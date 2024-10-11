為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 宜蘭最美的海景飯店【凱渡廣場酒店】全台首間渡假型郵輪飯店/免出國就能到巴里島度假/全台唯一引進戶外海水泳池/坐擁海景第一排/享受極至奢華度假…

宜蘭最美的海景飯店【凱渡廣場酒店】全台首間渡假型郵輪飯店/免出國就能到巴里島度假/全台唯一引進戶外海水泳池/坐擁海景第一排/享受極至奢華度假勝地

大海愛上藍天 人氣：34
share
窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1729篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

凱渡廣場酒店
place宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

IMG_2669 (1).JPG

免出國，在台也有像巴里島度假的氛圍，集夢幻於一身的度假聖地就在頭城凱渡，旁邊就是頭城衝浪盛地蜜月灣，飯店內有各種大大小小海水游泳池、SPA區、漂漂河、水床、巨大戲水池、滑水道等，洐然就像一座水上樂園，以及一整排休閒躺椅任你選，光住飯店就是一種享受，這裡超有度假風，到處都設有景觀座位，不管你要躺著看、坐著看、盪鞦韆、搖椅等應有盡有，前方就是海天一色的海景，成為宜蘭度假的夢幻首選。

IMG_0906 (2).jpg

在我心目中：南部最美的渡假飯店為夏都，東部最美的渡假飯店非凱渡廣場酒店莫屬。

IMG_2775 (1).JPG

IMG_0907 (2).jpg

有陽光、沙灘、大海、游泳池、大片草皮、椰子樹、躺椅等集夢幻因子於一身的渡假村。

IMG_2732 (1).JPG

IMG_0996 (2).jpgIMG_2747 (1).JPG

這裡超有度假風，到處都種植棕櫚樹，坐擁海景第一排，擁有全台唯一戶外海水泳池，來此享受極至奢華度假勝地。

IMG_0904 (1).jpg

IMG_0857 (2).jpg

室內室外都美麗，有茅草洋傘、野餐墊、抱枕、木製桌椅等，讓人有秒飛巴里島度假的感覺～影片分享

IMG_2618 (2).JPG IMG_2622.JPG

IMG_2623.JPG 

好喜歡它的大廳，挑高空間，大片的落地窗，陽光灑進室內，採光明亮又舒適。

IMG_2620 (1).JPG

IMG_2618 (1).JPG IMG_2621 (1).JPG

IMG_2634 (1).JPG IMG_2624.JPG

IMG_2632.JPG IMG_2653.JPG

IMG_0867 (1).jpg 

IMG_2635 (1).JPGIMG_0890.jpg

IMG_0870 (1).jpg IMG_0869 (1).jpg

這裡有藍天、綠地、白雲、大海、躺椅、椰子樹、茅草屋，讓人彷彿置身在巴里島度假～ 

IMG_2742.JPGIMG_0973 (1).jpg

IMG_0889 (1).jpg

IMG_2647.JPGIMG_2646.JPG

IMG_2637.JPG IMG_0871 (1).jpg

全台唯一擁有的戶外海水泳池度假酒店。

IMG_0872 (3).jpg IMG_0879.jpg

凱渡廣場酒店座落在太平洋旁的度假酒店，一樓戶外區設有海水泳池、漂漂河、巨大戲水池、SPA區、水床、滑水道等，洐然就像一座水上樂園。

IMG_0880.jpg IMG_0883.jpg

最特別的設施，這裡居然有水床，可以滾來滾去，小朋友超愛的～

IMG_0873 (2).jpg

IMG_0881.jpg

天呀！後方還有這片巨大戲水池，可以從上面溜下來，也太好玩了～

IMG_2639.JPG

IMG_0885 (1).jpg

不僅如此還有漂漂河附泳圈，這不是水上樂園才有的設施嗎？這裡通通都有～

IMG_2649.JPGIMG_0947 (1).jpg

IMG_2652 (1).JPG

IMG_2655 (1).JPG

IMG_0895 (2).jpg IMG_2658 (1).JPG IMG_0898 (2).jpg IMG_2663 (1).JPG  

凱渡旁邊就是外澳沙灘，感覺龜山島就在眼前，可以將海天一色美景盡收眼底。

IMG_2666 (3).JPG   

IMG_2673.JPG

IMG_2678.JPG IMG_2679.JPG

 

這裡到處都有設置休閒躺椅、鞦韆躺椅，讓你可以坐下來好好欣賞美麗的山海之美。

IMG_0960 (1).jpg

IMG_0958.jpg 

IMG_0949.jpg

IMG_0910 (1).jpg

IMG_2682.JPG

IMG_0912 (1).jpg

IMG_2687.JPG IMG_2693.JPG IMG_0940 (2).jpg IMG_0945.jpg IMG_0944 (2).jpg 

 IMG_0951 (1).jpg

後方還有一個教堂就位在海邊，前方就是龜山島，可以在此舉行浪漫的婚禮超浪漫的～

IMG_2718 (1).JPG

IMG_0952.jpg IMG_0953 (1).jpg

IMG_2729.JPGIMG_2730 (2).JPG

IMG_0962 (2).jpg IMG_0964 (1).jpg

IMG_2736 (1).JPGIMG_2740.JPG

IMG_0968 (2).jpg

IMG_0969 (1).jpg IMG_0971.jpg

IMG_0978.jpg IMG_0979 (1).jpg

室內海景餐廳，景觀也是超美的，低消一杯飲品或餐點就可以在此享用。

IMG_0982 (1).jpg

IMG_0976.jpgIMG_0977 (1).jpg

最新DM，實際DM以店家為主。

 IMG_0987 (1).jpg  

IMG_0989.jpg 

還有小朋友的兒童遊戲室。

IMG_0988 (1).jpg 

IMG_0990 (1).jpg 

旁邊還設置大人休憩沙發區，也太好了吧～

IMG_0995 (1).jpg

IMG_0997 (2).jpgIMG_0993 (1).jpg

也有戶外座位區可以休憩，海景第一排座位區。

IMG_0986 (1).jpg 

IMG_0985 (1).jpg

IMG_0980.jpg 

凱渡早餐在pelago百匯廚享用。

IMG_0981.jpg 

這裡有全台唯一酒店獨創的兒童廚房，讓小朋友可以化身小小廚師，製作專屬於自己獨一無二的甜點。

IMG_2750.JPGIMG_2751 (1).JPG

IMG_0856 (2).jpg

IMG_2752 (1).JPG IMG_1009 (2).jpgIMG_1001 (1).jpg 

IMG_2760.JPG 

飯店內像一個大型的水族缸，擁有一整面落地窗玻璃就像在海底世界一樣超夢幻的，裡頭還有超大巨型鯨魚。

IMG_1004 (2).jpg IMG_1008 (1).JPG

IMG_1007 (1).JPG

IMG_2774 (1).JPGIMG_2772 (1).JPG 

IMG_2776 (1).JPG

IMG_2778.JPG IMG_0837 (1).jpg

IMG_0868 (1).jpg

凱渡廣場酒店：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號；電話：039771166

大IMG_4466.jpeg

2023宜蘭最新海景飯店【凱渡廣場酒店】無敵海景房仿郵輪度假/頭城烏石港外澳沙灘旁/坐擁海景第一排宜蘭全新度假聖地 

IMG_1325 (1).jpg

宜蘭五星級溫泉飯店【礁溪晶泉丰旅】頂樓絕美無邊際泳池星空電影院/超大露天SPA溫泉/免費下午茶點心/Happy Hour 酒精飲品無限暢飲/中秋加碼蔬食烤肉活動免費參加/宜蘭溫泉度假飯店首選 

IMG_5068 (2).jpg 

宜蘭溫泉海景飯店【煙波大飯店蘇澳四季雙泉館】國際級黃金雙湯/絕美無邊際泳池海景日出/卻書閣觀賞日出最佳位置/免費提供房客專屬紅酒/宜蘭泡溫泉度假首選飯店 

IMG_7388.jpg

宜蘭最佳親子飯店│礁溪白宮渡假勝地│獨角獸太空氣墊樂園│每間房都有獨立浴池可以泡湯│宜蘭最佳度假聖地 

IMG_5995.JPG 

2024宜蘭最新美拍景點│礁溪白宮渡假飯店│最新獨角獸太空樂園│時潮休閒農業區│宜蘭最Chill度假聖地 

IMG_5994.JPG

宜蘭礁溪飯店高空下午茶【山泉大飯店】坐擁夢幻百萬級山海美景/隱身在飯店頂樓高空景觀餐廳/270度無死角欣賞整個蘭陽平原及龜山島/宜蘭超美超Chill下午茶饗宴  

IMG_5258.jpg

2024頭城最新看海秘境│烏石港北堤│離龜山島最近藍色堤防步道│龜山朝日最佳觀賞點│衝浪最佳觀賞視角│火豚食品│宜蘭最新網美新的打卡點 

IMG_5007.JPG

宜蘭頭城海景咖啡【九號咖啡外澳館】龜山島無敵海景第一排/充滿南洋度假風情/最新藝術裝置夢幻海景泡泡鞦韆/宜蘭超CHILL海景咖啡廳 

IMG_5008.JPG  

宜蘭隱藏版網美泰式餐廳【頭城拾光旅人】Google評論高達4.9顆星/置身南洋異國風情/食尚玩家推薦/擺盤精緻創意料理/頭城濱海公園/大坑自行車步道 

宜蘭絕美玻璃屋餐廳│棗稻田休閒農場│彷彿置身世外桃源│螃蟹冒泡天然湧泉戲水池│宜蘭員山在地人玩水秘境│宜蘭免費親子景點 

宜蘭頭城新開餐廳【甜島冰菓】看火車吃冰超享受/鐵道景觀第一排/銅板價享用創意冰品/頭城最佳中繼休憩站 

宜蘭必吃桶仔雞【大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店】宜蘭交流道旁/脆皮多汁蔗香桶仔雞/專業剝雞的周邊服務 

宜蘭頭城老街美食【魏家食府】宜蘭在地風味美食/國宴級料理/招牌必點櫻花蝦炒飯/頭城CP高平價美食/頭城濱海森林公園/頭城最佳看海盛地 

2023宜蘭最新打卡景點│頭城濱海森林公園全新升級2.0版│海景座位第一排遠眺龜山島│最新清水模建築2樓免費觀海平台 

宜蘭動物親子樂園|星夢森林劇場|天使星夢渡假村|可以跟水豚君握手|一票雙館玩|天鵝湖戲水池|星夢遊玩攻略|宜蘭親子景點 

礁溪CP值高住宿【多愛溫泉會館】礁溪湯圍溝旁/奢華樓中樓雙人房/頂樓空中花園看百萬夜景及日出/免費享用下午茶點心 

羅東必吃美食【上品佑食堂羅東竹林店】宜蘭在地推薦銅板美食/招牌必點炸蛋魯肉飯/乾淨明亮的用餐環境/羅東CP高平價美食/羅東運動公園落羽松 

宜蘭冬山新景點│台版羊角村│冬山舊河道賞松秘境│良食農創園區│武淵水火同源大碗公溜滑梯│冬山推薦景點 

宜蘭超自然系的網美餐廳【流水森林】食尚玩家推薦/浮誇痛風系蛤蜊痛風蛤蠣義大利麵/在大自然下享用美味餐點/頭城超chill必打卡餐廳 

宜蘭高人氣海鮮餐廳【幸福36號海鮮餐廳】烏石港推薦平價海鮮餐廳/招牌必點炸海鰻川燙小卷/頭城蜜月灣衝浪聖地 

2022宜蘭礁溪超夯景點│輕親魚朵生態園區│釣魚撈蝦自己來│現釣現烤親子同樂共遊好所在│超chill行程享受海島度假風情 

宜蘭夢幻玻璃屋【抺茶山下】到不了抺茶山就來抺茶山下喝咖啡吃抹茶山蛋糕/宜蘭伴手禮西瓜吐司一盒銅板價80元   

宜蘭森林系空靈步道│林美石磐步道│宜蘭小太魯閣│草湳湖臨湖步道│同時享受芬多精負離子│適合全家大小健行環狀步道   

壯圍海景秘境│永鎮海濱公園│絕美木棧道觀景平台│龜山朝日最好觀賞的地點│宜蘭濱海溪北段自行車道   

宜蘭看海秘境│壯圍海邊秘境│海邊民宿│隱藏版天空之鏡│壯圍無人秘境沙灘│碧海藍天海天一色絕美海景   

全台最美日式庭園|綠舞日式主題園區|無邊際泳池風呂浴場|最新天空之鏡|湖光山色美如仙境|宜蘭綠舞一日遊    

文章標籤
凱渡廣場酒店 凱渡廣場酒店 THE ARCHIPELAGO 宜蘭頭城最新海景溫泉飯店 宜蘭海景飯店 頭城海景飯店 頭城住宿 頭城推薦飯店 頭城推薦住宿 宜蘭住宿 頭城凱渡廣場酒店 宜蘭凱渡
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北東區平價早餐【老漿家】24小時營業隨時想吃

宜蘭五星級溫泉飯店【礁溪晶泉丰旅】頂樓絕美無

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up