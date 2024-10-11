在新竹縣新埔鎮，有條環山綿延6公里的九芎湖步道群，由九福、觀南和霽月三條步道組成，是非常受歡迎的健行路線。而九芎湖地區，最負盛名的餐廳莫過於【劉家莊燜雞】，是來走步道順帶必嚐的美食。我不愛登山，但為了吃，所以還是報名了這個九芎湖步道的行程XD。

來到的是新埔鎮照門里，我們的踏青預計只走「明池」到「鴛鴦池」這一小段距離。所謂的九芎湖，事實上並沒有湖，在客家話裡，「湖」、「窩」，意指山與山之間的凹陷處，寬廣者稱為「湖」，狹隘者稱為「窩」。照門里即包括了九芎湖、箭竹窩兩區，區內遍布的實際上是農業用水塘。

↓而之所以叫做「九芎湖」，是因清末客家先民見此地有大量九芎樹而名之。不過今天來，好像也沒見到太多九芎樹，反而台灣欒樹不少。

↓還有許多開著紅花的洋凌霄(硬骨凌霄)樹。

寧靜的非假日，幾乎所有的店家都沒營業。

↓明池，是這裡面積最大農塘之一。池畔則為金谷農場，種了不少落羽松。九福步道登山口就位於此處。

↓五路財神廟，廟口階梯超大的招財銅錢金幣，自然吸引遊客打卡。這裡則是霽月步道的入口處。

↓道路正中央保留一棵樹，大約是尊重自然的一番心意。

↓農園的柑橘樹，果實累累。

↓陳家農園的客家農產品攤位，立即吸引了所有人逗留採購，再次證明，出門就是會不自覺買買買買買！

↓不一時到了「鴛鴦池」，原是農業灌溉用池塘，因兩口池塘合一似鳥的形狀，故取名「鴛鴦池」。池水碧綠，望之舒心。

↓鴛鴦池沒有鴛鴦，有的是鵝與鴨。

觀南步道登山口，就在鴛鴦池畔，有人腳步好快，見到步道就這麼拾階而上，可憐的導遊，馬上追上去將人勸下來。

天氣超熱，才這麼短一段路就夠人流汗了，吃飯時間到。

↓劉家莊燜雞，由九芎湖里長經營，門口就規畫有停車位，但假日人多時則可停在鄰近收費停車場。

↓以柴火燜烤出的雞隻外皮焦脆、內層肉甜汁鮮聞名，門口即見大落大落堆積的木材。另一側，就是烤雞的地方。

↓來了，燜雞秀，特製大鐵箱，外圍用木柴燃燒，藉由熱力燜烤。現場伴隨著柴火嗶剝，發出的火光和煙霧，氣氛熱烈啊！

↓工作人員見有人拍照，很大方地叉隻雞出來給拍。

↓雞在滴汁！

進餐廳裡，隨即上菜，多半客家菜色。大家真的都餓了，盤盤菜上桌，幾乎是頃刻盤底朝天！出來玩無數次，這一次真的見識到瘋狂大搶菜是什麼樣的景象了！

↓酸菜的滋味很不錯。

↓酥皮豆腐捲。

↓裡頭的豆腐很嫩，咬的時候要小心燙口。是今天菜色裡我比較喜歡的一道。

↓來了，燜雞壓軸登場，香氣四溢。

↓死得好慘啊，屁股還插著一把刀。

↓附上棉布和塑膠手套，讓客人自行將雞隻拆解。

↓雞腹內塞了蔥段、韭菜和大蒜。

雞皮其實沒有想像中酥脆，雞肉偏紮實，濕潤多汁。雖用柴燒，但因隔著鐵箱，淡淡煙熏味恰到好處。是好吃的，但或許期望過高，只覺得還好。

單點750元，店家掛保證2公斤以上的雞隻，或許三、五親友分食比較恰當，十個人，一個人只能吃到一點點，等於嚐個鮮，超不過癮。

↓哈哈，雞頭就罷了，為什麼雞脖子沒人要呢？

這樣一桌應該是價值3200，還有許多單點菜色可供選擇，來之前最好先訂位。

終於吃到劉家莊燜雞，完成了遊九芎湖區的儀式。喜歡登山健行的朋友，可以來挑戰6公里的步道，不論從哪個登山口起始，最後都可以繞回劉家莊享用燜雞。

【劉家莊燜雞】(FB)

地址：新竹縣新埔鎮照門里九芎湖六鄰16之2號

電話：(03)589-0709

營業時間：星期一至五11:00-18:30，星期六、日9:00-18:30，星期三店休。

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