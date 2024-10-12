「Mo-Mo-Paradis」是2003年從日本引進的壽喜燒專賣店，採用日本道地東京都的醬油特色搭配新鮮蔬菜和嚴選肉品來組合成壽喜燒的美味，肉品甚至還有提供來自澳洲M8~9的和牛，部位是「三叉肉」和「前腿心」，肉質紮實細緻油花均勻卻不會感覺到過度的油膩。而壽喜燒也是台灣人滿喜歡吃的一道料理，可以大口吃肉外還不用太多的調味，日本的醬油就能有效把肉品的香氣都提升出來，也讓這樣的美食一年四季都有滿滿的人潮。

餐廳資訊

從捷運 台大醫院站 1號出口步行分鐘，或是捷運 西門站 4號出口步行7分鐘就能抵達，其實店面的位置剛好就在四個捷運站 紅線 「台北車站」、「台大醫院站」和 綠線 「西門站」、「小南門站」中間，台大醫院和西門是稍微近一點點

餐廳環境

餐廳的位置在大樓的二樓裡，沿著樓梯走上來就能看到「Mo-Mo-Paradis」的招牌

門口進來旁邊有一排的等候區，不過空間不大走道只能容納一個人走過

往裡面看就是櫃台和用餐區，整個室內的風格都是採用木頭文裡設計，打造日本傳統的用餐氛圍

櫃台的對面有所有蔬菜的模型，也是讓顧客了解當天使用的食材種類有哪些，全部都是無限量供應

雖然等候區還有櫃台的區域都滿狹小的，但裡面的用餐區非常寬敞走道也有保留出來，盡可能容納最多的顧客之餘還能讓大家有舒適的用餐空間

從門口走進來的右手邊一整排是飲料區，從茶類、冰沙到常見的氣泡飲品都有，如果想喝熱飲也有咖啡機和熱麥茶可以使用

菜單

菜單一開始要先選鍋底，其中「和牛饗宴」的鴛鴦鍋需要兩人同行以上才能點，主要也是避免食材浪費讓大家盡量以吃的完為主

如果沒有要吃到和牛也有一般價位可以選，讓大家的選擇比較多樣化

菜單中會介紹每一款肉品的來源，都保所有食材的品質都是穩定可以安心享用

新鮮的蔬菜車服務人員會不時推過來詢問是否需要，記得都是以吃的完的量為主避免食材浪費

前面的鍋底、肉品還有小菜都是先用手機掃描QR-Code來點，後續加點也是用手機就可以，只有蔬菜的部分是現場跟推著蔬菜車的服務人員拿

餐點介紹

第一輪餐點點完後會先提供醬料和生雞蛋

點壽喜燒可以先把洋蔥等相關蔬菜香放進去，可以讓湯底吃起來更加清爽外還多一份蔬菜的香氣

首先上來的是「美國上選牛胸肉」和「澳洲低脂牛肩胛肉」，後面的蔬菜服務人員完全不手軟只點幾樣就直接把盤子裝到滿出來

等湯底滾之後就能把食材放入，接著開始涮肉片，因為肉的品質都不錯基本上涮個幾次就能熟透

壽喜燒的精隨在於沾生蛋一起吃，簡單把生蛋攪拌均勻就能開始享用，雞蛋本身非常新鮮攪拌的過程滑順也不會有腥味

點和牛饗宴還有「炙燒和牛握壽司」可以吃，一樣都是包含在吃到飽裡面

上面的和牛炙燒過後還有一點粉嫩粉嫩的感覺，吃起來軟嫩多汁油脂豐富輕輕一咬就能咬斷，下面的米飯滿小一團的，主要是讓顧客體驗和牛的美味不會被米飯占掉太多的食量

套餐裡面有「泡菜豚肉豆乳冷麵」可以點，如果怕吃不完可以跳過不會強迫必點，不過份量小小一碗分著吃可以一起品嚐看看味道，吃起來麵條Q彈醬料清爽中帶點辣非常開胃

接著是重頭戲和牛系列分別是「美國Prime自然牛」、「澳洲和牛M8~9前腿心」和「澳洲和牛M8~9三叉肉」，每一片油花都非常漂亮肉質顏色鮮豔

第一款是「美國Prime自然牛」，主要油花都集中在中間一條，Prime等級的肉大多都是選用42個月左右的年輕牛吃起來更軟嫩

第二款是「澳洲和牛M8~9三叉肉」，部分在牛後腿的地方肌肉群比較多，吃起來口感滿紮實的

第三款是「澳洲和牛M8~9前腿心」，筋的部分比後腿再多一點吃起來更有嚼勁

稍微涮一下後就可以起鍋，想吃熟一點可以等肉質都變色後再起來，不過建議不要煮太久反而會偏硬

起鍋後直接沾滿蛋液吃，入口時先是滿滿的滑順蛋香味，咀嚼後和牛的肉質彈牙香氣濃郁，個人喜歡筋稍微多一點點這樣咬勁更好更能感受到肉質的香味

只能說第一輪來的肉馬上就被吃光，和牛的肉質真的非常吸引人沾有蛋液也比較不會有油膩感，另外每次點餐最多一次點八盤肉避免點過多吃不完，如果食量比較大就分開慢慢點就可以

吃完牛肉來吃吃看「雞胸肉」，粉嫩粉嫩的色澤非常誘人

雞胸肉吃起來非常紮實但又不會乾柴，煮的時候可以用筷子戳幾個洞讓湯汁更能被吸附，這樣吃起來除了雞肉本身的味道外還會有湯頭的香味

吃完肉後再點一次菜，不過服務人員是不是覺得我們蔬菜攝取過少，這個量完全沒有在客氣的XD，跟肉交替吃可以減輕油膩感又能補充纖維質

鴛鴦鍋火鍋的湯頭選的是「蕃茄鮮蔬鍋」，裡面有蕃茄的切片煮滾後也可以拿起來吃，重點是多汁又鮮甜還有滿滿蔬菜的甜味在裡面

豆腐是火鍋中常常出現的配料之一，不過再沾點蛋液吃口感更好，除了豆腐本身的嫩度外，蛋液包裹住吃起來更加順口

吃飽後接著會上甜點一共有三種可以選，我們選的是「手工莓汁鮮奶酪」和「抹茶慕斯蜜豆脆片」

第一個是「抹茶慕斯蜜豆脆片」，抹茶濃郁帶點微微的澀味加上蜜豆的甜味交織起來剛剛好，脆片除了香氣外還能增加口感，從綿密到脆口都能同時感受到

第二個是「手工莓汁鮮奶酪」，在鮮奶酪上淋上紅色的莓汁非常漂亮

莓汁帶點酸味跟鮮奶酪的甜味恰到好處，口感香濃滑順也非常有解膩的效果

結語

壽喜燒是我從學生開始就滿喜歡吃的一種料理，除了可以大口吃肉外因為是用醬汁煮的關係也比較不會感覺太油膩(單純個人感受啊~)，不過以往吃的都是只有壽喜燒一種選擇肉品也還沒有和牛等級的，這次不只鴛鴦鍋另一邊可以煮蔬菜湯補充纖維質外還有澳洲和牛可以品嚐，也是我第一次吃到澳洲M8~9左右的和牛，吃起來紮實以及帶有咬勁的口感非常過癮，香濃的肉汁也讓人一口接一口吃不停，除了努力之餘犒賞自己一下也適合三五好友聚餐來吃。