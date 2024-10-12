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[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！在第三重人也推薦的日式居酒屋

三重菜菜子 人氣：31
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：407篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

緣酒居酒屋
phone02-29840058
place新北市三重區忠孝路三段15巷5號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

 

緣酒居酒屋

新北市三重區忠孝路三段155

週一~週日 17:30-01:00(週三公休)

02-2984-0058

 

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

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用餐日期:2024/4/12(五)

三重這間緣酒居酒屋在三重小有名氣，

走進緣酒便能感受到濃厚的日式氛圍，牆壁上的畫作也很有意思，

今天是我第二次來訪，週五晚上座無虛席，店內非常熱鬧，

緣酒居酒屋店面不大，店內座位不多，人數較多的話建議還是先訂位～

 

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

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上面是緣酒居酒屋的菜單，

店內低消$200/人，開瓶費$500/支，只收現金不能刷卡

除了菜單上的餐點，還有小黑板的隱藏菜色，

店員都會提供讓客人參考，同時會招待一碟毛豆～

 

Orion生啤(大) $150 / High ball $150

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

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來居酒屋當然要先來一杯冰涼的啤酒，

店內生啤僅有提供沖繩的orion，友人第一輪則是點Highball

緣酒也有提供不少清酒甚至還有沖繩有名的泡盛！

 

芥末章魚 $80

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

 

冷盤的話我自己挺喜歡芥末章魚

帶嗆辣的哇撒比搭配QQ的章魚，還有清脆爽口的山蜇菜，

非常下酒又不會太有負擔～

 

日式炒麵 $130

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

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友人因為還沒吃晚餐，點了較有飽足感的日式炒麵，

緣酒居酒屋的日式炒麵味道其實都不錯，

只是我比較在意麵條不是Q彈口感的那種，可惜了～

 

明太子雞肉串（2串) $120/伊比利豬肋串（2串) $160

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

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緣酒居酒屋的明太子雞肉串很好吃，

明太子醬料是店家自製特調的，搭配嫩嫩的雞肉非常讚；

另一個烤串選的是伊比利豬肋串，烤過的伊比利豬肉嚼起來很香～

很特別的是緣酒居酒屋的烤串盤子也有附上芥末，

烤串蘸著芥末的吃法很新鮮！

 

雞軟骨唐揚 $150

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

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雖然日本居酒屋文化是喝酒為主，

但來台灣的居酒屋都直接當餐廳在吃，於是繼續點了雞軟骨唐揚

緣酒的這道炸雞軟骨不是走脆皮路線的，表層稍微過油炸過，

撒上些許七味粉調味，蘸上一旁的美乃滋也好吃！

 

Asahi(瓶裝) $130

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緣酒居酒屋的Asahi是給瓶裝的，上次來有點所以知道，

點的時候店員也會事先告知詢問是否OK

第二輪我則是喝嗨ball

 

蔥鹽豬五花 （1份) $180

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

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最後一道居酒屋料理是炒物－蔥鹽豬五花

有洋蔥木耳等爽脆的蔬菜搭配豬五花，

雖然可以解膩但整道菜還是偏油，加上有黑胡椒調味，

是比較重口味一點的料理，很適合當下酒菜。

 

[新北三重]緣酒居酒屋(緣酒えんさけ居酒)|二訪囉！三重推薦

 

整體來說緣酒居酒屋氛圍都很不錯，

不過因為店內空間較小加上廚房算是開放式空間，

在處理大火快炒的料理時可能就會聞到油煙味，

又或者是客人在外頭抽菸會有些許菸味飄進來，

這是用餐過程中有注意到較在意的小缺點～

以上用餐心得分享給大家！

 

 

 
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