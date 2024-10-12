壹酒酒貳居酒屋
新北市三重區福和街6號
週二～週四 17:00–00:00、
週五~週日 17:00–01:00 (週一公休)
02-2974-0412
用餐日期:2024/7/31(三)
一年一度的大稻埕夏日節，若不想人擠人，
跟大家分享三重的忠孝碼頭也是不錯的觀賞煙火好地方，
8/10（六）情人節是「2024大稻埕夏日節」煙火活動最後一天，
更加碼施放大型高空煙火，大家可以把握機會～
看完煙火還可以順便來到三重這間壹酒酒貳居酒屋續攤小酌！
壹酒酒貳是約一年前才開幕的串燒居酒屋，
壹酒酒貳因同1992，不專業亂猜可能是創業者的出生年份！？
當天是我們初次前往壹酒酒貳，還好事前有先訂位，
適逢週三煙火活動加上東京奧運如火如荼進行中，當日店內座位全滿，
整間店的氣氛非常熱鬧，日式氛圍感十足，
前方還有投螢幕撥放奧運賽事，大家一起為中華隊加油～
壹酒酒貳是掃QRCode點餐，店內無酌收服務費，
黑板上有一些用餐須知及優惠活動的資訊，
像是週二、四生啤買二送一；週三2小時梅酒暢飲$399等。
Orion生啤(435ml) $130/杯
來到居酒屋第一杯肯定要先來杯冰涼的生啤，
壹酒酒貳的生啤提供的是Orion，不過身為啤酒控的我覺得，
當日的生啤喝起來有點水、淡淡的。
＃喝酒不開(騎)車，開(騎)車不喝酒
孜然羊肉串 (2串) $180／剝皮辣椒豬捲(2串) $120
因為還沒吃晚餐，所以也點了不少吃的來配酒，
羊肉串，雖然價格跟夜市賣的新疆羊肉串相比貴了不少，
不過壹酒酒貳的羊肉串吃起來，不論是油脂香氣及肉的口感，
個人覺得很好吃，不會乾乾柴柴的，很喜歡！
剝皮辣椒豬捲的表層刷上鹹鹹甜甜的醬汁，
撒上些許白芝麻點綴，因為使用豬五花，比較油一些，
這時候剝皮辣椒的微辣感來的恰到好處～
蔥鹽雞腿串(2串) $130／明太子山藥 $120
蔥鹽雞腿串跟明太子山藥也是我去居酒屋看到就會點的，
壹酒酒貳的蔥鹽醬不知道是不是走水不夠，
蔥還帶有些許的辛辣感，溫和一點會更好，不過雞肉很嫩～
明太子山藥好吃，沒有什麼東西加了明太子會不好吃的^^
和風烤飯糰(2顆) $80
烤飯糰主要是來要增加飽足感，
米飯刷上醬油烤到表皮帶有鍋巴微硬的口感，再撒上海苔絲，
整體來說可以點，但也沒有特別推薦這樣。
和風唐揚豆腐 $80／北海道男爵可樂餅(2顆) $90
最後兩道點的是炸物，和風唐揚豆腐和北海道男爵可樂餅，
這兩樣我自己更喜歡唐揚豆腐，
軟嫩的雞蛋豆腐吸附柴魚醬汁，看似簡單卻是驚人的美味；
北海道男爵可樂餅是一個品牌名稱，據說是日本最好吃的可樂餅，
馬鈴薯綿密扎實，店家還提供了兩種蘸醬。
角high（酒精加厚） $120/角high紫蘇梅（酒精加厚） $140
第二輪我們加點角high補充一下酒精和微醺感，
一杯點原味，一杯點了紫蘇梅口味，
超讚的是加20元可以酒精加厚，二話不說加起來!
用餐尾聲看到店家現在有評論活動，可招待烤生蠔一顆，
是蒜泥風味的烤生蠔，鮮味十足又不腥，招待活動也很有誠意！
整體來說，初訪壹酒酒貳串燒居酒屋的感受都不錯，
餐點方面，以居酒屋來說算是有一定水準，
好幾道都認真覺得好吃，調味方面拿捏得宜，不會太重口味；
要說缺點的話就是當天服務人員明顯人手不足，
在出餐甚至是連上酒都有等上一點時間，
不過店家黑板有主動說：「不收服務費，服務不周請見諒。」
服務感受很主觀，這就看大家怎麼看囉！
最後，目前壹酒酒貳目前無刷卡服務，僅收現金或可以轉帳呦！
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