯一戶外海水泳池，來此享受極至奢華度假勝地。

室內室外都美麗，有茅草洋傘、野餐墊、抱枕、木製桌椅等，讓人有秒飛巴里島度假的感覺～影片分享

好喜歡它的大廳，挑高空間，大片的落地窗，陽光灑進室內，採光明亮又舒適。

這裡有藍天、綠地、白雲、大海、躺椅、椰子樹、茅草屋，讓人彷彿置身在巴里島度假～

全台唯一擁有的戶外海水泳池度假酒店。

凱渡廣場酒店座落在太平洋旁的度假酒店，一樓戶外區設有海水泳池、漂漂河、巨大戲水池、SPA區、水床、滑水道等，洐然就像一座水上樂園。

最特別的設施，這裡居然有水床，可以滾來滾去，小朋友超愛的～

天呀！後方還有這片巨大戲水池，可以從上面溜下來，也太好玩了～

不僅如此還有漂漂河附泳圈，這不是水上樂園才有的設施嗎？這裡通通都有～

凱渡旁邊就是外澳沙灘，感覺龜山島就在眼前，可以將海天一色美景盡收眼底。

這裡到處都有設置休閒躺椅、鞦韆躺椅，讓你可以坐下來好好欣賞美麗的山海之美。

後方還有一個教堂就位在海邊，前方就是龜山島，可以在此舉行浪漫的婚禮超浪漫的～

室內海景餐廳，景觀也是超美的，低消一杯飲品或餐點就可以在此享用。

最新DM，實際DM以店家為主。

還有小朋友的兒童遊戲室。

旁邊還設置大人休憩沙發區，也太好了吧～

也有戶外座位區可以休憩，海景第一排座位區。

凱渡早餐在pelago百匯廚享用。

這裡有全台唯一酒店獨創的兒童廚房，讓小朋友可以化身小小廚師，製作專屬於自己獨一無二的甜點。

飯店內像一個大型的水族缸，擁有一整面落地窗玻璃就像在海底世界一樣超夢幻的，裡頭還有超大巨型鯨魚。

凱渡廣場酒店：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號；電話：039771166

2023宜蘭最新海景飯店【凱渡廣場酒店】無敵海景房仿郵輪度假/頭城烏石港外澳沙灘旁/坐擁海景第一排宜蘭全新度假聖地

宜蘭五星級溫泉飯店【礁溪晶泉丰旅】頂樓絕美無邊際泳池星空電影院/超大露天SPA溫泉/免費下午茶點心/Happy Hour 酒精飲品無限暢飲/中秋加碼蔬食烤肉活動免費參加/宜蘭溫泉度假飯店首選

宜蘭溫泉海景飯店【煙波大飯店蘇澳四季雙泉館】國際級黃金雙湯/絕美無邊際泳池海景日出/卻書閣觀賞日出最佳位置/免費提供房客專屬紅酒/宜蘭泡溫泉度假首選飯店

宜蘭最佳親子飯店│礁溪白宮渡假勝地│獨角獸太空氣墊樂園│每間房都有獨立浴池可以泡湯│宜蘭最佳度假聖地

2024宜蘭最新美拍景點│礁溪白宮渡假飯店│最新獨角獸太空樂園│時潮休閒農業區│宜蘭最Chill度假聖地