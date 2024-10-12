吉豚屋 館前店

台北市中正區信陽街27號

週一～週日 11:00-20:30

02-2331-2560

用餐日期：2024/9/21(六)

今天來吉豚屋館前店用餐，

為了​期間限定(​08/24-09/25)的魔物獵人x吉豚屋聯名而來，

吉豚屋館前店非常用心，牆面上及階梯都有魔物獵人的相關佈景，

身為資深魔物粉的友人非常開心，拍了好多照片，

以前都是到吉豚屋北車店用餐，不過這次北車店沒有魔物佈景。

吉豚屋館前店有兩層樓，這次店家為我們安排二樓的位置，

進店時，店員會給一個貼有Qrcode的震動盤，

點餐掃Qrcode，待震動盤響鈴即可前往取餐～

因為店內無酌收服務費，因此從取餐、茶水到收餐盤都是自助式。

上面是吉豚屋的菜單，牆上還有腰內豬排四大人氣王，

包含了期間限定的聯名餐點－飯後出吉，

友人點聯名餐點，我則是點一般的定食套餐。

MH20th限定元氣餐 $499

MH20th限定元氣餐一套是$499，套餐內容包含：

招牌海老腰內豬排丼乙份、特調飲品五選一乙杯、20週年限定Q版插卡、

精選武器杯墊乙個、艾路湯匙組乙組。（款式皆隨機附贈）

點主餐加購$149可以獲得人氣魔物盲袋吊飾～

招牌海老腰內豬排丼有兩隻炸蝦和腰內豬排，

丼飯本身已有淋上醬汁，豬排也因為吸附醬汁變得比較濕潤，

可以不用另外淋豬排醬～

特調飲品當日是選擇柚子綠茶，其他也有梅子綠等飲品。

腰內豬排豚汁定食 $259

這是我點的腰內豬排豚汁定食，

有兩塊腰內豬排(30g*2)、高麗菜絲、一碗白飯及豚汁，

吉豚屋的豬排外皮非常酥脆，咬下後發出「喀茲喀茲」的聲音，

搭配爽口的高麗菜絲能減少些許油膩感～

上面這是套餐的豚汁，豚汁是日本的家常菜餚，

跟味噌湯略有差別，主要材料為豬肉、味噌及一些蔬菜，

簡單來說就是加入很多豬肉和蔬菜的味噌湯～

吉豚屋的豚汁放了紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥等，鹹度也沒有味噌湯那麼鹹。

以上是首訪吉豚屋館前店的用餐心得，

及魔物獵人20週年與吉豚屋的聯名開箱，分享給大家及魔物粉囉！