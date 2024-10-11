嘉義麵包推薦｜以巨大可頌聞名，北部人氣麵包品牌「小鳥吃吐司」前進嘉義啦！以行動麵包車的可愛型態，粉專都會公布當周擺攤據點，每日現做的新鮮麵包，價格親民，新一季推出繽紛的季節水果千層可頌，還有鹹口味的千層蛋塔、蓬鬆軟綿的生吐司，及夾心菠蘿麵包系列，都是人氣必吃品項，麵包控們請記得收藏起來

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小鳥吃吐司 嘉義號

出沒嘉義各大夜市及知名據點的小鳥吃吐司 嘉義號，每週都會公布擺攤地點，以活潑亮眼的鵝黃色行動麵包車，更顯機動性，這次剛好遇到在嘉義秀泰前擺攤，雖當日氣候不佳，但可愛樣貌相當引人注目，讓人不禁向前詢問及選購

小鳥吃吐司嘉義號

擺攤地點：依粉專每週公布

ＦＢ ｜ ＩＧ

小鳥吃吐司以巨大可頌打響名號，加上麵包用料及價位都很實在，迅速在北部累積不少人氣，這次小鳥吃吐司 嘉義號以新型態的行動麵包車，還有可愛親切的店員，不僅貼近客人也更接地氣

麵包販售品項相當多元，從招牌可頌、夾心菠蘿、生吐司、軟歐包、千層可頌等，擺放在麵包車上的麵包們，感覺更顯美味了，嘉義地區想嚐鮮的朋友，記得鎖定小鳥吃吐司 嘉義號 粉專唷

可頌系列絕對列入必買品項！小鳥吃吐司 嘉義號也製作一個巨大可頌在車上展示，想到之前參與食尚玩家聚會，我與友人都各捧一個巨大可頌，宛如抱一個BABY，體驗相當新奇

小鳥吃吐司 嘉義號 菜單

小鳥吃吐司 嘉義號 麵包品項多元，從菠蘿麵包、可頌、羅宋、小吐司、生吐司、軟歐包應有盡有，單價從30元起跳，買越多越划算

小鳥吃吐司 嘉義號 麵包

小鳥吃吐司不定期都會推出新品，像這次期間限定的當季水果千層可頌，口味眾多繽紛亮眼，吃麵包像享受著甜點般，還有超人氣的鹹口味可頌千層，都很值得嚐鮮一波

看到鹹口味的千層蛋塔，第一時間難免懷疑，其風味表現是否得宜，秉持著呷快麥的心，其實都出乎意料的好吃！！

蔥之花 千層蛋塔

在層層堆疊的千層蛋塔上，擺放大量蔥花，以黑胡椒調味點綴，一口咬下，外皮酥脆，內層綿密香甜的蛋塔餡，伴隨著蔥花鹹香，像吃台式蔥麵包的進化版，風味更顯精緻

肉鬆 千層蛋塔

肉鬆控的我，看到這口味眼睛為之一亮！香甜蛋塔結合鬆綿肉鬆，鹹甜風味的堆疊，搭上酥脆餅皮，涮嘴度讓人不禁一口接一口

提拉米酥

大人系義大利甜點也化身為千層可頌系列，濃醇苦甜的內餡，搭配脆口的OREO，口感更豐富

藍莓

選用新鮮飽滿藍莓，搭配酸甜清爽的藍莓奶油餡，清新風味莓果香迴盪嘴中

草莓

討喜的粉色樣貌，是大家都喜愛的草莓水果千層，使用草莓奶油餡，搭配草莓果醬，及脆口的草莓果乾，口感豐富，酸香甜蜜

奇異果

新鮮多汁的奇異果，搭配著抹茶奶油餡，微微果酸香及茶香，風味其實滿合拍的

橘子

新鮮橘子片，交織著是南瓜奶油餡，搭配香脆外皮，濃郁醇香帶點橘子香氣，滋味也很不賴

熊本蔓越莓生吐司

選用日本熊本麵粉製作的生吐司，口感柔軟綿密，用了大量蔓越莓果乾，讓整體風味清爽酸甜，美妙的口感，我一次可以嗑掉快一半

洋蔥火腿吐司

小鳥吃吐司除有柔軟的生吐司系列，也有較有口感的常態吐司，種類很多，像這款火腿鹹香搭配起士濃郁的洋蔥火腿，整體略帶嚼感，越咬越香

夾心菠蘿系列

傳統夾心麵包再進化！用菠蘿麵包製作成夾心款式，中間裹上豐富餡料，口感更讚，像甜口味的草莓夾心菠蘿，和鹹香的肉鬆夾心菠蘿都很受歡迎

提拉米蘇可頌

當家招牌可頌也有相當多口味選擇，大人系苦甜擔當提拉米蘇也與可頌巧妙結合，香酥中帶點Ｑ勁，還有微微苦甜的巧克力點綴，滋味療癒

小蜂蜜流蜜吐司

一樣選用日本熊本麵粉製作的小吐司，口感柔軟，看似樸實外表裡頭可是藏著驚喜，撥開可是有濃郁蜂蜜，讓人唇齒留香

黑芝麻爆餡吐司

還有一款香氣爆棚的小吐司，表面製作芝麻口味的菠蘿皮，撕開發現滿滿芝麻餡，口感柔軟香氣馥郁，深受長輩們喜愛

人氣烘焙品牌 小鳥吃吐司，化身為可愛行動麵包車前進嘉義，帶來眾多款討喜麵包，從招牌可頌、生吐司、吐司、還有新品水果千層及鹹口味千層，風味都表現不賴，加上價格親民，麵包控們很值得選購一波，記得要前往選購前，請至小鳥吃吐司嘉義號，確定今日擺攤出沒地點唷，以上分享給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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