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波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝果早餐盤|德國烤豬腳|提拉米蘇，水果栗子千層，精品咖啡 | 手沖咖啡XMeissen百年德國瓷器X黑鷹咖啡機，尊爵享受!!

新竹林依晨 人氣：28
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窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：131篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

波赫士領地精品咖啡館 昌吉店
place台北市大同區昌吉街22號1樓
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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首.jpg

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店   

閱讀目錄
一、波赫士領地精品咖啡館昌吉店介紹
二、昌吉店交通
三、昌吉店菜單
奇異果貝果早餐盤
德國烤豬腳
提拉米蘇
水果栗子千層
衣索比亞 西達摩 獅子王 G1
經典拿鐵

 

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

1010中華民國國慶生日，約上閨密姐姐來《波赫士領地精品咖啡館》品嘗台北精品咖啡與早午餐；昌吉店是2023年開幕! 開在新大樓裡面，品嘗早午餐更是舒服!!

檢視較大的地圖

波赫士領地精品咖啡館昌吉店
地址：台北市大同區昌吉街22號1樓
電話：02 2598 3999
捷運站：民權西路站 (捷運民權西路站5號出口，步行6分鐘)
客運：大橋頭站下車，走路10分鐘內可以抵達
營業時間：可以參考google地圖
粉絲團：波赫士領地精品咖啡館

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

店門口有迎賓等待的小椅子可以小歇；波赫士領地精品咖啡館熟客們是先預約，現場來真的要看運氣!! 我們品嘗到10點左右已經是一位難求!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

《波赫士領地精品咖啡館》昌吉店，有42個座位；位置都適切剛好 ! 品嘗用餐都相當舒服!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

木質調的《波赫士領地精品咖啡館》昌吉店，大片的落地窗；一早走進剛開的咖啡店，有著慵懶舒服!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

靠近落地窗，L型可以倚靠區；採光超好，看著美味的餐點、熙來人往；放假的早晨，美好舒服!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

拍攝時間約為九點半，已經陸續有訂位的客人來!! 有小牌子的桌子是被熟客預訂了!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

《波赫士領地精品咖啡館》使用近300年歷史的德國瓷器品牌Meissen(麥森)，盛裝精品的手沖咖啡給大家品嘗；麥森瓷器被歐洲貴族稱為『白色金子』，有歐洲第一名瓷美名! 其杯體設計高雅、具有皇家氣質、及純手工製作特色，杯底、杯身、盤底，弧度優美的兩把藍劍交錯是麥森百年經典的象徵，標誌著至高無上的品味!!
《波赫士領地精品咖啡館》使用比賽專用的黑鷹咖啡機，優異專業品質的咖啡製作技術；讓來訪的朋友們，一早就有精品咖啡相伴!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

《波赫士領地精品咖啡館》吧檯後面滿滿的德國瓷器品牌Meissen(麥森)咖啡杯，很震撼!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

德國瓷器品牌Meissen(麥森)咖啡杯，目前價格NT8000▲；一飽眼福的我覺得很震撼!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

咖啡豆有恆溫18度C的紅酒電子櫥櫃保存，每一口都是美味!! 推薦給喜歡精品咖啡的你們!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

《波赫士領地精品咖啡館》昌吉店，使用TOTO免治馬桶、男女都有、感應式垃圾桶；很貼心的咖啡廳!! 

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  菜單  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

首.jpg

《波赫士領地精品咖啡館》葷素皆宜，且親子友善；閨密姊姊長年茹素，品嘗起來也稱讚連連!!
 

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  推薦  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

衣索比亞 西達摩 獅子王 G1 厭氧日曬、烤豬腳、奇異果早餐盤、水果栗子千層、提拉米蘇、經典拿鐵；在《波赫士領地精品咖啡館》開啟國慶假期的早晨，開心美好!!

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  奇異果貝果早餐盤  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

▲奇異果貝果早餐盤 NT295
咀嚼感十足的貝果，有草莓果醬與奶油；奇異果、花椰菜、紫包心，色彩繽紛營養均勻!! 還有奇異果優格，開啟假期美好的一天!!

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  衣索比亞 西達摩 獅子王 G1 厭氧日曬  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

▲衣索比亞 西達摩 獅子王 G1 厭氧日曬 NT330
《波赫士領地精品咖啡館》衣索比亞 西達摩 獅子王 G1 厭氧日曬；是目前大家喜愛的單品!! 哈密瓜、草莓、水蜜桃、成熟莓果等多款熱帶水果的香氣，口感絲滑柔順、尾韻為豐富的果香濃郁!! 推薦給喜歡淺中焙的你們；此單品使用採用厭氧發酵處理法，類葡萄酒之製程；這款和果香口味的蛋糕搭配佐餐，相當適合!! 

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

果香濃郁酸爽的衣索比亞 西達摩 獅子王 G1 厭氧日曬，搭配德國瓷器品牌Meissen(麥森)咖啡杯；休假的早晨，享受一下品味不凡!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

《波赫士領地精品咖啡館》每一款菜色都經典美味，用美好的餐點開啟一天；

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  波赫士德國烤豬腳  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

▲波赫士德國烤豬腳 NT590
波赫士的師傅真的蠻厲害的!! 每一口都讓我驚呼連連!!(我隔壁閨密姊姊吃素，我只敢在心裡鬼叫! 哈哈哈!!) 德國豬腳，酥脆外皮、肉質咀嚼感十足、鹹香好入口!! 搭配烤櫛瓜、烤洋蔥、綜合炒菇、小蕃茄、花椰菜等，解膩也清爽!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

精品咖啡廳裡品嘗，必點德國烤豬腳!! 新竹林依晨相當推薦!! 和當年25歲在德國品嘗烤豬腳，我比較喜歡台灣師傅烤的德國豬腳；有厚度的脆皮好咀嚼不卡牙、有汁水!! 肉質鹹香夠味!! 

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

《波赫士領地精品咖啡館》德國烤豬腳的法式芥末沾醬，很適合台灣人味蕾；相當入味的烤豬腳沾著甜甜不辣口的蜂蜜芥末沾醬，更是解膩好吃!!

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  義式提拉米蘇  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

▲義式提拉米蘇 NT230
《波赫士領地精品咖啡館》提拉米蘇特選過的馬茲卡邦和鮮奶油與精品咖啡濃縮液、少量酒沾附餅乾；其口味濃郁順滑，手指餅乾與咖啡、酒、起士都混和的恰到好處；品嘗完早午餐之後，完全可以再生出一個胃來吃甜點!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

要上桌才撒上的可可粉，讓整塊提拉米蘇品嘗起來更可可香氣宜人；提拉米蘇香甜糕體不膩口，可可粉讓每一口絲潤柔滑都美味更添!! 《波赫士領地精品咖啡館》會在每一塊蛋糕上，添加薄荷葉，讓整塊蛋糕品嘗起來更清爽好吃!!

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  水果栗子千層  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

▲水果栗子千層 NT240
《波赫士領地精品咖啡館》水果栗子千層，這款我也很喜歡；裡面有栗子泥、鮮奶油、奇異果、香蕉等，絲滑不膩口的口感讓人回味無窮!! 這款是每天師傅的手工現做，每一口蛋糕都是當季的最新鮮、味蕾的至高享受!!

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

絲滑綿密的千層口感，與鮮奶油、奇異果、香蕉濃膩一起；品嘗起來貴婦感十足!!

  波赫士領地精品咖啡館昌吉店  經典拿鐵  

波赫士領地精品咖啡館 | 台北大同區早午餐推薦!! 奇異果貝

▲經典拿鐵（HOT）＄200
經典拿鐵來自黑鷹牌專業比賽用的咖啡機，咖啡與拉花都專業製作，味道滿分!!

■店家名稱：波赫士領地精品咖啡館昌吉店
■所在地址：臺灣台北市大同區昌吉街22號1樓
■店家電話：02 2598 3999
■粉絲團 www.facebook.com/BorgesPlace2
■ IG https://www.instagram.com/borgesplace2
■ 昌吉店 官網 https://reurl.cc/g6oDvb

 

 

 

 

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