論石間鍋物台中大里店 |營業至凌晨2點的台中宵夜火鍋！享受石頭火鍋的桌邊爆香+吃到飽小農野菜、冰淇淋，只要368元起！

最後更新時間 2024-10-08

論石間鍋物我想台中人都不陌生吧！尤其說到台中石頭火鍋，論石間就絕不要錯過了！論石間鍋物在台中有三間分店，這次來的是「論石間鍋物台中大里店」，就位在赤鬼大里店附近，是間營業至凌晨2點的台中宵夜火鍋店。論石間火鍋提供多種湯底，像是石頭火鍋、蒜頭蛤蜊、奶香麻辣都是店內招牌，再加上最受歡迎的小農野菜、冰淇淋、飲料吃到飽自助吧，不得不講說吃下來真的很有飽足感！

論石間鍋物台中大里店｜店家位置｜停車資訊

論石間鍋物台中大里店就位在中興路二段上，這邊靠近德芳南路的赤鬼牛排，來這吃台中個人小火鍋，停車還蠻方便的，店前可以停機車，開車的話走路走路3分鐘就有城市車旅大里停八站停車場，收費半小時$10元，很便宜耶～

台中大里火鍋推薦｜論石間鍋物

台中大里火鍋推薦「論石間鍋物」，一踏進到室內有走入時光隧道的感覺，裝潢很漂亮，是我喜歡的水泥質感～

說到台中宵夜火鍋，少不了論石間這間台中火鍋店，營業時間是從上午十一點半到凌晨兩點，中間完全沒有消息，假日正餐時段用餐人潮偏多，要去前還是建議先線上訂位哦～

台中大里論石間火鍋座位約可容納50人左右，和論石間國美店相比略小間，但我個人比較偏愛他們的裝潢和光線，室內採用大量的水泥質感+木頭裝潢，搭配明亮的室內燈，讓整個空間寬敞且更加細緻典雅！

座位以四人座為主，都是規劃有隱私性的半獨立包廂，對帶有小孩的我們來說比較不怕打擾到其他人，另外也有一個8人的小包廂，非常適合家庭聚會、朋友聚會，如果有需要建議訂位時事先告知哦～

論石間｜吃到飽自助吧

論石間火鍋主打小農野菜吃到飽，提供10幾種季節性蔬菜、香菇類，還有少許火鍋料等，整體都以自然食材為主，這點我還蠻喜歡的，而且他們補菜的速度蠻快的，不會讓大家等太久。

飲料吧的飲料選擇也不少，醬料也提供的很豐富，我個人蠻推薦選他們的特調辣醬，我不太會吃辣也吃得很過癮～

冰品種類也不少，而且市面上比較少見，蠻值得嚐鮮的～

論石間菜單

客滿時用餐90分鐘

內用酌收10%清潔費

共鍋需酌收共鍋費(100-120cm$88元、121-140cm$168元、141cm以上$268元)

自助區採無限暢飲，若剩餘過多每鍋酌收150元清潔費

店內不提供打包服務

論石間菜單要先選擇湯底、附餐，再選擇主食肉品或海鮮，也有雙人套餐系列，以及單點的肉品、海鮮、火鍋料、配料等，選擇品項還蠻豐富的。

論石間石頭火鍋推薦｜石間海陸雙人餐

我和彭把拔有選擇障礙，所以就選擇的海陸雙饗宴的，一次滿足我們兩個的需求，論石間海陸雙饗食材相當豐富，兩個人吃很有飽足感，非常適合情侶、家庭的火鍋雙人套餐！

爆炒石頭湯底｜香辣麻奶湯底

論石間算是台中石頭火鍋裡面還蠻受歡迎的，也是店內招牌湯底之一，桌邊直接蒜頭、洋蔥、蔥花拌炒，加入特調醬料、高湯，入口清甜爽口，真的是充滿鍋香的火鍋，加入青菜、海鮮去燉煮，整個湯頭更鮮甜哦！

香辣麻奶湯底很推薦不太會吃辣又想吃辣的朋友，湯底有濃厚的麻辣和牛奶的香氣，辣度我覺得介於微辣和小辣之間，喝起來很香很順口不會太死鹹，本身鍋底裡面還有兩塊凍豆腐，完美的吸飽湯汁超好吃，另外一入口瞬間爆汁，請小心下口哦XD

牛五花｜國產梅花豬｜去骨雞腿肉

海陸雙饗的肉盤有牛五花、國產梅花豬、去骨雞腿肉3種肉品，每盤的份量給的都很大方，讓愛吃肉的彭把拔超開心～

去骨雞腿肉處理得很乾淨，肉質顏色很漂亮，煮完後肉汁完全沒有流失，咬下去很軟嫩且帶有石頭火鍋湯頭的鮮甜滋味，直接吃就很涮嘴的，我更推薦佐特調辣醬，醬油、香菜、辣椒等搭配在一塊，更肉的香氣更飽滿～

牛五花肉片不會很薄，一半瘦肉和一半油脂，放入火鍋內涮個幾秒鐘，口感很有彈性和有牛油的香氣，吃起來不會很油膩。

梅花豬肉片油花分布均勻，不像五花肉帶有太多油脂，口感很有咬感且軟嫩，非常適合給小孩吃！

海鮮拼盤｜多利魚、鱸魚片、鯛魚片、蛤蜊、大透抽、帆立貝、天使紅蝦、大草蝦、白蝦

超值海鮮盤內容物超級澎湃，直接給一整條透抽，還有超大隻的天使紅蝦、草蝦，超級霸氣!!

每個海鮮都處理得很乾淨，給甯寶吃我也蠻放心的！

煮海鮮有專屬的勺子，不怕海鮮不怕海鮮撈不到在裡面煮太久！海鮮都很新鮮，蝦子和蛤蜊超飽滿又鮮甜，透抽也是很Q彈，還有鱸魚片超甜的，不怎麼愛吃魚肉的甯寶瞬間吃完一塊！

滷肉飯｜麻油麵線

滷肉飯真的很香，選用肥瘦均勻的豬絞肉，醬油香氣很足不會太死鹹，加上QQ米飯真的很下飯！

麻油麵線也很推薦可以點，有淡淡麻油蒜香，包覆在麵線上入口滑順香醇～

飯後來上幾球冰淇淋超滿足，我超愛泰國的椰奶冰淇淋、日本哈密瓜冰淇淋，味道不會太甜，吃起來很清爽，有去吃的你們記得試試這兩款少見口味哦～另外也有榴槤口味，只不過我們不敢吃ＸＤ

論石間評價

這間《論石間火鍋》是台中頗受歡迎的石頭火鍋店，也是不少年輕人的台中宵夜火鍋口袋名單，桌邊爆炒的石頭湯頭鮮甜，肉品和海鮮的份量給的很有誠意，而且還有小農野菜吃到飽，難怪在台中有三間分店，食量較大的人來這也能吃得很飽足，肉怕吃不夠也能加量升級，真的CP值蠻高的！

論石間鍋物台中大里店｜店家資訊

地址：台中市大里區中興路二段93-3號

電話：04-24838320

時間：11:30–02:00

論石間鍋物

論石間鍋物分店

論石間鍋物台中國美店

地址：台中市西區五權七街56號

電話：04-23787699

時間：11:30–15:00、17:30–22:00

論石間鍋物台中中科店

地址：台中市西屯區西屯路三段166-70號

電話：04-24613510

時間：11:30–15:00、17:30–22:00