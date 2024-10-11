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[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp視覺味覺都超享受的滿足日料/超浮誇道道精彩擺盤超華麗/用料實在海鮮新鮮/(附菜單)

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：8
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：311篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

東街日本料理 (龍江店)
phone02-2507-6051
place台北市中山區龍江路106巷3號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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東街日本料理 龍江店

地址 : 台北市中山區龍江路106巷3號

電話:0225076051

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

<正文開始>

哈搂大家[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

今天要來和大家分享又一間超浮誇美食拉[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

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他們其實是從桃園 新竹起家的

後來逐漸往北拓點[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

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開放式廚房

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室內寬敞[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

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<菜單>

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<上菜瞜>

今天點的是$700合菜

上菜很快速[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

每樣上桌都是期待阿

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp綜合生魚片 

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看到這個煙這個擺盤就有浮誇吧[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

東街的海鮮是主廚每日早上從基隆親自採買

生魚片只要新鮮就好吃拉

最愛鮭魚肥嫩鮮甜[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp海鮮水雲醋

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海藻醋搭配蟹肉條 蔬菜 海帶

酸甜又開胃[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp鹽烤車蝦

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哇 哇 哇~

豪大大的車蝦帶殼下去鹽烤

肉質吃來扎實Q彈[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp盛合炙壽司

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連握壽司也超豪邁

看了就好滿足[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

鮭魚 毛毛蟲壽司 稻禾壽司

最喜歡炙燒過的鮭魚了 肥美多汁[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp鹽烤鮮魚

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魚是午仔魚 我的愛阿

肉質鮮細 

嫩口香甜[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp烤牛小排

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有魚有海鮮 當然少不了肉拉

牛小排烤的粉嫩粉嫩的 嫩而不柴[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

旁邊還附上了蒜片

一起搭配滋味更豐富[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp豐富海鮮鍋

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各位客官逆看看阿

超愛這一鍋豐富的海鮮鍋[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

湯頭超鮮甜[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

重點是還有[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp滿滿各式海鮮 

蔬菜也是給滿滿

 

[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp甜點

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甜點是甜而不膩的銀耳湯

最後的甜點是清爽的收尾[台北海鮮]中山區南京復興站「東街日本料理-龍江店」超高cp

<來個小總結>

東街真的是間CP值超高的無菜單

人越多 吃到到更多不同的料理

海鮮新鮮 樣樣都是驚喜

 

<資訊欄>

東街日本料理 龍江店

地址 : 台北市中山區龍江路106巷3號

電話:0225076051

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

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