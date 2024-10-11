台中吃到飽王者 潮港城太陽百匯，全時段供應超過100種中日台港異國美食，不用千元就可享受，CP值爆表！迎接秋季來臨，10月-12月釜山海鮮季強勢登場，期間限定鐵板海鮮，十多種韓式料理，喜愛韓流美食的饕客們不容錯過，四人同行就送巨無霸泰國檸檬蝦（活動期間10-11月），海鮮控們還等什麼，趕緊手刀速訂位起來

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台中超人氣吃到飽 潮港城太陽百匯

台中超人氣吃到飽 潮港城太陽百匯，交通位置便利，位在國道1號五權西路交流道旁，一樓戶外與B1都有停車場，停車超便利，一旁是漁人町日本星光市集

潮港城太陽百匯 環境

整片落地玻璃帷幕的全視野景觀，用餐空間明亮寬敞，是眾多公司家庭聚餐的好選擇，最狂是全時段供應超過100種中日台港異國美食，不用千元cp值爆表，尤其是潮港城太陽百匯位在台中魚市場二樓的優勢，尚青海鮮直送料理，更是海鮮控必訪吃到飽的好選擇

潮港城太陽百匯 迎接秋季來臨， 10月-12月以韓國知名海港城市釜山為主題，結合期間限定鐵板海鮮，與韓式料理等數十種新菜色，推出釜山海鮮季，滿滿海鮮與人氣韓流料理等你嚐鮮

當然潮港城太陽百匯眾多經典必吃的料理，更不容錯過！像日式炸蝦天婦羅、現切鮭魚生魚片，魚市場直送清蒸時魚、獨家秘方湯底現沖牛肉湯、還有各式鐵板料理，都很迷人

這次10月-12月釜山海鮮季還有超好康！四人同行送「巨無霸檸檬泰國蝦」活動期間10-11月的好康，如手掌大的泰國蝦，酸香開胃的泰式檸檬風味，肉質飽滿多汁，蝦味濃厚

潮港城太陽百匯 經典必吃

現切鮭魚生魚片

我還頭一次看到整尾鮭魚！來太陽百匯近距離欣賞切魚秀，看著師傅手起刀落，三兩下就把鮭魚分切完成，橘紅色油亮的鮭魚肉，鮮嫩軟Ｑ，沾點芥末醬油就很香甜

魚市直送蒸時魚

太陽百匯的地主優勢，就是有魚市當日新鮮直送時魚，加入蔥段、薑片、少許調味，蒸煮至魚肉鮮嫩滑口，保留自然鮮美，每日漁獲品項略有不同，鮮魚區路過千萬不要錯過

日式炸蝦天婦羅

總能看到長長人龍等待著就是這款日式炸蝦天婦羅，一次限拿四隻，三兩下就被清檯，嚴選新鮮大蝦裹上粉漿後炸至金黃香酥，一口咬下鮮嫩彈牙與外皮香脆，口感豐富滋味鮮香，讓人意猶未盡啊

牛肉湯

台南在地小吃在這也吃得到！桌邊現沖的新鮮牛肉湯，以大量蔬菜+牛骨熬煮的湯頭，添加主廚特製香料的獨門秘方，滋味溫潤鮮甜，暖心暖胃

人氣鐵板料理

看著鐵板師父在鐵板區，俐落的翻炒著各式食材，炙熱的鐵板上吱吱作響，香氣噴發的鐵板料理無人能敵，連簡單沙茶炒羊肉都有夠香，記得超人氣區域，快速排隊先拿就對了

像是海鮮控不能錯過鮮蝦、螃蟹區，螃蟹無限嗑真的超爽der

美國燒烤板腱牛排

美牛就是香，以爐火燒烤的板腱牛排，牛鮮味芬芳，柔軟多汁，大口吃肉好過癮

生鮮握壽司

酥皮濃湯

鳳爪、港式點心、蒸餃、燒賣也是熱門品項，還有煎得香酥的港式臘味蘿蔔糕

不只鹹食品項多元味美，餐後的水果甜點，總類一樣有夠多！烤布蕾、慕斯蛋糕、布丁、茶凍、麻糬、新鮮水果，看了什麼都想來點

還有塔拉朵冰淇淋、明治冰淇淋、霜淇淋、數十種品項任君挑選

飲品選擇也超級多！從汽水機、果汁、茶飲、咖啡應有盡有，若想來點微醺，還有提供紅白酒、柏克金啤酒無限暢飲

未成年請勿飲酒，喝酒不開車

太陽百匯 釜山海鮮季 期間限定新菜色

太陽百匯 10月-12月釜山海鮮季強勢登場！匯集眾多韓式料理，多達18款期間限定新菜色！韓式煎五花肉、海鮮煎餅、帆利貝、深海輪切魚，韓式炸雞、辣炒年糕、韓式雜菜冬粉、辣炒春雞、韓式辣炒蟹、部隊鍋、人蔘雞、韓式辣湯、黃豆芽、海帶、辣蘿蔔、百香粉粿、韓式泡菜、玉米鬚茶，想到都要流口水

部隊鍋

裡面有韓式香腸、泡菜、豆腐、蔬菜、牛肉或豬肉，還有超Ｑ泡麵，以韓式辣椒醬及醬油調味，充滿醬香伴隨著微辣度，滋味濃郁料好澎湃

人蔘雞

韓國經典湯品，嚴選全雞搭配人蔘、紅棗、枸杞等食材，慢火熬煮至雞肉入味，滋補養生，溫潤濃郁，交織著人蔘獨特清香

辣炒春雞

選用肉質細緻的春雞，與香辣韓式辣椒醬、蒜末和洋蔥一同拌炒，辣味鮮明濃郁

韓式辣炒蟹

新鮮蟹肉添加韓式辣椒醬、蒜末、蔥及香料拌炒，蟹肉鮮嫩香甜，湯汁濃郁，整體辣味十足。

韓式辣湯

湯頭以韓式辣椒醬為基底，添加鮮嫩白帶魚、豆腐、蘿蔔等食材，現點現煮，辣味濃郁湯汁鮮美，最適合天氣轉涼品嚐，暖胃驅寒，又能享受海鮮的曼妙海味。

韓式炸雞

嫩滑雞肉裹上特製麵糊，炸至外皮金黃酥脆，可搭配甜辣醬或大蒜醬，記得再來杯啤酒好暢快

辣炒年糕

韓國經典小吃辣炒年糕，將年糕片以韓式辣椒醬、蔬菜和魚糕一同炒製。年糕外皮微脆，內裡則軟糯滑嫩，辣味濃郁

韓式雜菜冬粉（冷）

彈牙韓式粉條，交織各種新鮮蔬菜，再以韓式醬油、芝麻油和蒜末調味，尤其是冬粉吸收滿滿調味精華，口感滑嫩，鮮美甜辣，再搭上爽脆蔬菜，有夠涮嘴

深海輪切魚

深海魚切成厚實輪切片，在鐵板煎製後散發出誘人香氣，外脆內嫩，魚肉口感細膩。

帆利貝

選用新鮮帆利貝，煎至金黃微焦，保有貝肉鮮甜與彈性

海鮮煎餅

用料不手軟的海鮮煎餅，依序將蝦仁、花枝、小干貝，混合於麵糊中，煎至金黃酥脆，淋上獨特醬汁，口感豐富，每口都咬得到鮮嫩海鮮

韓式煎五花肉

將五花肉，經韓式調味料醃製後，煎至外層微脆，內部仍是鮮嫩多汁，再添加韓式醬料、小菜，用生菜包覆直接入口，鮮辣爽脆

酥炸紫菜冬粉捲、炸年糕

麻藥溏心蛋

外層上色鹹香，內裡柔滑，每口都充滿醬香與蛋香

黃豆芽、海帶、辣蘿蔔

韓式泡菜

將新鮮白菜、蘿蔔，搭配辣椒粉、大蒜、薑和魚露等調味料醃製，酸辣爽口帶有獨特發酵風味，搭配鐵板區的現煎五花肉或單吃，都是風味十足的美味

百香粉粿

Q彈滑嫩粉粿，搭配酸甜的百香果醬汁，當餐前小點或餐後點心，清爽開胃

玉米鬚茶(熱)

採用天然玉米鬚煮製而成，有著淡雅香氣

四人同行送巨無霸泰國檸檬蝦

活動一：四人同行送巨無霸泰國檸檬蝦（價值1,500元）

● 優惠期間：113/10/01-11/30

● 活動規範：贈送的餐點僅限現場食用，不可外帶。

● 兌換時段：

(1) 週一至五平日午餐、晚餐時段：直接向太陽百匯電話或網路預訂成功者，帶位時獲得兌換券

(2) 週六日下午茶時段（14:00-16:00），透過以下方式獲得泰國蝦兌換券

四種獲得管道：

-食尚玩家APP直接領取（限量2000張）

-福瑞堂-云深茶館：消費滿500元送 1 張兌換券

-豬在瘋 豬腳專賣店（麗寶店）：消費滿500元送 1 張兌換券

-港港潮鍋：消費滿500元送 1 張兌換券

活動2：用餐送「關係企業招待券」

●活動期間：113/10/01-12/31

● 優惠內容：在太陽百匯用餐就送兌換券一張，可至以下品牌消費後免費兌換。

– 福瑞堂/微光曼曼：消費滿$500用兌換券，可以兌換「福ク冰淇淋（香草/巧克力）」一份（價值118元）

– 豬在瘋-豬腳專賣店：消費任一金額即可使用兌換券，免費兌換「$50以下餐點」一份

– 港港潮鍋：消費滿$500可使用兌換券，兌換「梅花豬100g」或「雪花牛100g」一份（價值150元）

活動3：「當月壽星享8折」

潮港城 太陽百匯價目表

不到千元就能享受超過100種中日台港異國美食，真不愧是台中吃到飽始祖，CP值爆表，加上海鮮魚市直送，用料新鮮、用餐區域明亮寬敞，難怪開業至今一直保有超高人氣，餐期總是大爆滿，想吃記得要手刀速訂位啊

店家資訊

太陽百匯（潮港城國際美食館）

地址：台中市南屯區環中路四段2號2樓

電話：04-2386-3322

時間：平日午餐 11:30-13:40、晚餐17:30-20:40；假日午餐 11:15-13:15、下午茶14:00-16:00、晚餐17:30-20:40

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