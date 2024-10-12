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美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

peixunlan 人氣：23
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窩客好文

peixunlan

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

I'M PASTA光華店
place台北市中正區八德路一段82巷9弄7號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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週末愉快 

今天午餐吃什麼呢❓❓假日吃飯是件麻煩事
 

其實，阿肥還蠻挑食，平常上班可以很隨便，但假日就不行了

感謝 光頭哥總是絞盡腦汁，幫忙搜尋吃的

今天來到 I'm PASTA 光華店google評價有可是有⭐️⭐️⭐️⭐️呢（光頭哥很愛看評價。）？義大利麵跟焗烤，阿肥也很愛，只是礙於現在之努力做體控，所以都不太敢吃。

聽說這間I'm PASTA 光華店很厲害除了種類眾多之外，用餐時段總是滿滿人潮，我每次去 #銀記，經過時，外面總是一堆人在排隊，隔壁沒幾間還有一家 #嵐迪。

今天總於看到外面排隊人潮不多，想說來去問問看，有沒有機會品嚐，詢問後櫃檯服務人員說大約五分鐘，歐耶👍這時間很可以

美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

I'm PASTA 光華店

地址：台北市中正區八德路一段82巷9弄7號

店休：每週一、二

          週三～週日：11:00-15:00，17:30-20:30

電話：02 2395 6767

美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

光頭哥先去詢問有沒有位置，還好只需等候五分鐘，其實裡面是客滿的.......

聽說，這家店是北科大首選前10名店家，也已開業很多年了，可能是因為也鄰近學校，價格上也不貴

美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

I'm PASTA 光華店看看這品項，多道讓我有選擇障礙........光是 #義大利麵種類就超過20種，連 #焗白菜都有。

打拋豬義大利麵，很難想像的口感，雖然很想嘗試，但因為第一次造訪，我還是先來個基本盤，看看雷不雷啊‼️

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店內裝潢整體牆面都用紅色，店內坪數不大，桌與桌間的距離很小，走道也很小，光是鋼鐵人大概就佔了四人桌吧美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

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ㄨ牆面上掛著偏美式的照片，燈光不會讓人覺得太昏暗，因為大家距離都很近，所以，感覺還蠻吵雜的。

美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

因為是初訪，加上我個人不愛青醬、奶油、番茄醬，所以點了 #橄欖油蒜味辣味麵，哪個蒜片真的炸得很好，口感像極了杏仁片。

辣椒味道十足，但對於愛吃辣的我，辣度只有一根🌶️的辣度，不知道能不能調整辣度，如果可以的話，在辣一點會更好吃。

美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

光頭哥很愛青醬，這次點 #松子青醬蛤蜊麵，這一道，就很普通，沒什麼味道，不愛吃調味料的我，都覺得真的沒味道，蛤蜊也沒有鮮甜味。所以，讓光頭哥有點傻眼美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

小點的部分，我們本來要點 #佛卡夏，不知道是不是賣光了，還是當天沒準備，因為我們是中午去的，店家是說賣完了，哪就選擇光頭哥最愛的 #脆薯

這脆薯，熱騰騰又酥脆，可能也因為是用餐時間去的，所以每一份都是剛炸好。

美食 今天推薦 義大利麵 I'm PASTA 光華店

後續我們又加點了一份 #奶油蔬菜焗烤，這焗烤就真的深得我心，我們吃過很多家鄰近校區的義大利麵店，通常給的起司很少噗滿滿的，

I'm PASTA 光華店真的給了滿滿的會拉斯的起司，這道應該是焗烤飯，真的是熱騰騰的上桌。

今天的餐點最滿意的就是，#橄欖油蒜味辣味麵  #脆薯  #奶油蔬菜焗烤

整體來說，今天除了青醬外讓光頭哥傷心了，少了佛卡夏之外，另為三道餐點口味都很不錯。

畢竟是北科大首選前10名，我會在二訪，嘗試不同其他口味的義大利麵。

畢竟在一級戰區內，隔沒幾家店也還有一家 #嵐迪義大利麵，我相信這次可能只是我們沒有完全點對餐點。

但餐後讓人感到貼心的是，結帳時，服務人員會溫馨詢問，今天有吃飽嗎❓❓

說真的，我個人很吃這套ㄝ，因為不論真心與否，聽起來總是令人感到舒服。

這次用餐我會給⭐️⭐️⭐️⭐️，本來想給4.5顆⭐️，但因為沒吃到 #佛卡夏及#松子青醬蛤蜊麵味道不足，扣了0.5顆星。

 

文章標籤
I'M PASTA 光華店 義大利麵 焗烤 肉醬麵 佛卡夏 冰火菠蘿 燉飯 干貝焗白菜 凱薩沙拉 蜂蜜芥末沙拉 牛肉捲 雞肉捲 起司香菇豆腐焗玉米 炸脆薯 套餐紅茶加價升級
創作者介紹
創作者 我不胖，只是肥 的頭像
我不胖，只是肥

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義大利麵 凱薩沙拉 焗烤飯 佛卡夏 more
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