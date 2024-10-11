約會吃好料，四處走走是辣媽與馬哥維持感情的方法，難得的空檔，

夫妻倆想到安平老街逛逛，當然散步之前一定要先填飽肚子~

【壽老人】安南海佃店 是日式丼飯專賣店，販售著多項日式料理，除了丼飯之外，

還有咖哩、定食、炸物...食材相當新鮮，餐點現點現做，價格走親民路線，

是一家高CP值的日式料理店，相當值得推薦的台南日式平價餐廳哦！

【壽老人】安南海佃店 位於海佃店一段，路旁有設置停車格，好找也好停車！

一靠近就能感受到日式風格的裝潢設計！

店門口設置了等候區，不論是等候用餐的顧客，還是來領取外送餐點的外送員，

都可以在這裡休息一下~

牆上擺放一張超大的菜單！

【壽老人】品牌LOGO與理念：

在日本文化中重視禮節是很重要的一環

如同品牌標誌以雙手捧端著丼飯給客人

用心款待每一位顧客

體現出有溫度的餐點與服務。

【壽老人】安南海佃店 是創始店，店内空間雖然不是很大，但環境乾淨且溫馨，

大約有26個座位，用餐環境也是蠻舒服的~

目前來用餐，追蹤FB及IG其中一項，就送飲品乙罐！

點套餐也有多項優惠加購的福利！

餐點都是現點現做，菜單選項蠻豐富的，有丼飯、咖哩、定食及單點美味，

套餐的價格介於230元~350元之間！

我們點了1份定食1份丼飯，都有附小菜、湯、沙拉，吃完超飽足，CP值真高！

＊日式唐揚雞丼＊210元

炸物就是非常誘人，份量多且香氣十足，有2樣小菜加上沙拉與湯品~

唐揚雞的表皮香薄酥脆，裡頭包覆著鮮嫩的雞肉，一口咬下外酥内嫩且帶汁！

無骨的唐揚雞，保有雞肉的鮮美，口感很棒，越嚼越香！

丼飯上有滑嫩的雞蛋，淋上湯汁的米飯，多了濕潤的口感，多層次的享受~

小菜有酸甜的醃蘿蔔，Q彈的海哲皮以及淋上胡麻醬清脆爽口的生菜沙拉~

店家自製的醃蘿蔔超好吃，清脆酸爽，飯前可做為開胃菜，飯後又能解膩~

＊煎烤鯖魚定食＊230元

鯖魚很大一片耶，以煎烤的方式呈現酥香帶點微焦的外皮，充滿著濃郁的香氣！

一樣是3樣小菜與湯品，配上灑了香鬆的白飯，色香味俱全啊！

可以依喜好及習慣淋點檸檬汁，更提升鯖魚的鮮美度！

煎烤鯖魚外酥内嫩，魚肉相當細緻，入口滑嫩鮮甜~

香Q的米飯，與鹹香鮮甜的鯖魚最搭配了！

單點＊蔬菜可樂餅＊50元

金黃酥脆的外皮，散發著日式炸物迷人的香味~

辣媽不太敢用力夾，可樂餅的外層是酥脆的，但那滿滿的内餡是非常軟嫩的，

只要稍微一夾就破壞了它的美感，不過理智還是戰勝感情，吃吧！

酥脆的外衣是薄薄的一片，綿密的内餡入口即化，滿口都是濃郁香甜的馬鈴薯泥~

單點＊胡麻涼豆腐＊80元

豆腐超嫩的，口感非常細膩，像豆花更像布丁~

搭配清脆的海帶芽，增添一些口感~

微鹹微甜且充滿芝麻香氣的胡麻醬，好吃不膩~

海帶味噌湯，鹹鮮味濃，兩夫妻實行了光盤行動，吃得一粒米飯都沒剩😁

代表餐點真不錯！

馬哥年輕時就是一位日本料理師傅，而我們也是因為日本料理結緣，

因此我倆都非常愛吃日式料理，【壽老人】的餐點我們都很喜歡也很滿意，

推薦大家也來嚐嚐！

【壽老人】安南海佃店

地址：台南市安南區海佃路一段330號

電話：06-358-4811

FB： @壽老人 安南海佃店