省去了繁瑣習俗的結婚登記，滿足不了女孩們夢寐以求、穿上一襲美美的婚紗、在親友祝福下的浪漫婚禮。

▼在新竹，許多場地很美的飯店和婚宴會館都位於交通不便的郊區，〝伊薇儷 婚宴會館〞雖然在香山，但是靠近茄苳交流道，開車或搭乘大眾交通工具前往都非常便利。

在新竹車站或三姓橋車站轉搭綠線公車，終點站下車後，隔壁就是《伊薇儷》了。

▲歐洲宮廷風格的純白色建築體，搭配上金黃色裝飾邊，光是外觀就讓人彷彿置身異國般，也太美了吧！

內部裝潢同樣令人驚艷，挑高12米的無柱大廳，搭配璀璨水晶吊燈，營造出奢華又大氣的宴會氛圍。

▲四間不同風格的宴會廳，能滿足不同規模的婚宴需求，無論是親朋好友齊聚一堂的盛大婚宴，還是溫馨小型的家庭聚餐都非常適合。

《伊薇儷》有專業的婚禮企劃團隊，舉凡婚宴流程、主持人、燈光音響、桌花佈置、二次進場小禮物、喜糖、主題背板等，都是可以依照新人的需求客製化打造。

更棒的是，席開滿額即附贈全套的婚禮企劃，這CP值簡直爆表！

▲▼企劃內容還包含了紅酒招待、新人席前套餐、新秘及婚攝貼心餐點、宴席間果汁暢飲、香檳酒儀式等，共有11800元、13800元、16800元、19800元+10%的價位選擇。

這四種價位的主要差異在於菜色內容，13800元以上(含)除了有自助吧點心、每桌紅酒招待升級為兩瓶，菜色也更加精緻多樣。

今天就讓我們先來品嚐看看，最受新人歡迎的11800元+10%價位會推出什麼樣的菜色吧！

▼第一道上桌的花好月團圓，是喜宴上非常常見的餐前甜點，灑上花生粉和葡萄乾的炸湯圓不只好吃，更寓意「圓滿」和「早生貴子」的好意涵。

花好月團圓

▼接下來的這道龍蝦/和風/土雞也是很經典的冷盤料理，分別有淋上美乃滋的龍蝦肉沙拉、肉質鮮嫩的土雞肉、以及豐富的花枝總匯沙拉。

新鮮的花枝肉口感彈牙，鋪在種類豐富的蔬食沙拉上，佐以清爽的和風醬，一入口便是滿滿的鮮美滋味。

龍蝦/和風/土雞

▼嚴選多種珍貴食材，慢火燉煮而成的魚翅佛跳牆，湯頭濃郁、層次豐富，是喜宴上的經典菜色之一。

除了蘊含著吉祥和豐富的祝福，更能提昇整個宴席的檔次，讓賓客們能夠感受到主人家的用心與款待。

魚翅佛跳牆

御燒鮮鮑魚

▲《伊薇儷》一反冷盤的料理方式，將新鮮鮑魚和花枝、多種蔬食一同烹調，充分展現其鮮美彈牙的原味。

▼米糕不只有步步高升的意味，糯米的黏性就像夫妻之間的感情，如膠似漆、緊密相連。

鮮蝦喜米糕

▲碩大的水煮大蝦圍繞著軟糯香的米糕，份量十足，讓人看了就食指大動。

主廚精心烹製的每一道菜品，不僅色香味俱全，更蘊含著美好的祝福，誰說在高級飯店或婚宴會館用餐就一定會餓肚子？

▼象徵著新人婚後生活富足美滿、年年有餘的清蒸龍虎斑，肉質細嫩、入口即化，搭配簡單的烹調方式就能將魚的鮮美發揮得淋漓盡致。

這道菜不僅美味，更承載了長輩對新人的祝福。

清蒸龍虎斑

人蔘燉全雞

▲金黃色的湯汁中飄散著淡淡的人蔘香氣，全雞雞湯是傳統婚宴上不可或缺的一道菜，象徵著新人從此「成家立業」、「事業有成」。

雞肉燉得軟爛入味，搭配濃郁的湯頭，喝完全身都跟著暖和起來了。

醬汁燒肉排

一咬就可以輕鬆脫骨的醬汁燒肉排肉質鮮嫩，每一口都能吃到肉汁的鮮甜和醬料的香醇，搭配清爽的翠綠蔬菜，一上桌就讓人食指大動。。

傳統喜宴總是少不了大魚大肉，而《伊薇儷》的菜色不僅美味，更搭配了豐富的新鮮蔬菜，色香味俱全的同時還能兼顧營養均衡。

干貝酥時蔬

最後，當然少不了水果盤和甜點的畫龍點睛。

從前菜到甜點，《伊薇儷》推出的每一道料理都精心設計，無論是婚禮、公司尾牙、活動聚餐或是家宴都很體面。

可別小看滿額贈送的婚禮企劃，婚禮當天的場地佈置、流程安排、到氣氛營造，每個細節都是經過精心策劃，無不展現伊薇儷團隊的專業與用心。

尤其是他們家的喜宴菜色，真的太對我的胃口了，不像其他高級婚宴只求擺盤，完全不顧味道好不好吃。

一生一次的婚禮，交給《伊薇儷》真的是太超值了！

伊薇儷 婚宴會館

營業時間：10:00～21:00

電話：03 518 2899

地址：新竹市香山區五福路二段761巷61號

官網：www.evelywedding.com.tw