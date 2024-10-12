為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 拳頭大一個就有飽足感，當地必吃中必吃的高CP值銅板美食　／曾記餡餅／頭份必吃／餡餅推薦

拳頭大一個就有飽足感，當地必吃中必吃的高CP值銅板美食　／曾記餡餅／頭份必吃／餡餅推薦

阿發的簡單幸福 人氣：43
share
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：979篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

曾記饀餅(曾記餡餅)
phone0919-825-562
place苗栗縣頭份市中央路轉八德一路（7-11後方）
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

曾記餡餅all.jpg
常看我食記的朋友應該都知道，我頗常帶老婆回苗栗頭份娘家，之前幾乎每個月會回去一次。能讓我願意跑那麼勤快的原因，一是帶老婆回去探望日漸年邁的父母；二是在頭份，有不少平價又非常好吃的小吃美食，深受我們的喜愛。
不過近幾年，因假日常需載兒子去打桌球，回娘家的次數銳減。前幾天國慶假日，趁兒子不用練球，帶回老婆回娘家一趟。中午想起了這攤，我們覺得在頭份，可說是必吃中的必吃，高CP值、高人氣的銅板美食「曾記餡餅」。打了通電話過去，詢問它下午是否會營業，當店家說會營業，我們一家四口聽到可是開心得很，馬上訂了12個餡餅，看什磨時候可過去拿~
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~

曾記餡餅01-排隊人潮.jpg
▲排隊人潮
曾記餡餅的攤子是一部小發財車，
本來是在中央路和八德二路交叉口的7-11前（中央路上），
約二十年前，
改換到了7-11旁（八德二路上）。

曾記餡餅02-店攤外觀.jpg
▲店攤外觀
別以照片上才6~7位客人排隊，
那來的超級人氣?!
這是下午１點多才剛開始營業，
且有不少人已先打電話來訂購，
另有不少人，
通常會一次買10個以上的，
再晚一點來，
可是會等到天荒地老！

曾記餡餅03-價目表.jpg
▲價目表
紅豆餡餅25元、高麗菜餡餅40元、豬肉高麗菜餡餅45元、牛肉高麗菜餡餅50元。
印象中，
我們是從牛肉餡餅一個30元時開始吃的，
應該是20年前的事了。
這些年來，
牛肉餡餅已漲到一個50元，
但相較當前的物價，
以及這的大小與真材實料，
我們還是覺得便宜。

曾記餡餅04-現包.jpg
▲餡餅現包現炸

曾記餡餅05-煎炸.jpg
▲油炸中的餡餅
把白色的麵糊餅皮，
漸漸炸得十分金黃酥香。
與其說是煎餡餅，
倒像是炸餡餅。
而餡餅外觀也不同於一般的圓扁狀，
這是整粒圓滾滾的。

曾記餡餅06-瀝油.jpg
▲炸好瀝油中的餡餅

曾記餡餅07-紅豆餡餅.jpg
▲紅豆餡餅
外觀與其它三種口味不同，
厚扁狀。

曾記餡餅08-紅豆餡餅剖面.jpg
▲紅豆餡餅剖面
皮酥Q有嚼勁，
紅豆餡吃起來很綿。

曾記餡餅09-餡餅外觀.jpg
▲餡餅外觀
金黃酥香圓滾飽滿，
每個個頭，
可是不輸一般成人拳頭的大小。

曾記餡餅10-真材實料.jpg
▲牛肉餡餅（剖面）
看得出真材實料且札實飽滿。
阿發還沒有吃過，
有其他銅板價的餡餅，
像這裡的個頭像這樣大，
且內餡的絞肉份量又這麼多的。

曾記餡餅11-牛肉餡餅剖面.jpg
▲牛肉餡餅
一口咬下肉汁滿溢，
油脂香十足，
餡餅皮十分酥Q
剛炸好的餡餅，
可是要小心燙口。

曾記餡餅12-剖開加韭菜醬.jpg
▲剖開+韭菜醬+
約二十年前，
小姨子跟我們說才知，
有個當地人才知的最美味吃法，
需請店家將炸好的餡餅切開一半，
再將特製的韭菜醬加入，
再加辣更讚！
＃這種吃法需另請店家處理，沒有先說，只會附醬油包和辣椒包

曾記餡餅13-韭菜醬.jpg
▲攤家自製，滿滿韭菜的韭菜醬
很多道地的客家小吃，
都少不了客家韭菜醬～

曾記餡餅14-餡餅加醬.jpg
▲牛肉高麗菜餡餅
餡餅加入韭菜醬與辣醬後，
扳開的模樣。
不僅模樣令人垂涎，
也讓餡餅更加好吃，
吃起來很過癮。

曾記餡餅15-剖面.jpg
▲豬肉高麗菜餡餅
加入韭菜醬辣醬後的剖面。
豬肉餡看起來是不是又多又鮮美呢?!

『曾記餡餅』的外觀，
每個個頭可不輸一般成人的拳頭大小，
和一般常吃到，
那圓扁狀的北平餡餅還真不同。
口感上，
餅皮非常酥香外，
吃起來又Q又有嚼勁。
另，
原本以為餅皮會很油，
但卻比想像的好上許多，
這表示攤家炸的火候，
拿捏的很不錯。

一口咬下，
高麗菜又多又甜，
肉餡也是份量十足，
肉汁滿溢、油脂香十足。
〝超值〞感及美味度，
可不是一般攤家餡餅可以比擬！
但剛炸好的餡餅，
可是要小心燙口。

不少客人們，
和我們想的一樣，
覺得餡餅實在很高CP值又美味，
但購買時，
往往要排隊等候不少時間，
所以即使自家人口不多，
也要一口氣買上20~30個。
吃不完的就冰起來，
分幾餐吃，
或是像我們，
拿來當隔天全家的早餐～

曾記餡餅16-名片.jpg
▲名片
【營業時間】13001900（售完就收）；週日店休
【地　　址】苗栗縣頭份市八德一路2547-11後方

【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。必訪景點&超值美食&古早味小吃不漏接~

【延伸閱讀】

苗栗縣頭份﹞喬義思窯烤手作廚房　大戰斧豬排、炙烤長豬肋、金黃酥嫩烤全雞、全蝦Pizza...等，超過百品項、環境優、好吃平價的人氣窯烤手作廚房

苗栗縣頭份﹞偷吃豆花　街巷裡老宅中，青年返鄉的人氣手工鹽滷豆花文青小店

苗栗縣頭份﹞永安街豬雜麵　比臉還大碗且多到要滿出來，竟只要70元！隱藏非鬧區的寧靜巷弄中，在地人才知的高CP值豬雜麵

苗栗縣頭份﹞美美早點　在地才知老字號，傳統手工人氣古早味方型韭菜盒

苗栗縣頭份﹞羅家煎包　飄香四十年，黃昏市場裡讓離鄉遊子們難忘的家鄉美味

苗栗縣頭份﹞平陽冰店()　一甲子傳統工法製作的古早味枝仔冰，融入當季新鮮水果，沁涼消暑又天然營養的滋味

苗栗縣頭份﹞鮮肉湯包　在地人激推，皮薄嫩、肉鮮美、汁多濃、個頭碩大，上頭蔥花自己隨意灑的美味湯包

苗栗縣頭份﹞巧美秋脆皮紅豆餅之家　十元銅板價，二十年獨特風味、口感出眾的玉米奶油與巧克力脆皮紅豆餅

苗栗縣頭份﹞來來早點　出油出汁又飽滿的美味鍋貼

苗栗縣銅鑼﹞杭菊芋頭節　十一月雪、繽紛波斯菊花海、金黃太陽麻花海、火車、藍天、白雲及青山同框的田野美景

苗栗縣通霄﹞楓樹里蒜香藤花海　隱藏在丘陵裡農路中，近在身旁，雙側且夢幻的紫色花海瀑布步道

苗栗縣公館﹞秀菊小吃坊　傳承祖母手藝經濟實惠客家菜名店，美味小魚乾無限招待

 

 

 

 

曾記餡餅、牛肉餡餅、豬肉餡餅、紅豆餡餅、高麗菜餡餅、頭份必吃、頭份銅板美食、頭份排隊美食、餡餅推薦

 

 

 

文章標籤
曾記餡餅 牛肉餡餅 豬肉餡餅 紅豆餡餅 高麗菜餡餅 頭份必吃 頭份銅板美食 頭份排隊美食 餡餅推薦
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

居酒屋等級醬料燒烤，肉控一次滿足的高CP值三拼
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up