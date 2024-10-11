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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 宜蘭五星級溫泉飯店【礁溪晶泉丰旅】頂樓絕美無邊際泳池星空電影院/超大露天SPA溫泉/免費下午茶點心/Happy Hour 酒精飲品無限暢飲/…

宜蘭五星級溫泉飯店【礁溪晶泉丰旅】頂樓絕美無邊際泳池星空電影院/超大露天SPA溫泉/免費下午茶點心/Happy Hour 酒精飲品無限暢飲/中秋加碼蔬食烤肉活動免費參加/宜蘭溫泉度假飯店首選

大海愛上藍天 人氣：29
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1729篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

晶泉丰旅Wellspring By Silks(宜蘭縣旅館229號)
phone02-7735-5005
place宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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宜蘭溫泉度假最佳首選！就是為了這個無邊泳池而來的！沒想到除了高空泳池還有超大的溫泉SPA泡湯區、小酒吧、瀧月休憩區等，這裡超有度假風，夜晚還會變身為酒吧、星空電影院，從早到晚都能享用，地理位置優越，就位在礁溪最熱鬧的市中心，不僅提供免費點心飲品，還有Happy Hour 酒精飲品無限暢飲，中秋加碼蔬食烤肉活動免費參加，每間房都有半露天的溫泉風呂，找時間來一場身心療癒的溫泉舒壓之旅吧。

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五星級晶華國際酒店集團旗下晶泉丰旅，讓你享受高質感的度假飯店。

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頂樓露天溫泉SPA、無邊際泳池從早上7:30開放到晚上23:00，讓你可以從早到晚享用設施，就算待在飯店一整天也不無聊～影片分享

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比起無邊際泳池，我更喜歡它的溫泉SPA泡湯區，感覺更大，重點是比較少人且太陽不會直射，早上泡很舒服。

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我們於中秋前往，Happy Hour 酒精飲品無限暢飲很幸運地升級蔬食烤肉活動＋紅白酒無限暢飲。影片分享

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用旅行給自己一次重啟，每一次打卡，都在提醒自己活在當下。

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宜蘭礁溪晶泉丰旅打造若隱若現的世外桃源感，以大地色隔柵將外牆包圍，內部高級奢華日式風格為主。

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提供免費室內專屬停車場。

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礁溪晶泉丰旅為北台灣最大的露天無邊際溫泉泳池，可以一邊游泳，一邊欣賞龜山島和蘭陽平原，超享受的～

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這間列為口袋名單已久，今日終於如願以償，這裡比想像中大更美，尤其是晚上超浪漫的，為中秋賞月最佳場所。

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到處都設有休憩座椅，超有度假風。晚上可以在此看星空電影，超舒服的～

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頂樓有提供看巾和免費檸檬水可以喝。

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泉思家庭套房四人房充滿日式風格，為二中床房型，有長型沙發、圓型桌、浴衣、茶具可以使用。最特別的中間居然有道門廉可以隔閣。

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冰箱內有飲品和點心都可以免費享用，最讓人驚喜的是居然還有面膜可以敷臉喔～

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洗手台也有兩個，廁所、淋浴室、具隱蔽感半露天溫泉風呂都可以分開使用，相當貼心。

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一樓隱藏版公用溫泉休憩區-泉咏Gallery。

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住宿晶泉丰旅還可以免費使用捷絲旅礁溪館大浴場、露天風呂、兒童遊戲室。

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宜蘭必吃：宜蘭滷之鄉。

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各式各樣的滷味銅板價，每個人幾乎桌上都一盤。

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用餐即享有免費泡菜享用。

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礁溪必吃：無理炸雞80元

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11F免費設施：魔鏡健兼瑜珈伸展室。

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中秋活動：瀧月下的池畔派對，地點瀧月休憩區。

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住客除紅白酒無限暢飲還有提供下酒菜點心享用。影片分享

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可以一邊賞月、一邊品酒、一邊看星空電影，還有人烤肉給你吃，也太享受了吧～

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房客免費享用的Happy Hour 酒精飲品無限暢飲，我們剛好於中秋前往，Happy Hour 改在頂樓瀧月下的池畔派對。

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早餐在11樓栢麗廳享用：早餐吃到飽580元加10%，用餐時間為07:00-11:00

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與小小樹食聯名輕日式自助式早餐，影片分享

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水果種類較多，居然連草莓都有。

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麵包樣式也蠻多的，尤以可頌最熱門。

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頂樓空間相當大，超大休憩座位區，只是無防曬，白天還是有點熱。

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超有度假氛圍的瀧月休憩區，還有沙發可以休憩。

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白天呈現不一樣的美景，倒影如畫，像走入畫裡，也太美了吧～影片分享

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可以在此游泳、泡溫泉、看山看海，真是生活中的小確幸。

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宜蘭礁溪晶泉丰旅的美深深烙印在我們心中，與家人一起旅行是最珍貴的幸福，成為宜蘭溫泉度假飯店首選。

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礁溪晶泉丰旅 Wellspring by Silks Jiaoxi：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

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