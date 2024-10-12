【桃園食記】好窩有花

好窩有花位在楊梅故事園區旁的梅中校長故居內，咖啡館以花為主題，並將花這個意象融入在店內的每個空間，讓來訪的客人得到滿滿的幸福感。來到這很建議至旁邊的楊梅故事園區走走，這棟建築是教職員宿舍改建，有許多老照片和物品可欣賞，喝杯咖啡、逛逛老屋、看看老樹，美好的周末在這度過超愜意。

開車前往可停附近楊梅國中網球場收費停車場或中山路路邊停車格。

▲好窩有花位在獨棟兩層樓的白宅老宅內，這棟老宅被當地人稱為小白宮，周圍都被大樹包圍，環境很不錯。

▲咖啡館的側門擺放了一整套桌椅，顏色與門窗都非常搭，這裡是我最愛的小角落，怎麼拍都很好看。

▲老宅二樓有個小陽台，陽台內種滿了花花草草，讓人覺得這是間有溫度的老宅。

▲入內後看到一個小吧台工作區，吧台有三組座位。

▲冰櫃內有多款手工蛋糕和飲品可選購。

▲另一區則是販售橙片花餅乾、堅果脆片和咖啡，橙片花餅乾排列呈花的圖案真的很別出心裁。

▲靠窗有兩組吧台座位區，吧台使用石磚和實木擺放頗具巧思，這裡的空間採光非常好。

▲咖啡館內隨處可見以花為意像的琉璃作品，在光線的透射下非常美。

▲茶水區提供了飲用水和玻璃杯、糖水、餐具可自行取用。

▲二樓也有用餐區，是昔日校長的起居室，很值得參觀品味過往的歷史。

▲店內的消費規則與注意事項，看看保平安。

▲好窩有花菜單：有咖啡、氣泡飲、茶、牛奶、輕食類，最後一頁介紹著這棟老宅的歷史。

▲餐點付款後取叫號器，發出聲響後再至櫃檯取餐。

▲超肉桂捲 120元：肉桂捲使用藍莓、葡萄、核桃搭配，烤過後吃起來溫溫的，麵包體口感鬆軟，表面的焦糖溶化後超香，搭配糖粉一起吃甜度適中。

▲鮮奶茶(熱) 135元：表面有著綿密濃郁的奶泡，茶香與奶香都很明顯，甜度適中沒有死甜感。

▲烤黑糖鮮奶(冰) 135元：表面有薄薄一層焦香的黑糖，攪拌後黑糖的香氣瞬間溶進鮮奶中，完全沒有咖啡因很適合小朋友。

▲拿鐵咖啡(冰) 160元：拿鐵有著好看的漸層，上層漂浮著綿密的奶泡，咖啡沒有苦澀味，喝起來很順口。

▲蜂蜜柚子茶(冰) 130元：有少量的冰塊，搭配一片脫水檸檬，有淡淡檸檬清香，底部可以可以喝道柚子果肉，喝起來非常清爽，甜度也很適中。

雞蛋糕短評：位在楊梅故事園區的校長故居建築內，周圍被老樟樹所包圍，獨棟洋房建築非常好拍，飲品甜點普通，是個來感受老宅氛圍的咖啡館！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



【好窩有花美食資訊】

地址：桃園市楊梅區中山路125巷12 號

電話：034782312

官網：facebook

營業時間：10:00–17:00 (周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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