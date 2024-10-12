觀影心得-有雷感想【小丑2*雙重瘋狂*Joker: Folie à Deux】-這不是我們所想要的世界!!

以下心得為觀影個人心得淺見~~有雷系列

如未看過者不建議鼠標繼續往下滑~~~

這次滿懷期待的心理走進戲院觀賞小丑2雙重瘋狂

坦言之我個人不太喜歡以歌舞方式來陳述犯罪片的節奏

篇幅過長宛若老太婆的裹腳布般拖沓冗長

雙重瘋狂呈現的是小丑那無助沉溺於內心的脆弱

看見他瘋狂狠勁十足的背後

其實也只是一個渴愛期望幸福的男孩

內心對於現實的無奈-無法擺脫社會世俗規範下的枷鎖與限制

是的就如一個單純再不過的平凡人

小丑也是僅此而已~渴望愛情期待失而復得的親情

同樣享受社會帶給他的罪犯光環與幻想沉溺

所以當愛情來的太快如同龍捲風的時候

他瞬間也只能任由內心那不受控的幻想肆意遊蕩

(但我必須說觀眾真的不愛印度寶萊塢這套歡樂感十足的套路)

電影內唱歌跳舞的時間與篇幅都長到讓人一度懷疑人生?!

像極了酒鬼喝了過多的酒開車經過家門不入卻漫無目的持續繞路般

讓觀影的看倌們紛紛抱持懷疑的態度?請問導演你何時要進入正題??

電影將小丑內心的劇烈衝擊/人生轉折透過歌舞表現

像極了觀影的群眾般當見到不樂見的情形

現實不符合心中所期待的場景(人生走向)

第一時間都會選擇不可置信-繼而從失望悲傷的心情轉化為憤憤不平的怒氣

就像那聽審會中憤而離席的群眾

你是否也是?或在觀影的時刻有那麼個想離席的衝動呢?

其實不難想像為何導演會以這種方式結束小丑的續集

畢竟還是考量到善惡因果循環終有報/冤冤相報何時了的態度

每個可憐之人皆有其令人可恨之處

當然小丑也不例外~

觀影的同時-審判小丑的聽證會讓我瞬間聯想到目前我國法律走向

考量跟隨國際化-走廢除死刑之說

如果說每個罪犯皆以"精神心智障礙"之由免除罪責抑或減輕其刑

試問是否會有更多有心之人利用其特點來爭相仿效此法

並用來作為傷害/殺害/殘傷他人的做法??

雖說不能以"有色眼鏡"視人-但不排除人皆有趨利避害之心

抱有姑且一試的投機想法倒也不意外吧?!

人性本身就是相當複雜並且多面向的動物

只不過導演前部拍出小丑顛野狂放的一面

續集則是將小丑內心渴愛脆弱無依的另一面拍出來

就像許多人無法接受心愛偶像/家人/朋友的另外一面

你是否也是如此?

只能肯定自身的某些部份卻無法接納個體的另個黑暗面?

猶如小丑女般所迷戀的只是瘋狂中能肆意與現實對幹的小丑

一旦回歸到平淡的現實看見小丑的無助與脆弱

終究還是壓垮了這所謂迷之幻影沒有根基的愛情~

嚴格來說也不算是愛情的一種迷戀罷了

小丑是雙重瘋狂的~那麼處在世俗規範角度的我們呢?何嘗不是?

倘若今天小丑前後兩集處境與順序顛倒對調

會否大家觀影的爽感會一路狂飆還順便開外掛??

成功與失敗僅僅只不過像一枚硬幣般擦肩而過

運氣/機運與出場的時間順序都關關相連

小丑2真的失敗了嗎? 雖然爛番茄與IMDB指數通通一片慘綠

但至少小丑2仍然帶起了足夠熱烈的電影話題

也讓觀影的我們處處反思那活在世俗壓力下的我們呢?

何嘗不是偶而也得自娛自樂並同時自欺欺人的小丑呢?

人生在世總有個時刻我們會陷入雙重瘋狂

偶而的時刻也會變身為小丑不是嗎?

只不過電影首部曲中的小丑化身成敢怒不敢言的我們

讓被社會體制壓抑卻無處可發的人們尋找到共鳴與同溫層支持

而當小丑一旦卸下罪犯光環只剩下脆弱渴愛的靈魂後

發現跟處在現實不堪一擊又不得所以的我們境地為一模一樣的時後

無法接受衝擊與強烈失望打擊的我們就會黯然退場

感覺自己內心的某種力量也是如此這般地一觸即潰

自然就無法接受~~ 這也是導演希望透過電影讓大家看到的雙重瘋狂

犯罪的背後並不是暴力/不是惡劣而是深耕在人生心裡那無助的痛苦

但最終的結局小丑2同樣死在跟自己一樣精神異常的患者手裡

也能充分體現善惡因果循環再生的道理

雖然讓眾多觀影者大感失望但也確實不會再助長仇恨與痛苦地蔓延

無論你的人生多麼地痛苦無奈-都不應該是犯罪者做為傷害/殺害他人的原因

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