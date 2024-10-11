近30年高雄老字號知名江浙菜餐廳，高雄福華大飯店 江南春，融合當地特色及食材，道道江浙菜與上海菜的真味細活，擄眾多饕客們的心，經歷六個月改造下，場域結合藝術氣息，嶄新空間華麗亮相！迎接九月新開幕，推出一系列優惠活動，身分證與江南春同名，最高享「整桌半價」，品味經典江浙菜還能省荷包，先來一起看看吧

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高雄福華大飯店 江南春 江浙菜推薦

江南春 是南台灣少有的地道江浙菜餐廳，就位在高雄福華大飯店6樓！交通位置便捷，鄰近高雄捷運「美麗島站」約步行十分鐘可抵達，搭乘公車前往，於「七賢國小站(福華飯店)」、「復興一路口」下車，步行1分鐘即可抵達，與愛河、六合夜市等景點距離也不遠，來高雄遊玩都能一併安排起來

走出電梯一盞盞如天燈意象，及雅緻手工青磚牆面，隨著空間反射，更加喜氣溫暖，象徵平安團圓之美意

隨著看到寬闊中庭以綠意裝點，給人種煥然一新的舒心感受，等候用餐之時也能有舒適空間能晃晃散心

高雄福華大飯店 江南春 江浙菜餐廳 資訊

地址：台灣高雄市新興區七賢一路311號6F

電話：07-2362323轉4601

時間：11:30-14:00、17:30-21:00

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高雄福華大飯店 江南春餐廳環境

九月華麗登場的江南春，場域運用許多團圓、好客文化的彩繪，襯托歡聚的用餐氛圍

桌間以屏幕間隔，呈現半開放的用餐空間，多份隱密感，讓饕客們享受美食，亦能更自若有餘

運用燈飾也富含巧思，如同廣式月餅的精緻吊燈，溫潤的暖黃光線，視覺更顯時髦

用餐從4人小桌至12人大桌都有，桌上使用電動轉盤，可自由控制轉速，服務升級用餐更輕鬆，當日我們坐在能欣賞高雄街景的靠窗桌位，採光更加明亮

想要更隱密的用餐空間，江南春備有三間包廂，至多可容納12位，一旁還有愜意沙發區，很適合親友聚會慶生或公司聚餐，包廂低消 $10,000 – 45,000，依各包廂定義

還有一處新亮點 頂級VIP包廂，提供政商名流、貴賓的豪華包廂，約能容納20席，有著專用出入口、洗手間，能避開與一般客人進出，極致的尊榮感，裝潢更加氣派也更具隱密性

還有商業會議聚餐使用的大型空間，備有舞台、投影幕等設備，婚慶宴客也很適合

高雄福華大飯店 江南春 菜單

江南春 供應道地江浙菜與上海菜，品項多元，有套餐及單點選擇，像 鎮江肴肉、蟹粉豆腐煲、無錫脆鱔、東坡肉、酸菜白肉鍋、上海菜飯，及每月賣破千隻 掛爐一品鴨，都是招牌必點佳餚

✎ 江南春 更詳細菜單 請點我

高雄福華大飯店 江南春 餐點

一盞茶

大啖江浙菜美味前，先來點熱茶暖暖胃，嚴選阿里山頂級手採金萱，以日曬製成，茶韻悠揚回甘，多次沖泡依然清香

掛爐一品鴨 四吃｜ 片鴨、蜜汁、鹹酥、生菜鴨鬆

江南春 月售千隻的招牌料理 掛爐一品鴨 ，嚴選2.5斤以上肥鴨，遵循古法製作，燒烤製外皮金黃香脆，那個油亮亮光澤，有夠迷人

接著精彩視食的片鴨秀登場，看著主廚手起刀落，熟稔將鴨連皮帶肉削至薄片，芬芳香氣四溢，整個帶動我們的味蕾

金黃焦脆的鴨皮、略帶厚度的鴨胸肉、還有手工餅皮，陸續上桌即刻開吃

將柔軟的手工餅皮，淋上自製特調桂花甜麵醬，依序放入鴨肉、鴨皮、還有香蔥一同捲起食用，一口咬下外皮的Ｑ度、鴨皮脆口，還有鴨肉彈牙，帶著香甜及蔥的清香，層次分明飽口，榮登我近期吃到最讚烤鴨，真的是捧臉的好吃

掛爐一品鴨 不僅能純粹享受片鴨味美，還有多款吃法，這次選擇蜜汁、生菜鴨鬆四吃，每款都是享受

蜜汁烤鴨均勻裹腹濃郁醬汁，鴨肉緊實鹹甜入味，搭配油炸青龍椒，多份獨特香氣

醬爆烤鴨 馥郁的醬香，與鴨肉完美結合，完全是白飯殺手來著

生菜鴨鬆內有鴨肉、荸薺、蔬菜丁，新鮮生菜夾入滿滿鴨鬆，滋味飽滿爽口

寧式鱔糊

經典江浙料理有著滿滿儀式感！盤中盛裝黃鱔絲、韭黃、香菜、蔥蒜，服務人員在桌邊，拿起裝滿滾燙熱香油澆淋，頓時滋滋作響香氣奔騰、接著拌勻才大功告成

口感軟糯的黃鱔，鹹中帶些甜感，伴隨着蔥、蒜、韭黃等佐料，增加脆度與風味

無錫脆鱔

黃鱔還有一道隱藏吃法，將整尾黃鱔炸至焦脆，再均勻裹上甜鹹濃口的醬汁，口感香脆至極，越嚼越香

蔥油雞

接著來點冷盤開胃菜，用舒肥方式料理雞肉，再與蔥油醬汁醃漬，肉質鮮嫩入味

鎮江肴肉

有著300多年歷史的江蘇鎮江名菜，俗稱「玉肌半醉一點紅」，工法繁複相當考驗廚師功力，將豬肉封在膠質肉凍中，切塊晶瑩剔透如水晶般

再搭上靈魂醬汁，薑絲及鎮江醋一同品嚐，外層軟Ｑ滑嫩，溫潤酸甜，層次豐富細緻，不愧是國宴第一料理

蟹粉豆腐煲

將鮮嫩的雞蛋豆腐切成塊狀，再費工將新鮮螃蟹的蟹黃、蟹肉取出，與主廚特製醬汁文火烹煮，及集滿滿鮮味為一鍋，濃郁的鮮香，熱熱吃，鮮味在唇齒中徜徉，滋味相當討喜

蔥油餅

蔥量爆炸的手工蔥油餅，外皮厚實香脆，還嚐得到麵香，大量的新鮮翠綠蔥花，蔥汁鹹香適中鮮甜無比

蜜汁火腿

選用肥瘦適中的金華火腿，淋上桂花蜜醬、再用彈牙綿密的四方餅包入，搭配一旁鬆軟蓮子，火腿的鹹香佐以醬汁宜人甜香，相輔相成風味細緻

東坡肉

江浙菜系中的經典名菜，在江南春改良為一人一盎精緻呈現！

將三層肉切成掌心大小，再以醬油、冰糖、紹酒等調料慢火紅燒至軟嫩入味，僅需筷子就能輕鬆將肉切開，尤其是肥肉部位入口即化，絲毫不膩口，瘦肉柔軟不乾柴，真的相當好吃

上海菜飯

將青江菜切絲，添加金華火腿以生米悶煮，蔬菜的甜香與火腿的燻鹹，細細煨入米粒間，再淋上些許紹興酒提香，飽含底蘊的風味料理，相當耐吃

酸菜白肉鍋

湯底以自家熬煮的高湯，與添加自製的酸菜慢火熬製，裡頭有五花肉片、鮮蝦、蛤蠣、凍豆腐、蛋餃、魚丸等，用料相當澎湃，將酸菜湯汁煨煮其中，酸感溫順，迷人鮮甜，還能加一次湯唷

酒釀湯圓

雙色討喜的酒釀湯圓，分別是花生與芝麻口味，在湯頭中添加柳橙汁，呈現自然的柳橙色澤，淡雅甜味以及蛋香，湯圓軟Ｑ彈牙，餡料飽滿

江南春 歡慶開幕活動

\ 尋找江南春夏秋冬 /

凡姓名中有「江」「南」「春」「夏」「秋」「冬」幸運字，依對中字數享優惠。

對中1字，整桌九折優惠

對中2字，整桌八折優惠

對中3字，整桌七折優惠

對中「江南春」同名3字，整桌五折優惠！

活動期間：9/13-10/31

【注意事項】

* 以對中字數最多之一位人名做為當桌折扣優惠。

* 限內用消費適用優惠。

* 現場須出示身分證件。

* 優惠不得合併使用。

* 包廂、特殊活動專案恕不適用。

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\ 這廂有禮鴨 /

活動期間內，於包廂使用合菜料理每桌滿NT$20,000元以上，即贈「掛爐一品鴨」

兌換券乙張 (價值NT$2600+10%元)

【注意事項】

* 掛爐一品鴨兌換券限下次單點小吃使用。

* 優惠不得合併使用。

* 特殊活動專案恕不適用。

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\ 經典鍋物送 /

活動期間內，於江南春單點小吃每日每餐期前10組或穿著旗袍用餐，

消費滿NT$2800元，現場贈酸菜白肉鍋一鍋 (價值NT$780+10%元)

【注意事項】

*限內用消費適用優惠。

*優惠不得合併使用。

*包廂、特殊活動專案恕不適用。

不愧是在地經營近30年的江浙菜老字號 高雄福華大飯店 江南春，道道餐點相當具水準，讓人意猶未盡，尤其是招牌掛爐一品鴨，真的是捧臉的好吃，歷經重金打造全新用餐空間，結合文化藝術，用餐更顯雅緻，加上一連串好康活動，最高享身分證與江南春同名享「整桌半價」，喜愛江浙菜上海菜的你們，千萬別錯過

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主，

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