常看我食記的朋友應該都知道，我頗常帶老婆回苗栗頭份娘家，之前幾乎每個月會回去一次。能讓我願意跑那麼勤快的原因，一是帶老婆回去探望日漸年邁的父母；二是在頭份，有不少平價又非常好吃的小吃美食，深受我們的喜愛。
不過近幾年，因假日常需載兒子去打桌球，回娘家的次數銳減。前幾天國慶假日，趁兒子不用練球，帶回老婆回娘家一趟。中午想起了這攤，我們覺得在頭份，可說是必吃中的必吃，高CP值、高人氣的銅板美食「曾記餡餅」。打了通電話過去，詢問它下午是否會營業，當店家說會營業，我們一家四口聽到可是開心得很，馬上訂了12個餡餅，看什磨時候可過去拿~
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▲排隊人潮
曾記餡餅的攤子是一部小發財車，
本來是在中央路和八德二路交叉口的7-11前（中央路上），
約二十年前，
改換到了7-11旁（八德二路上）。
▲店攤外觀
別以照片上才6~7位客人排隊，
那來的超級人氣?!
這是下午１點多才剛開始營業，
且有不少人已先打電話來訂購，
另有不少人，
通常會一次買10個以上的，
再晚一點來，
可是會等到天荒地老！
▲價目表
紅豆餡餅25元、高麗菜餡餅40元、豬肉高麗菜餡餅45元、牛肉高麗菜餡餅50元。
印象中，
我們是從牛肉餡餅一個30元時開始吃的，
應該是20年前的事了。
這些年來，
牛肉餡餅已漲到一個50元，
但相較當前的物價，
以及這的大小與真材實料，
我們還是覺得便宜。
▲油炸中的餡餅
把白色的麵糊餅皮，
漸漸炸得十分金黃酥香。
與其說是煎餡餅，
倒像是炸餡餅。
而餡餅外觀也不同於一般的圓扁狀，
這是整粒圓滾滾的。
▲餡餅外觀
金黃酥香圓滾飽滿，
每個個頭，
可是不輸一般成人拳頭的大小。
▲牛肉餡餅（剖面）
看得出真材實料且札實飽滿。
阿發還沒有吃過，
有其他銅板價的餡餅，
像這裡的個頭像這樣大，
且內餡的絞肉份量又這麼多的。
▲牛肉餡餅
一口咬下肉汁滿溢，
油脂香十足，
餡餅皮十分酥Q。
剛炸好的餡餅，
可是要小心燙口。
▲剖開+韭菜醬+辣
約二十年前，
小姨子跟我們說才知，
有個當地人才知的最美味吃法，
需請店家將炸好的餡餅切開一半，
再將特製的韭菜醬加入，
再加辣更讚！
＃這種吃法需另請店家處理，沒有先說，只會附醬油包和辣椒包
▲攤家自製，滿滿韭菜的韭菜醬
很多道地的客家小吃，
都少不了客家韭菜醬～
▲牛肉高麗菜餡餅
餡餅加入韭菜醬與辣醬後，
扳開的模樣。
不僅模樣令人垂涎，
也讓餡餅更加好吃，
吃起來很過癮。
▲豬肉高麗菜餡餅
加入韭菜醬辣醬後的剖面。
豬肉餡看起來是不是又多又鮮美呢?!
『曾記餡餅』的外觀，
每個個頭可不輸一般成人的拳頭大小，
和一般常吃到，
那圓扁狀的北平餡餅還真不同。
口感上，
餅皮非常酥香外，
吃起來又Q又有嚼勁。
另，
原本以為餅皮會很油，
但卻比想像的好上許多，
這表示攤家炸的火候，
拿捏的很不錯。
一口咬下，
高麗菜又多又甜，
肉餡也是份量十足，
肉汁滿溢、油脂香十足。
〝超值〞感及美味度，
可不是一般攤家餡餅可以比擬！
但剛炸好的餡餅，
可是要小心燙口。
不少客人們，
和我們想的一樣，
覺得餡餅實在很高CP值又美味，
但購買時，
往往要排隊等候不少時間，
所以即使自家人口不多，
也要一口氣買上20~30個。
吃不完的就冰起來，
分幾餐吃，
或是像我們，
拿來當隔天全家的早餐～
▲名片
【營業時間】13：00～19：00（售完就收）；週日店休
【地 址】苗栗縣頭份市八德一路254號7-11後方
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