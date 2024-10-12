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【浪漫歐風婚禮在新竹】伊薇儷婚宴會館：打造夢幻婚禮的最佳選擇，交通便利、場地奢華、服務專業，桌數滿額享免費婚禮企劃！

黃嘉慧 人氣：25
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黃嘉慧

發表篇數：31篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

伊薇儷婚宴會館
phone03-5183999
place新竹市香山區五福路二段761巷61號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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省去了繁瑣習俗的結婚登記，滿足不了女孩們夢寐以求、穿上一襲美美的婚紗、在親友祝福下的浪漫婚禮。

在新竹，許多場地很美的飯店和婚宴會館都位於交通不便的郊區，〝伊薇儷 婚宴會館雖然在香山，但是靠近茄苳交流道，開車或搭乘大眾交通工具前往都非常便利。

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在新竹車站或三姓橋車站轉搭綠線公車，終點站下車後，隔壁就是《伊薇儷》了。

歐洲宮廷風格的純白色建築體，搭配上金黃色裝飾邊，光是外觀就讓人彷彿置身異國般，也太美了吧！

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內部裝潢同樣令人驚艷，挑高12米的無柱大廳，搭配璀璨水晶吊燈，營造出奢華又大氣的宴會氛圍。

四間不同風格的宴會廳，能滿足不同規模的婚宴需求，無論是親朋好友齊聚一堂的盛大婚宴，還是溫馨小型的家庭聚餐都非常適合。

 

新竹專業婚禮企劃團隊｜滿額提供免費專案服務

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《伊薇儷》有專業的婚禮企劃團隊，舉凡婚宴流程主持人燈光音響桌花佈置二次進場小禮物喜糖主題背板等，都是可以依照新人的需求客製化打造。

更棒的是，席開滿額即附贈全套的婚禮企劃，這CP值簡直爆表！

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▲▼企劃內容還包含了紅酒招待新人席前套餐新秘及婚攝貼心餐點宴席間果汁暢飲香檳酒儀式等，共有11800元、13800元、16800元、19800元+10%的價位選擇。

這四種價位的主要差異在於菜色內容，13800元以上(含)除了有自助吧點心、每桌紅酒招待升級為兩瓶，菜色也更加精緻多樣。

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婚宴菜色開箱｜11800元+10%專案

今天就讓我們先來品嚐看看，最受新人歡迎的11800元+10%價位會推出什麼樣的菜色吧！

第一道上桌的花好月團圓，是喜宴上非常常見的餐前甜點，灑上花生粉和葡萄乾的炸湯圓不只好吃，更寓意「圓滿」和「早生貴子」的好意涵。

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花好月團圓

接下來的這道龍蝦/和風/土雞也是很經典的冷盤料理，分別有淋上美乃滋的龍蝦肉沙拉、肉質鮮嫩的土雞肉、以及豐富的花枝總匯沙拉。

新鮮的花枝肉口感彈牙，鋪在種類豐富的蔬食沙拉上，佐以清爽的和風醬，一入口便是滿滿的鮮美滋味。 

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龍蝦/和風/土雞

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嚴選多種珍貴食材，慢火燉煮而成的魚翅佛跳牆，湯頭濃郁、層次豐富，是喜宴上的經典菜色之一。

除了蘊含著吉祥和豐富的祝福，更能提昇整個宴席的檔次，讓賓客們能夠感受到主人家的用心與款待。

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魚翅佛跳牆

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御燒鮮鮑魚

《伊薇儷》一反冷盤的料理方式，將新鮮鮑魚和花枝、多種蔬食一同烹調，充分展現其鮮美彈牙的原味。

米糕不只有步步高升的意味，糯米的黏性就像夫妻之間的感情，如膠似漆、緊密相連。

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鮮蝦喜米糕

碩大的水煮大蝦圍繞著軟糯香的米糕，份量十足，讓人看了就食指大動。

主廚精心烹製的每一道菜品，不僅色香味俱全，更蘊含著美好的祝福，誰說在高級飯店或婚宴會館用餐就一定會餓肚子？

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象徵著新人婚後生活富足美滿、年年有餘的清蒸龍虎斑，肉質細嫩、入口即化，搭配簡單的烹調方式就能將魚的鮮美發揮得淋漓盡致。

這道菜不僅美味，更承載了長輩對新人的祝福。

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清蒸龍虎斑

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人蔘燉全雞

金黃色的湯汁中飄散著淡淡的人蔘香氣，全雞雞湯是傳統婚宴上不可或缺的一道菜，象徵著新人從此「成家立業」、「事業有成」。

雞肉燉得軟爛入味，搭配濃郁的湯頭，喝完全身都跟著暖和起來了。

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醬汁燒肉排

一咬就可以輕鬆脫骨的醬汁燒肉排肉質鮮嫩，每一口都能吃到肉汁的鮮甜和醬料的香醇，搭配清爽的翠綠蔬菜，一上桌就讓人食指大動。。

傳統喜宴總是少不了大魚大肉，而《伊薇儷》的菜色不僅美味，更搭配了豐富的新鮮蔬菜，色香味俱全的同時還能兼顧營養均衡。

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干貝酥時蔬

最後，當然少不了水果盤和甜點的畫龍點睛。

從前菜到甜點，《伊薇儷》推出的每一道料理都精心設計，無論是婚禮、公司尾牙、活動聚餐或是家宴都很體面。

 

新竹浪漫婚宴會館｜許你一個難忘的美好回憶

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可別小看滿額贈送的婚禮企劃，婚禮當天的場地佈置、流程安排、到氣氛營造，每個細節都是經過精心策劃，無不展現伊薇儷團隊的專業與用心。

尤其是他們家的喜宴菜色，真的太對我的胃口了，不像其他高級婚宴只求擺盤，完全不顧味道好不好吃。

一生一次的婚禮，交給《伊薇儷》真的是太超值了！

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伊薇儷    婚宴會館

營業時間：10:00～21:00

電話：03 518 2899

地址：新竹市香山區五福路二段761巷61號

官網：www.evelywedding.com.tw

 

 
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新竹婚宴 婚宴會館 歐式婚禮 伊薇儷 香山婚宴 新竹婚禮
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新竹婚宴會館 新竹歐洲婚禮 伊薇儷婚宴會館 新竹香山婚宴
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