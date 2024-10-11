第三天是走包車一日遊的行程
第一站是往清邁路上的溫泉休息站Pha Soet Hot Spring
在這裡跟台灣一樣可以在旁邊的小攤子買蛋來煮
也有泡腳池可以泡泡腳舒緩一下(這溫泉的熱度還真不是唬人的)
一旁還有修葺到一半的廟，聽當地導遊說，因為經費不足所以修整到一半就荒廢掉了
頗有古墓奇兵的味道
稍作休息後就繼續遙遙路途往白廟的方向前進啦
白龍寺，俗稱:白廟，並非是當地古廟，而是由著名藝術家許龍才所創作的作品，
於1997年對外開放，建築以白底為主，銀鏡鑲邊，在陽光照射下炫麗奪目
極致精美的建築主體，倒映在水面上，相互呼應的細緻壯麗
輪迴橋
象徵著通過放棄誘惑和貪婪尋找幸福的道路(每隻手臂都代表著慾望)
言不及義，不如就用雙眼感受藝術之美~~
11月的清邁正午時分還是非常有殺傷力的
在白廟約2小時的漫步參觀也告一段落
接著就驅車前往今日的午餐餐廳
-Chivit thamma da coffee house位於藍廟約5分鐘車程的人氣湖畔餐廳
帶有鄉村風格的白色木造矮房，裏頭是挑高的舒適空間
餐廳有分為幾區，有酒吧風格、圖書館風格、湖畔座位區等
原本一開始在室外湖畔區，但正午的蚊蟲還是有點擾人
之後就搬進室內區享受啦
室內區一隅
圖書館風格
井然有序中帶點凌亂感
我們的餐點來嘍
飽足一餐後繼續往藍廟前進吧
有別於白廟的純淨
藍廟的風格相較起來更帶有一股魔幻及神秘的色彩
主調以湛藍色，搭配金色及少許白色點綴
即便在烈日當頭，也散發著靜謐、沉穩的氣息
由於還要回到市中心
約莫下午3點前就要搭車返回了
先回飯店稍作休息後
晚餐則是到尼曼區人氣泰北咖哩麵報到
-Kao soy nimman
很難想像光是咖哩麵就有數種口味，有豬肉、牛肉、海鮮、軟殼蟹等，
湯的、乾的任君挑選
我們隨意選了款雞腿搭海鮮的湯咖哩麵、沙嗲、炸春捲、摩摩喳喳
晚餐吃飽後再回尼曼一號走走
夜晚在燈飾下更加有情調
在一樓選了間轉角的酒吧，為今晚畫下完美的句點吧~~
Chivit thamma da coffee house
地址: หมู่ที่ 2 179 Bannrongseartean Soi 3, Mueang Chiang Rai District, 57100泰國
營業時間:目前暫停營業
Kao soy nimman
地址: 22 Nimmana Haeminda Rd Lane 7, Tambon Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰國
營業時間:週一-週日 10:00-21:00
電話: +66 53 894 881
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