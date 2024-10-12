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大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清新美式特調

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舒愛吃愛玩樂的世界

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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

K.K杰&甯咖啡早午餐敦化店
phone0958-090158
place台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄1-1號1樓
作者本次評價：
3.55
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

喜歡往咖啡廳跑的我，這次想介紹一家特別的寵物友善咖啡餐酒館——K.k.杰&甯 Café。

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

位於台北大安區，靠近忠孝敦化捷運站，這裡的環境溫馨感滿滿也是寵物友善餐廳能跟毛小孩一起用餐是多麼快樂的事。

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

在這繁忙的都市生活中，K.k.杰&甯 Café成為大安區一處寧靜的避風港，走進店一樓的陽光透過大窗戶灑入，營造出溫暖而舒適的明亮空間。

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

K.k.杰&甯地下室則是另一番情調，擺放著精緻的花卉植物，雖然並非真實的，但卻增添了空間的美感與靜謐感。

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

我們肚子有點餓 就點了義大利麵跟餃子來試試，等待餐點上桌吧！

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

整隻墨魚海鮮義大利麵，淡淡碳烤味的墨魚味融入義大利麵中，散發著濃郁的海鮮香氣。

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每一口麵條都緊緊包裹著墨魚的鮮美，味道層次分明，雖然麵條略顯乾燥，但獨特的口感依然讓人難以忘懷。

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這墨魚吃起來很彈牙被我吃光光！

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土耳其酥炸餃子，這餃子外層金黃酥脆，內餡鮮嫩多汁但奶奶的醬個人不太喜歡，其他口感對比鮮明小酌的時候或聚餐的小點心。

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葡萄美式特調帶有微苦的清涼感，散發出葡萄誘人的甘甜酸度，每嚐一口都有不同的滋味。

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初入口時，清甜的葡萄味道如春風般撫慰，隨後酸味漸漸浮現，讓人感受到清新的提振感而微苦的尾韻則為整體口感增添了一絲深度，讓人不禁想要再來一口。

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薄荷朱莉普 Mint雞尾酒以清新優雅著稱，薄荷的清香隨著冰涼的口感在口中綻放，讓人彷彿置身於清爽的秋日午後。

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

我的用餐心得：K.k.杰&甯 Café的環境優雅舒適還能帶著寵物一起享受美食，值得分享給各位。

大安區咖啡餐酒館.在K.k.杰&甯 Café享受義大利麵和清

🙋‍♀️店家資訊：

K.k.杰&甯 Café

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄1-1號1樓

營業時間：每週一至週日 12：00~20：00

電話：0958 090 158

 
文章標籤
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