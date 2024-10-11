炎炎夏季怎能抗拒手搖飲魅力，XL大容量喝起來更暢快！台中人氣平價大容量手搖國王的茶，西屯重慶店 9/26隆重開幕，在09/26－09/30期間，來店買任一杯茶飲送ㄧ杯蔗香紅茶，外送享有買五杯送ㄧ杯蔗香紅茶優惠，有我愛的冷泡茶、蔗香紅，還有嚼感系招牌寒天纖體茶、及新品果香旺旺茶，表現都不賴，喜愛喝手搖飲的朋友千萬別錯過

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國王的茶 西屯重慶店 9/26開幕

台中平價優質的大容量手搖飲 國王的茶，又有新據點囉，西屯重慶店 9/26隆重開幕，店面位在重慶路與甘肅路交叉口周邊，鄰近大仁國小，周邊建議騎車前往比較便利

慶賀西屯重慶店新開幕，推出好康優惠，在09/26－09/30期間，來店購買任一杯茶飲就送ㄧ杯蔗香紅茶，買 XL杯送XL杯 、 買L杯送L杯，買越多越划算，外送享有買五杯送ㄧ杯蔗香紅茶優惠，像2杯XL容量蔗香紅，到店購買只要30元，也太佛了吧！喜愛喝手搖飲的朋友，請好好把握

國王的茶 西屯重慶店 ｜ＦＢ

地址：台中市西屯區重慶路195號

電話：0958-298-396

營業時間：09：00-21：00

國王的茶 西屯重慶店 菜單

▲國王的茶 飲品選項超多，從原味茶、純鮮奶系列、口感系列、白甘蔗系列、純釀楊桃系列、熬煮鳳梨系列、冬瓜茶磚、果香調味、石蓮花多酚，首訪不知道要選哪款，參考標示皇冠標示推薦飲品就對了！飲品除有超人氣XL杯，也有一般尺寸Ｌ杯，價位從25元起跳，價格超實惠！店內基本茶多採冷泡方式，不僅降低咖啡因及入口澀味，喝起來格外清新順口

開幕好康（09/26－09/30）任選一杯茶飲即送一杯蔗香紅茶優惠，不愧是國王的茶，飲品容量也特別尊榮，一次給你兩杯XL瓶爽喝，沁涼暢快陪你消消暑氣

國王的茶 西屯重慶店 飲料

大容量的XL杯，我真的可以喝上大半天，店內還有自製手作嫩仙草凍，一杯容量也不小，滑嫩清香，吃得相當過癮

冷泡綠茶多酚

選用阿里山認證的石蓮花多酚，一次使用四罐石蓮花多酚與冷泡綠茶調配而成，冷泡綠溫潤喉韻，與石蓮花多酚搭配一起，比一般多多綠更來得順口不膩，更多份石蓮花清香，滋味暢快無比

招牌寒天纖體茶

使用蜂蜜及檸檬汁調配溫潤順口蜂蜜風味檸檬，再添加嚼勁擔當，小紫蘇、愛玉、寒天晶鑽，每款低熱量，滿滿飽足感，整杯清新甜香，飽足感top1，要當正餐也很可以，屢獲眾多水水們的心

嫩仙草鮮奶茶

使用二砂熬煮的蔗香紅，加入濃郁香醇的鮮奶調配，風味平衡的恰到好處，入口滿滿奶香及溫潤甜味，尾韻還能感受茶香，每口都能品嚐滑溜的自製嫩仙草，讓口感表現更加豐富

蔗香紅茶/蔗香仙草甘

想感受古早味飲品的樸實醇香，來國王的茶這兩杯推薦必點！皆由二砂熬煮，蔗香的甜感溫潤不甜膩，蔗香紅 茶香溫柔順口，絲毫不苦澀，連選擇無糖都好喝；有著淡淡的青草香的蔗香仙草甘，宜人甜度帶著回甘感，滋味清新優雅，相當耐喝

果香旺旺茶

以自熬鳳梨、百香果、蘋果、柳橙，四款消暑水果交織著烏龍茶，打造果香新品 果香旺旺茶，茶香中迴盪著馥郁果香，清新爽口的嶄新風味，讓人不禁一口接一口，喜愛水果茶的朋友推薦給你們

國王的茶 平價大容量的優質茶飲，茶飲品項多元，價位實在，基本茶飲或各系列特調保有一定水準，擄獲許多手搖飲愛好者的味蕾，手搖就是要喝XL才暢快，趁著 西屯重慶店 新據點開幕，09/26－09/30 來店享買任一杯茶飲即送一杯蔗香紅茶，好康道相報，趕緊相揪多帶幾杯吧

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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