

前兩天跟豺狼一起到大甲鎮瀾宮參拜,剛好用餐時間到了豺狼說:

大甲在地朋友推薦了一家很好吃又平價的在地美食~特食豐原排骨酥麵

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特食 豐原排骨酥麵店家資訊

特食 豐原排骨酥麵

地址：台中市大甲區蔣公路213號

電話：04 2688 5473

營業時間：10:30–14:00；16:30–21:00（週二公休）

IG:https://www.instagram.com/explore/locations/180658815355071/

外送平台:https://www.foodpanda.com.tw/restaurant/me80/te-shi-feng-yuan-pai-gu-su-mian

特食 豐原排骨酥麵菜單點餐方式及用餐環境

特食豐原排骨酥麵目前除了內用外帶還有配合foodpanda外送喔~



一進門就可以看到牆上大大的菜單簡單明瞭,而且價格非常清楚標示



外帶內用點餐直接畫菜單送至櫃檯付款即可,

他們的支付方式也很多元街口.LINE PAY都有支援喔!



櫃檯的後方就是煮食備餐區域,可以看到保持得非常乾淨整齊一點油汙都沒有,我覺得吃得很放心安心喔!



餐具都放在殺菌烘碗機旁邊自取喔!另外上面還有調味料也可自取喔!

還可以看到麵食等食材還沒下鍋前都存放在冰櫃保存~很讚!



用餐環境簡單明亮乾淨,室內還有冷氣好適合怕熱的小幫手耶~

豺狼及小幫手食記分享及美食推薦

招牌排骨酥麵$95:這必點喔!排骨酥很多塊,入口即化的感覺,還有小幫手最愛的到芽菜,湯頭白胡椒的香氣我很喜歡,很建議可以先喝原味然後再加點烏醋跟辣油,喝起來更有層次,清香好喝,麵體Q彈不會太硬很好吃.



這辣油是店家自己炒製的很香,但辣度也是很有勁喔!建議可以慢慢添加喔!



紹興滷肉飯(大)$55:這也是必點啦!是偏肥的滷肉但是他肥而不膩，一口吃下超滿足,小幫手很喜歡他搭配的辣蘿蔔真的點睛之筆.



芋頭排骨酥湯$55:這個我覺得超級划算的,芋頭排骨酥湯裡面有整整2大塊芋頭,排骨酥的量也沒在客氣的,湯裡加了2顆蛤蜊提鮮超級好喝.



燙青菜你覺對猜不到這盤多少錢?前兩天小幫手買了兩把大概跟這盤一樣多是$90,老闆真的太佛心了這盤竟然只要$35,而且菜品質非常好很嫩超好吃.



哈哈~滷味大拼盤,我基本上是每樣都來點一份,他們的滷味我強烈建議,直接點一輪,非常入味軟嫩每樣都超級好吃.



豺狼跟小幫手給五顆星喔!

這真的是超級平價美食,價格跟份量絕對是台北市找不到的啦!而且我喜歡特食豐原排骨酥麵連廚房在煮食都能隨時保持得那麼乾淨,吃起來會很安心.

另外口味跟湯頭不會太油膩或過鹹很適合我的口味,加上小菜選擇超級多~~小幫手每次都喜歡少少麵各式各樣小菜~~吃的超級滿足.

很推薦有來大甲鎮瀾宮參拜的朋友一定要來吃看看!

特食 豐原排骨酥麵地址及交通資訊

特食 豐原排骨酥麵

地址：台中市大甲區蔣公路213號

電話：04 2688 5473

營業時間：10:30–14:00；16:30–21:00（週二公休）

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