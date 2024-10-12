彰化伴手禮推薦【姚君子可麗露禮盒】平價法式甜點/團購冠軍點心/甜甜禮盒/美食零食午茶點心推薦!!!

一直以來可麗露都是我最愛的法式甜點

外酥內軟的可麗露總能讓我一整天的心情變得香甜愉悅

這次就來開箱我最喜歡的經典可麗露-姚君子可麗露禮盒

一盒共有6入(口味共有3種-原味*2/ 可可*2/ 抹茶*2)

純樸簡約的包裝少去奢華不實的包材

有的只是真材實料的純粹法式可麗露

原味

簡單的奶香蔓延散落在可麗露每個角落

甜美的滋味與柔嫩內軟的內在

真是完全打開了塵封已久的甜食味蕾

外酥又香脆可口的滋味更是讓人感到回味無窮

可可口味

甜美可人依比例手作的可麗露

實現了我腦海中完美幻想的甜點經典口感

從內而外的酥香咬下後

即刻感應那內裡濕潤不干柴的香氣撲鼻而來

甜而不膩爽滑潤口的純厚可可濃郁香

真的是相當好吃口口都是經典的極致美味

等你來探索那誘人滋味的秘密

抹茶口味

甜中帶點微苦的抹茶滋味

本身的口味就相當適合可麗露糕體

抹茶與巧克力彼此間的協奏演出是這般和諧美妙

苦甜脆軟並存的抹茶可麗露

一口咬下那實在卡滋飽滿的圓潤滑順感

帶來超飽和極致的滿足感

酥香外皮與甜潤圓滑內內在滋味真的讓人無敵驚艷

整體而言價格相對平實親民

沒有華而不實的廣告只有最實際純粹的食材

同時口感上也是減糖以對不會過度甜膩

相當不錯推薦給喜歡可麗露的大家喔

看更多美味資訊請至官網: https://www.yjz1212.com.tw

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