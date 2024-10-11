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24小時涼麵老店好口味，淋上涼爽可口獨門醬汁的涼麵，再配上一碗三合一湯，真滿足

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果果愛Fruitlove

發表篇數：630篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

北福德涼麵
phone-0911801057
place台中市南屯區大墩路900號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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傳承台北涼麵24小時老店口味的涼麵店，有一般涼麵、炸醬涼麵、榨菜涼麵、雙醬涼麵(炸醬+榨菜)四種不同風味到涼麵，還有不能錯過的三合一湯，涼麵配上一碗三合一真是大大的滿足感。

北福德涼麵⟩台中南屯涼麵，傳承台北24小時涼麵老店好口味，淋上涼爽可口獨門醬汁的涼麵，再配上一碗三合一湯，真滿足 @果果愛Fruitlove

上回北上工作後，回來時間比較晚，還沒有吃飯的我們正飢腸轆轆的尋找沿路有開的店家，在夜晚商圈都熄燈的時候，這家燈光吸引住了我們的目光，吃過一次好吃後，最近又再來品嚐。2024年5月才開的北福涼麵，至今尚未滿三個月，24小時都有營業，聽店員的分享，這家是從台北來開的品牌，我們沒有在台北吃過很多涼麵，所以也無法吃得出道地或是是否有差異性。

附近停車的話以路邊停車格為最便利的方式，其次可能要找一下停車場。

北福德涼麵⟩台中南屯涼麵，傳承台北24小時涼麵老店好口味，淋上涼爽可口獨門醬汁的涼麵，再配上一碗三合一湯，真滿足 @果果愛Fruitlove

炎熱的夏日午後，室內雖然有電扇，但一樣會讓有悶熱感，覺得在這裡工作的員工很辛苦，要一直待在這個空間，我們光是吃飯的時間就已經受不太了了，要來吃的朋友，如果室外氣溫高，會建議用外帶或是2大外送平台。

北福德涼麵⟩台中南屯涼麵，傳承台北24小時涼麵老店好口味，淋上涼爽可口獨門醬汁的涼麵，再配上一碗三合一湯，真滿足 @果果愛Fruitlove

桌上有餐具、胡椒、白醋、和用花椒做成的辣椒，其實本來沒有要打開辣的來看，因為通常習慣還是以不吃辣居多，初次來這裡的時候因為等餐無聊，所以就開來看看，本來以為就是常見的手炒辣椒，這沒想到居然是紅油炒手會用的那種醬料香味，好香好香～～

北福德涼麵⟩台中南屯涼麵，傳承台北24小時涼麵老店好口味，淋上涼爽可口獨門醬汁的涼麵，再配上一碗三合一湯，真滿足 @果果愛Fruitlove

香氣十足的辣椒是店家特製的，我好愛這個加上涼麵的後的味道，對於吃小辣的我，就像是麵條拌上肉燥一樣，有香味但不會覺得辣......( 繼續閱讀文章 )

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