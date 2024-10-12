壹酒酒貳居酒屋

新北市三重區福和街6號

週二～週四 17:00–00:00 、

週五~週日 17:00–01:00 (週一公休)

02-2974-0412

用餐日期:2024/7/31(三)

一年一度的大稻埕夏日節，若不想人擠人，

跟大家分享三重的忠孝碼頭也是不錯的觀賞煙火好地方，

8/10（六）情人節是「2024大稻埕夏日節」煙火活動最後一天，

更加碼施放大型高空煙火，大家可以把握機會～

看完煙火還可以順便來到三重這間壹酒酒貳居酒屋續攤小酌！

壹酒酒貳是約一年前才開幕的串燒居酒屋，

壹酒酒貳因同1992，不專業亂猜可能是創業者的出生年份！？

當天是我們初次前往壹酒酒貳，還好事前有先訂位，

適逢週三煙火活動加上東京奧運如火如荼進行中，當日店內座位全滿，

整間店的氣氛非常熱鬧，日式氛圍感十足，

前方還有投螢幕撥放奧運賽事，大家一起為中華隊加油～

壹酒酒貳是掃QRCode點餐，店內無酌收服務費，

黑板上有一些用餐須知及優惠活動的資訊，

像是週二、四生啤買二送一；週三2小時梅酒暢飲$399等。

Orion生啤(435ml) $130/杯

來到居酒屋第一杯肯定要先來杯冰涼的生啤，

壹酒酒貳的生啤提供的是 Orion ，不過身為啤酒控的我覺得，

當日的生啤喝起來有點水、淡淡的。

＃喝酒不開(騎)車，開(騎)車不喝酒

孜然羊肉串 (2 串 ) $180／剝皮辣椒豬捲(2 串 ) $120

因為還沒吃晚餐，所以也點了不少吃的來配酒，

羊肉串，雖然價格跟夜市賣的新疆羊肉串相比貴了不少，

不過壹酒酒貳的羊肉串吃起來，不論是油脂香氣及肉的口感，

個人覺得很好吃，不會乾乾柴柴的，很喜歡！

剝皮辣椒豬捲的表層刷上鹹鹹甜甜的醬汁，

撒上些許白芝麻點綴，因為使用豬五花，比較油一些，

這時候剝皮辣椒的微辣感來的恰到好處～

蔥鹽雞腿串(2 串 ) $130 ／明太子山藥 $120

蔥鹽雞腿串跟明太子山藥也是我去居酒屋看到就會點的，

壹酒酒貳的蔥鹽醬不知道是不是走水不夠，

蔥還帶有些許的辛辣感，溫和一點會更好，不過雞肉很嫩～

明太子山藥好吃，沒有什麼東西加了明太子會不好吃的^^

和風烤飯糰(2顆) $80

烤飯糰主要是來要增加飽足感，

米飯刷上醬油烤到表皮帶有鍋巴微硬的口感，再撒上海苔絲，

整體來說可以點，但也沒有特別推薦這樣。

和風唐揚豆腐 $80／ 北海道男爵可樂餅(2顆) $90

最後兩道點的是炸物，和風唐揚豆腐和 北海道男爵可樂餅，

這兩樣我自己更喜歡唐揚豆腐，

軟嫩的雞蛋豆腐吸附柴魚醬汁，看似簡單卻是驚人的美味；

北海道男爵可樂餅是一個品牌名稱，據說是日本最好吃的可樂餅，

馬鈴薯綿密扎實，店家還提供了兩種蘸醬。

角 high （酒精加厚） $120/ 角 high 紫蘇梅（酒精加厚） $140

第二輪我們加點角high補充一下酒精和微醺感，

一杯點原味，一杯點了紫蘇梅口味，

超讚的是加20元可以酒精加厚，二話不說加起來!

用餐尾聲看到店家現在有評論活動，可招待烤生蠔一顆，

是蒜泥風味的烤生蠔，鮮味十足又不腥，招待活動也很有誠意！

整體來說，初訪壹酒酒貳串燒居酒屋的感受都不錯，

餐點方面，以居酒屋來說算是有一定水準，

好幾道都認真覺得好吃，調味方面拿捏得宜，不會太重口味；

要說缺點的話就是當天服務人員明顯人手不足，

在出餐甚至是連上酒都有等上一點時間，

不過店家黑板有主動說：「不收服務費，服務不周請見諒。」

服務感受很主觀，這就看大家怎麼看囉！

最後，目前壹酒酒貳目前無刷卡服務，僅收現金或可以轉帳呦！

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