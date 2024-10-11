東街日本料理 龍江店

地址 : 台北市中山區龍江路106巷3號

電話:0225076051

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

<正文開始>

哈搂大家

今天要來和大家分享又一間超浮誇美食拉

東街日本料理 龍江店

他們其實是從桃園 新竹起家的

後來逐漸往北拓點

開放式廚房

室內寬敞

<菜單>

<上菜瞜>

今天點的是$700合菜

上菜很快速

每樣上桌都是期待阿

綜合生魚片

看到這個煙這個擺盤就有浮誇吧

東街的海鮮是主廚每日早上從基隆親自採買

生魚片只要新鮮就好吃拉

最愛鮭魚肥嫩鮮甜

海鮮水雲醋

海藻醋搭配蟹肉條 蔬菜 海帶

酸甜又開胃

鹽烤車蝦

哇 哇 哇~

豪大大的車蝦帶殼下去鹽烤

肉質吃來扎實Q彈

盛合炙壽司

連握壽司也超豪邁

看了就好滿足

有鮭魚 毛毛蟲壽司 稻禾壽司

最喜歡炙燒過的鮭魚了 肥美多汁

鹽烤鮮魚

魚是午仔魚 我的愛阿

肉質鮮細

嫩口香甜

烤牛小排

有魚有海鮮 當然少不了肉拉

牛小排烤的粉嫩粉嫩的 嫩而不柴

旁邊還附上了蒜片

一起搭配滋味更豐富

豐富海鮮鍋

各位客官逆看看阿

超愛這一鍋豐富的海鮮鍋

湯頭超鮮甜

重點是還有 滿滿各式海鮮

蔬菜也是給滿滿

甜點

甜點是甜而不膩的銀耳湯

最後的甜點是清爽的收尾

​

<來個小總結>

東街真的是間CP值超高的無菜單

人越多 吃到到更多不同的料理

海鮮新鮮 樣樣都是驚喜

<資訊欄>

東街日本料理 龍江店

地址 : 台北市中山區龍江路106巷3號

電話:0225076051

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

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