第三天是走包車一日遊的行程

第一站是往清邁路上的溫泉休息站Pha Soet Hot Spring

在這裡跟台灣一樣可以在旁邊的小攤子買蛋來煮

也有泡腳池可以泡泡腳舒緩一下(這溫泉的熱度還真不是唬人的)



一旁還有修葺到一半的廟，聽當地導遊說，因為經費不足所以修整到一半就荒廢掉了

頗有古墓奇兵的味道



稍作休息後就繼續遙遙路途往白廟的方向前進啦

白龍寺，俗稱:白廟，並非是當地古廟，而是由著名藝術家許龍才所創作的作品，

於1997年對外開放，建築以白底為主，銀鏡鑲邊，在陽光照射下炫麗奪目

極致精美的建築主體，倒映在水面上，相互呼應的細緻壯麗



輪迴橋

象徵著通過放棄誘惑和貪婪尋找幸福的道路(每隻手臂都代表著慾望)



言不及義，不如就用雙眼感受藝術之美~~



11月的清邁正午時分還是非常有殺傷力的

在白廟約2小時的漫步參觀也告一段落

接著就驅車前往今日的午餐餐廳

-Chivit thamma da coffee house位於藍廟約5分鐘車程的人氣湖畔餐廳

帶有鄉村風格的白色木造矮房，裏頭是挑高的舒適空間



餐廳有分為幾區，有酒吧風格、圖書館風格、湖畔座位區等

原本一開始在室外湖畔區，但正午的蚊蟲還是有點擾人

之後就搬進室內區享受啦

室內區一隅

圖書館風格

井然有序中帶點凌亂感



我們的餐點來嘍





飽足一餐後繼續往藍廟前進吧

有別於白廟的純淨

藍廟的風格相較起來更帶有一股魔幻及神秘的色彩

主調以湛藍色，搭配金色及少許白色點綴

即便在烈日當頭，也散發著靜謐、沉穩的氣息

由於還要回到市中心

約莫下午3點前就要搭車返回了

先回飯店稍作休息後

晚餐則是到尼曼區人氣泰北咖哩麵報到

-Kao soy nimman

很難想像光是咖哩麵就有數種口味，有豬肉、牛肉、海鮮、軟殼蟹等，

湯的、乾的任君挑選

我們隨意選了款雞腿搭海鮮的湯咖哩麵、沙嗲、炸春捲、摩摩喳喳

晚餐吃飽後再回尼曼一號走走

夜晚在燈飾下更加有情調



在一樓選了間轉角的酒吧，為今晚畫下完美的句點吧~~







Chivit thamma da coffee house

地址: หมู่ที่ 2 179 Bannrongseartean Soi 3, Mueang Chiang Rai District, 57100泰國

營業時間:目前暫停營業



Kao soy nimman

地址: 22 Nimmana Haeminda Rd Lane 7, Tambon Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰國

營業時間:週一-週日 10:00-21:00

電話: +66 53 894 881

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