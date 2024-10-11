宜蘭溫泉度假最佳首選！就是為了這個無邊泳池而來的！沒想到除了高空泳池還有超大的溫泉SPA泡湯區、小酒吧、瀧月休憩區等，這裡超有度假風，夜晚還會變身為酒吧、星空電影院，從早到晚都能享用，地理位置優越，就位在礁溪最熱鬧的市中心，不僅提供免費點心飲品，還有Happy Hour 酒精飲品無限暢飲，中秋加碼蔬食烤肉活動免費參加，每間房都有半露天的溫泉風呂，找時間來一場身心療癒的溫泉舒壓之旅吧。

五星級晶華國際酒店集團旗下晶泉丰旅，讓你享受高質感的度假飯店。

頂樓露天溫泉SPA、無邊際泳池從早上7:30開放到晚上23:00，讓你可以從早到晚享用設施，就算待在飯店一整天也不無聊～影片分享

比起無邊際泳池，我更喜歡它的溫泉SPA泡湯區，感覺更大，重點是比較少人且太陽不會直射，早上泡很舒服。

我們於中秋前往，Happy Hour 酒精飲品無限暢飲很幸運地升級蔬食烤肉活動＋紅白酒無限暢飲。影片分享

用旅行給自己一次重啟，每一次打卡，都在提醒自己活在當下。

宜蘭礁溪晶泉丰旅打造若隱若現的世外桃源感，以大地色隔柵將外牆包圍，內部高級奢華日式風格為主。

提供免費室內專屬停車場。

礁溪晶泉丰旅為北台灣最大的露天無邊際溫泉泳池，可以一邊游泳，一邊欣賞龜山島和蘭陽平原，超享受的～

這間列為口袋名單已久，今日終於如願以償，這裡比想像中大更美，尤其是晚上超浪漫的，為中秋賞月最佳場所。

到處都設有休憩座椅，超有度假風。晚上可以在此看星空電影，超舒服的～

頂樓有提供看巾和免費檸檬水可以喝。

泉思家庭套房四人房充滿日式風格，為二中床房型，有長型沙發、圓型桌、浴衣、茶具可以使用。最特別的中間居然有道門廉可以隔閣。

冰箱內有飲品和點心都可以免費享用，最讓人驚喜的是居然還有面膜可以敷臉喔～

洗手台也有兩個，廁所、淋浴室、具隱蔽感半露天溫泉風呂都可以分開使用，相當貼心。

一樓隱藏版公用溫泉休憩區-泉咏Gallery。

住宿晶泉丰旅還可以免費使用捷絲旅礁溪館大浴場、露天風呂、兒童遊戲室。

宜蘭必吃：宜蘭滷之鄉。

各式各樣的滷味銅板價，每個人幾乎桌上都一盤。

用餐即享有免費泡菜享用。

礁溪必吃：無理炸雞80元

11F免費設施：魔鏡健兼瑜珈伸展室。

中秋活動：瀧月下的池畔派對，地點瀧月休憩區。

住客除紅白酒無限暢飲還有提供下酒菜點心享用。影片分享

可以一邊賞月、一邊品酒、一邊看星空電影，還有人烤肉給你吃，也太享受了吧～

房客免費享用的Happy Hour 酒精飲品無限暢飲，我們剛好於中秋前往，Happy Hour 改在頂樓瀧月下的池畔派對。

早餐在11樓栢麗廳享用：早餐吃到飽580元加10%，用餐時間為07:00-11:00

與小小樹食聯名輕日式自助式早餐，影片分享

水果種類較多，居然連草莓都有。

麵包樣式也蠻多的，尤以可頌最熱門。

頂樓空間相當大，超大休憩座位區，只是無防曬，白天還是有點熱。

超有度假氛圍的瀧月休憩區，還有沙發可以休憩。

白天呈現不一樣的美景，倒影如畫，像走入畫裡，也太美了吧～影片分享

可以在此游泳、泡溫泉、看山看海，真是生活中的小確幸。

宜蘭礁溪晶泉丰旅的美深深烙印在我們心中，與家人一起旅行是最珍貴的幸福，成為宜蘭溫泉度假飯店首選。

礁溪晶泉丰旅 Wellspring by Silks Jiaoxi：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

宜蘭礁溪免費新景點│礁溪二龍之心公園│聯全麻糬DIY│礁溪礁溪溫泉公園│猴洞坑瀑布│免費溫泉魚吃腳│礁溪消暑清涼美食輕旅行

宜蘭超人氣的早午餐【初firstday早午餐】免百元就有可愛拉花咖啡/加129元升等套餐//宜蘭礁溪CP值高早午餐

宜蘭礁溪三大必吃美食|三民大飯店|抺茶山下|玉仁八寶冬粉|五峰旗瀑布森林浴|礁溪美食輕旅行

宜蘭最美的海景飯店【凱渡廣場酒店】全台首間渡假型郵輪飯店/免出國就能到巴里島度假/全台唯一引進戶外海水泳池/坐擁海景第一排/享受極至奢華度假勝地

宜蘭最佳親子飯店│礁溪白宮渡假勝地│獨角獸太空氣墊樂園│每間房都有獨立浴池可以泡湯│宜蘭最佳度假聖地

2024頭城最新看海秘境│烏石港北堤│離龜山島最近藍色堤防步道│龜山朝日最佳觀賞點│衝浪最佳觀賞視角│火豚食品│宜蘭最新網美新的打卡點

宜蘭森林系景點│鳳梨屋水上莊園│宜蘭絕美世外桃源│台版奧入瀨溪│最佳的消暑盛地│擁有大片落地窗玻璃屋│宜蘭最美的瀑布景觀餐廳

宜蘭絕美玻璃屋餐廳│棗稻田休閒農場│彷彿置身世外桃源│螃蟹冒泡天然湧泉戲水池│宜蘭員山在地人玩水秘境│宜蘭免費親子景點

宜蘭頭城新開餐廳【甜島冰菓】看火車吃冰超享受/鐵道景觀第一排/銅板價享用創意冰品/頭城最佳中繼休憩站

宜蘭動物親子樂園|星夢森林劇場|天使星夢渡假村|可以跟水豚君握手|一票雙館玩|天鵝湖戲水池|星夢遊玩攻略|宜蘭親子景點

宜蘭觀光工廠|溪和水產觀光工廠|水產漫畫主題館|門票100元全額抵消費|銅板價就能DIY川燙海鮮|宜蘭親子室內景點

宜蘭三星免費泡湯│三星溫泉候車亭│耕莘護專宜蘭校區旁│全國最有溫度的候車亭│等公車也可以泡湯療癒指數破表│宜蘭五結羅東田中268 Café│宜蘭三星免費泡腳池

宜蘭隱藏版網美早午餐【萍水Xiang feng】隱身在員山鄉間早午餐/韓系充滿唯美浪漫風/享受悠閒愜意的早餐/兒童遊戲區/宜蘭超Chill景觀餐廳

宜蘭礁溪景觀咖啡館【抺茶山下】最新療癒小熊甜點/招牌必點熊厲害/敲敲樂巧克力球造型蛋糕/我在抹茶山下吃甜點

礁溪CP值高住宿【多愛溫泉會館】礁溪湯圍溝旁/奢華樓中樓雙人房/頂樓空中花園看百萬夜景及日出/免費享用下午茶點心

羅東必吃美食【上品佑食堂羅東竹林店】宜蘭在地推薦銅板美食/招牌必點炸蛋魯肉飯/乾淨明亮的用餐環境/羅東CP高平價美食/羅東運動公園落羽松

宜蘭冬山新景點│台版羊角村│冬山舊河道賞松秘境│良食農創園區│武淵水火同源大碗公溜滑梯│冬山推薦景點

宜蘭超自然系的網美餐廳【流水森林】食尚玩家推薦/浮誇痛風系蛤蜊痛風蛤蠣義大利麵/在大自然下享用美味餐點/頭城超chill必打卡餐廳

宜蘭絕美360度觀景平台│淡江大學蘭陽校園│飽覽蘭陽平原美景│Mariisa簡餐廳│藍室咖啡廳│百萬夜景免費欣賞

2022宜蘭礁溪超夯景點│輕親魚朵生態園區│釣魚撈蝦自己來│現釣現烤親子同樂共遊好所在│超chill行程享受海島度假風情

壯圍海景秘境│永鎮海濱公園│絕美木棧道觀景平台│龜山朝日最好觀賞的地點│宜蘭濱海溪北段自行車道